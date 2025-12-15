Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聖誕親子活動5大推介：DIY聖誕愛心福袋/營火party/兒童職業體驗做小小咖啡師/自掘聖誕樹

親子
更新時間：12:14 2025-12-15 HKT
發佈時間：12:14 2025-12-15 HKT

聖誕節最開心當然是可以享受假期，和家人朋友相聚玩樂，但同時聖誕節也是一個關於愛和分享的節日，值得我們趁這機會關心身邊人，以至社會上的弱勢社群。不妨參加以下的精彩聖誕活動，跟小朋友過個暖心冬日假期。

聖誕親子活動推介1：郊野共學掘出屬於你的聖誕樹

雖然塑膠聖誕樹輕易可得，但總是缺少那種真松樹的清香，對於蝸居家庭還要解決收納問題。今年郊野共學的聖誕樹苗嘉年華載譽歸來，由外籍導師帶領小朋友一起走進農田揀選自己最喜歡的聖誕樹帶回家，並即場利用大自然素材創意裝飾，保證獨一無二。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

活動期間小朋友還可學習與聖誕節相關的英文詞彙， 提升英語能力。園內更不定時有飄雪環節，節日氣氛超濃厚。郊野共學同時推出聖誕營火派對，除了掘聖誕樹的環節外，還會合力執拾柴枝起火，燃起魔法火焰，更會齊齊玩營火party 小遊戲、炮製特色暖笠笠朱古力及燒棉花糖。同日另有土窯烤雞活動，利用泥與水即場製作土窯，認識生火知識，邊學邊玩。

土窯煨番薯/烤雞party，在過程中體驗以打火石及鑽木取火，學習生火技巧。（圖片來源：受訪者提供）
土窯煨番薯/烤雞party，在過程中體驗以打火石及鑽木取火，學習生火技巧。（圖片來源：受訪者提供）

點擊圖片瀏覽聖誕親子活動詳情：

郊野共學聖誕活動
日期：12月21日 （星期日）
地點：大埔童趣自然基地 （鄰近大埔坳自然教育徑）
對象：2歲以上
報名：4622 2780（WhatsApp）

聖誕樹苗嘉年華
時間：13:00 - 14:30、14:30 - 16:00
費用： 2歲或以上兒童 $530 / 位（每位包含聖誕樹及活動所需物資），大人 $110 / 位

聖誕樹苗嘉年華及聖誕營火派對
時間：16:00 - 19:00
費用：2歲或以上兒童： $680  / 位（每位包含聖誕樹及活動所需物資）大人 ：$200 / 位

DIY土窯爐聖誕烤雞
時間：13:30 - 15:30  / 15:30 - 17:30
費用：2歲或以上兒童 $328 / 位，大人 $238 / 位

聖誕親子活動推介2：KidzPlus 2025聖誕活動Messy Play過聖誕

零至六歲是幼兒發展的黃金時期，但不少家長要陪玩和學習有時也無從入手，想聖誕與子女度過有質素的親子時間，不妨參加由香港遊樂場協會幼兒服務單位「KidzPlus創智遊樂家」的一系列幼兒聖誕親子活動。

《童玩聖誕繪本劇場》圍繞繪本《窗外送來的禮物》，以天然物料設計感官遊戲、小肌訓練及製作相關圖工等。（圖片來源：受訪者提供） ​
《童玩聖誕繪本劇場》圍繞繪本《窗外送來的禮物》，以天然物料設計感官遊戲、小肌訓練及製作相關圖工等。（圖片來源：受訪者提供） ​

透過聖誕主題messy play、繪本故事、動動手主題遊戲、聖誕圖工手作、體能遊戲及科學元素的實驗遊戲等活動，培養幼兒認知、大小肌肉、創意及溝通技巧等，家長也能與小朋友邊玩邊學，共度溫馨聖誕親子時光。

透過繪本故事、動動手主題遊戲、聖誕圖工手作、大小肌肉任務等，讓幼兒與家人共度溫馨聖誕親子時光。（圖片來源：受訪者提供）
透過繪本故事、動動手主題遊戲、聖誕圖工手作、大小肌肉任務等，讓幼兒與家人共度溫馨聖誕親子時光。（圖片來源：受訪者提供）

點擊圖片瀏覽聖誕親子活動詳情：

KidzPlus 2025聖誕活動
地址：旺角奶路臣街38號麥花臣匯2樓
費用：$160起
查詢： 6574 2324（WhatsApp ）

《Messy Christmas》
日期：12月27日
時間： 11:45 - 13:00，15:00 - 16:15
對象：1 - 3歲幼兒及家長

《親子聖誕手作坊》（水晶燈製作）
日期：12月27日
時間：10:15 - 11:15，16:30 - 17:30
對象：3.5 - 6歲幼兒及其家長

《活力聖誕挑戰賽》
日期及時間：12月29日 15:00 - 16:00，
12月30日10:30 - 11:30
對象：3 - 6歲幼兒獨立上課

《智玩聖誕節》
日期及時間：12月29日 12:00 - 13:00，
12月30日15:00 - 16:00
對象：3 - 6歲幼兒獨立上課

聖誕親子活動推介3：Kiddyland聖誕主題職場體驗小小咖啡師

考試季節結束，是時候和小朋友tea一tea享受假期，Kiddyland今年首度聯乘三聯書店及Pacific Coffee推出全新聖誕主題職場體驗「Pacific Coffee小店長+咖啡師」，讓6至12歲小朋友穿上圍裙，體驗咖啡店長的工作。小店長們將在Pacific Coffee內跟隨專業咖啡師學習餐廳收銀及親手沖調聖誕鮮奶朱古力或鮮奶咖啡。完成任務後，更獲得獎勵親手自製迷你碎冰飲品，連同免費茶點家人與一起享用。隨後親子一起收聽聖誕繪本《空空的聖誕襪》，並化身手作達人，由專業導師教授製作精緻「聖誕珍珠花環」，完成後直接帶回家做聖誕裝飾。

點擊圖片瀏覽聖誕親子活動詳情：

Kiddyland×三聯書店×Pacific Coffee小店長大計劃
日期及時間：12月28日14:30 - 17:00
地址：灣仔柯布連道1 - 1A號三聯書店灣仔文化生活薈
對象：6 - 12歲及1位家長
費用： $498 （包括2個聖誕花環、2杯飲品、茶點供應及活動證書）
報名：https://shorturl.at/ivShc

聖誕親子活動推介4：惜食堂粒粒皆辛館為長者送上暖意

節日派對往往需要場地布置、準備食物及禮物等，難免會產生不必要的浪費。

參加者將會體驗長者如何在狹小的空 間居住，知悉他們在日常生活中面對的困難，探討香港的貧窮問題。（圖片來源：受訪者提供） ​
參加者將會體驗長者如何在狹小的空 間居住，知悉他們在日常生活中面對的困難，探討香港的貧窮問題。（圖片來源：受訪者提供） ​

今個冬日，惜食堂粒粒皆辛館「惜心餸暖：冬日親子工作坊」將透過一連串活動，讓小朋友和家長學習減少節日浪費，同時可發揮創意，製作愛心小禮物，為長者送上溫暖與心意。而為了讓小朋友了解香港貧富懸殊的社會問題，活動還包括VR虛擬實境片體驗、廚餘重量大挑戰、參觀模擬劏房、執紙皮體驗、DIY聖誕愛心福袋工作坊 - 製作愛心小禮物，並轉送予惜食堂服務使用者。當日亦歡迎大家帶乾貨食品或日用品捐贈有需要家庭，一起分享愛。

●DIY聖誕愛心福袋工作坊中製作愛心小禮物，並轉 送予惜食堂服務使用者。（圖片來源：受訪者提供）
●DIY聖誕愛心福袋工作坊中製作愛心小禮物，並轉 送予惜食堂服務使用者。（圖片來源：受訪者提供）

點擊圖片瀏覽聖誕親子活動詳情：

粒粒皆辛館「惜心餸暖：冬日親子工作坊」
日期：12月20、27、29及30日 
時間：10:00 - 12:00或14:30 - 16:30 （2小時）
地址：深水埗海壇街235號豐盛大廈1樓粒粒皆辛館
對象： 4 - 15歲小朋友及家長（每家庭最少1位家長同行） 
收費： $250 / 位，4人組別$800 （大小同價）
查詢： 3705 2484 （致電惜食堂教育部） /  9461 6572 （WhatsApp）

聖誕親子活動推介5：書店小店長聖誕專場親手自製立體書

聖誕臨近，很多店鋪都已換上聖誕裝飾，書店也不例外！大受歡迎的Kiddyland×商務印書館小店長體驗活動也推出聖誕專場，歡迎幼稚園及小學組別的小店長前來聽聖誕故事、為cafe製作聖誕甜品、並做聖誕手作帶回家裝點家居。

小店長大計劃聖誕主題職場體驗活動，由專業導師教授製作精緻「立體聖誕樹家庭相框」或 「小森林聖誕微景置物座 」。（圖片來源：受訪者提供）
小店長大計劃聖誕主題職場體驗活動，由專業導師教授製作精緻「立體聖誕樹家庭相框」或 「小森林聖誕微景置物座 」。（圖片來源：受訪者提供）

另有適合7至12歲的「揭秘一本書的誕生」聖誕專場限定版，拆解一本書的誕生過程，從出版、編輯、校對、圖書設計到印刷裝幀，更可DIY聖誕限定立體書。活動更增設全新營銷推廣環節，探究書店獨有營銷秘訣。

小學組小店長更會動手體驗禮物包裝服務。（圖片來源：受訪者提供）
小學組小店長更會動手體驗禮物包裝服務。（圖片來源：受訪者提供）

點擊圖片瀏覽聖誕親子活動詳情：

Kiddyland x 商務印書館書店小店長聖誕專場

「揭秘一本書的誕生」聖誕專場 （小學組）
日期及時間：
•場次1 — 12月21日（星期日） 14:30 - 16:20
•場次2 — 12月28日（星期日） 11:00 - 12:50
地址：鑼灣怡和街9號商務印書館銅鑼灣圖書中心 
對象：7 - 12歲
報名：https://shorturl.at/bPB2Z

相關文章︳聖誕親子工作坊6大推介 聖誕花環製作/自製聖誕美食/手製聖誕禮物︳聖誕好去處

 

