香港手球隊3大教育意義 全運會的啟示：堅持與夢想的教育價值︳許定國校長隨筆

在本屆全運會中，香港手球隊創下歷史性第四名的佳績，為本港體育界帶來了振奮人心的消息。這支由業餘球員組成的隊伍，不僅展現了香港運動員的堅毅精神，更向社會傳遞了一個重要的教育訊息：追求夢想需要付出努力，而堅持更是成功的關鍵。

香港手球隊的3大教育意義

回顧港隊的備戰過程，16名選手中有15人特意辭職或停工，全心投入訓練，提升技術，迎接全運會的挑戰。守門員葉冠英更坦言，他放下自己的事業，希望能「博」一次機會，為香港爭光。這種為夢想付出的決心和勇氣，是值得我們深思和借鑑的。

（圖片來源：《星島日報》）

展現堅持的重要性

我認為這次香港手球隊的故事，對學生和家長都有着深遠的教育意義。首先，港隊的球員向我們展現了堅持的重要性。他們並非職業運動員，卻願意犧牲個人利益，專注於訓練，最終創造了歷史佳績。這告訴學生們，無論在學業還是生活中，成功並非僥倖，而是來自持之以恆的努力。當面對困難時，堅持自己的信念，才能突破自我，實現目標。

（圖片來源：《星島日報》）

支持追夢的孩子

其次，港隊的故事也提醒家長，支持孩子追求夢想的重要性。在現今社會中，家長往往更關注孩子的學術成績，而忽略了他們在其他方面的潛能。然而，每個孩子都有自己的興趣和天賦，家長應該鼓勵他們探索不同領域，並提供適當的支持。例如，如果孩子熱衷於體育、藝術或其他非學術範疇，家長應以開放的態度陪伴他們成長，而非僅以成績作為唯一衡量標準。

（圖片來源：《星島日報》）

校內推動多元化發展

此外，香港手球隊的成功也為我們提供了一個教育上的反思：如何在校內推動多元化發展。學校不僅是教授知識的地方，更是培養學生全面發展的平台。透過增加體育、藝術等課程，我們可以幫助學生發掘自身潛能，建立自信，並學習團隊合作及解決問題的能力。尤其是手球這類較少被關注的運動項目，值得學校考慮引入或加強推廣，讓學生有更多選擇去探索自己的興趣。

（圖片來源：《星島日報》）

手球隊精神的延續

香港手球隊的成功，是一個關於夢想、努力與堅持的故事。他們用行動告訴我們，只要全力以赴，就有機會改寫歷史。希望這份精神能成為香港教育的一部分，讓每一位學生都能在追求夢想的道路上找到屬於自己的方向。

（圖片來源：《星島日報》）

佛教林炳炎紀念學校 許定國校長

教育碩士 （課程與創新教學 / 資優教育） 。從事教學20多年，長於推展STEM及資優教育。曾任香港課程發展議會委員，曾獲 「第九屆香港海華師鐸獎」 、 「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」。

佛教林炳炎紀念學校 許定國校長

相關文章︳培養獨立性：父母用這5個方法可幫助孩子遠離「媽寶」與「爸寶」的標籤︳許定國校長隨筆

相關文章︳4類英語遊戲推介 遊戲化教學3大效益：提升小學生英語學習動機與成效︳許定國校長隨筆

相關文章︳從「暑期作業」到「暑期任務」的教育轉型 齊實踐4R精神健康約章︳許定國校長隨筆

相關文章︳開學之際抓緊教育的美好「嘗試」成就未來 製作「廚餘繪本」啟動源頭減廢︳許定國校長隨筆

相關文章︳跨學科學習×生涯規劃：把「學生市集」變成活動綜合教室 跨學科3大重要效益︳許定國校長隨筆