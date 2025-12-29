小一入學26/27│小一統一派位2026填表3大常見錯失 升學專家教3大核心建議提高成功率

小一入學26/27│小一統一派位2026將於2026年1月19至25日透過「小一入學電子平台」，又或在1月24至25日到指定中心辦理選校手續，相信不少家長正為填選志願而苦惱。升學專家梁永樂提醒家長要避開常見的小一統一派位2026填表誤區，並提供實用建議，避免「派到無雷公咁遠」的遺憾。

小一入學26/27│小一統一派位2026填表3大常見錯失

1. 志願未填滿，錯失機會

許多家長誤以為「只填心儀學校」就能顯示誠意，或誤解跨網借校是不能填選，導致志願表空白。「如果留白，電腦只會當你放棄機會，結果可能派至無人問津的學校。」正確做法是甲部（全港選校）與乙部（區內選校）均應填滿，即使非首選，也應按喜好而排序。

2. 混淆甲、乙部限制

有家長以為甲部填選本區學校後，乙部不能再選同一所，其實甲、乙部互不影響，填表時應視作獨立機會來運用。

3. 盲目跟從網上排名

坊間排名缺乏官方認證，僅反映「集體印象」，若盲目跟隨，可能會忽略孩子特質與學校匹配度，更易陷入「自殺式填表」陷阱。

小一統一派位2026表格乙部志願 決定成敗

過往家長只專注甲一及乙一的選擇，奉行「1-1-1」，於是乙二、乙三只填上熱門學校，以致中籤率極低。「必須明白，熱門學校剩餘學位，早已被乙一填滿，乙一落空後，乙二就近乎無機會。」梁永樂建議將校網內的學校分為三個級別。 「 家長應列出校網內所有學校，剔除最熱門與最冷門後，中間群組即為『中中挺挺』之選，適合填於乙二、乙三，確保派位結果不致過差，一下子跌落深

淵。」

第一級：最受歡迎學校（填於乙一）

第二級：中規中矩、入讀後不會感失望的學校（填於乙二、乙三）

第三級：冷門學校（免填，避免跌入此區）

小一派位世襲位變動

世襲位每年會浮動，要是侵蝕統一派位學額過多，中籤率可能進一步降低。「若然自行分配階段未獲取錄，且心儀學校世襲位佔比高，可考慮調整策略，但乙一仍然應博盡。」梁永樂強調，世襲位數據僅供參考，不應過度依賴，關鍵在於平衡風險與期望。

小一統一派位2026︳3大核心建議

小一統一派位2026雖有運氣成分，但策略部署能顯著影響結果。梁永樂提醒家長，填表前應充分了解校網狀況，還要親身到心儀學校視察，保持理性與彈性，才能為孩子爭取最佳起點。

1. 貫徹「1-1-1」 首志願全力衝刺

為向最心儀學校充分顯示誠意並為「叩門」鋪路，許多家長會採用「1-1-1」策略，因此，乙一通常是此策略的延續。

2. 理性部署乙二、乙三

家長需要克服心理關口，將「入讀後不失望」的學校填於乙二、乙三，避免志願全集中熱門學校而導致「鏈式失敗」。

3. 單性別學校不一定能增加取錄機會

男校或女校雖排除了另一性別競爭，但因為一般較受歡迎，中籤率未必更高，選校應以教育理念為先。與其盲目追求名校，不如綜合考慮孩子適應性、學校文化及升學路線，避免因單一標準而「炒車」。

