溫書前助孩子提升專注力一動作醒腦「開竅」 中醫推介明目食療+提神穴位︳親子健康

聖誕前後正是中小學生的考試旺季，相信許多父母都在思考，如何能同時提升孩子的專注力與健康。孩子除了要準備考試，還要完成各類功課與閱讀報告，承受的壓力可想而知。這份壓力更往往牽動全家，父母為了陪伴子女溫習，會選擇留在家中共同進退。這樣的緊張氛圍，與窗外的歡樂氣氛，形成強烈對比。這次就推介一些食療、穴位按摩方法予家長，助孩子解壓與專注於溫習上，令溫書成效事半功倍。

長期受壓易損傷脾胃功能

從中醫角度來看，長期處於壓力狀態下，容易導致「肝氣鬱結」，影響氣機的舒暢運行。肝主疏泄，與情緒調節密切相關，當孩子長期承受壓力，容易出現情緒低落、煩躁易怒等症狀。同時，「思慮傷脾」，過度思慮會損傷脾胃功能，導致食欲不振、消化不良，進一步影響氣血生成，形成惡性循環。

（圖片來源：Shutterstock）

小休進行「鳴天鼓」醒腦開竅

中醫認為「心主神明」，是精神活動的主宰，保持心境平和十分重要。與其強迫孩子不停溫習，不如讓他們有適當的休息。不妨在休息時間，與孩子一起進行五分鐘的「鳴天鼓」：用雙手手掌覆蓋雙耳，手指置於腦後，以食指壓在中指上，輕輕彈撥落下，敲擊後腦。這個簡單的動作有助醒腦開竅，幫助孩子恢復精神。

（圖片來源：Freepik）

在飲食方面，可以準備一些安神健脾的食療。例如以百合、蓮子、龍眼肉煲湯，這些食材能養心安神、補益心脾。也可以泡製一杯簡單的玫瑰花枸杞茶，玫瑰花能疏肝解鬱，枸杞則能滋補肝腎，兩者合用既能緩解壓力，又可明目補腦。應避免過多寒涼生冷或油炸辛辣的食物，以免加重脾胃負擔。

（圖片來源：Freepik）

點擊圖片瀏覽益氣健脾明目湯水+提神醒腦穴位：

「陰陽平衡」適用於教育

從不同的社會數據可見，學童的精神健康問題日趨嚴重，焦慮不安與自我傷害的個案也日益增多。若要改善學童精神健康，父母必須嘗試代入他們的處境，真切感受他們的需要。中醫養生講求「陰陽平衡」，這個道理同樣適用於教育。學習固然重要，但休息與玩樂同樣是成長中不可或缺的部分。讀書只是人生的一部分，健康的身心才是陪伴孩子走得更遠的基石。在這個溫馨的聖誕佳節，讓我們都能以更寬容的態度看待學習，運用中醫的整體觀照護孩子的身心健康，讓節日回歸它本該有的溫馨與快樂。

（圖片來源：PhotoAC）

註冊中醫師陳翠萍

香港註冊中醫師陳翠萍，從小受母親薰陶，對於養生和治未病的概念根深柢固，同時亦受到多位著名教授啟蒙，醉心於中醫藥學研究，多年的臨床經驗成就了一套獨特見解，主攻內科和腫瘤。陳醫師同時亦作為三名小孩的媽媽，對育兒和中醫兒科保健也有相當心得。陳醫師曾多次獲邀與不同機構主持中醫講座，亦常於各大社交媒體分享中醫養生及治病之道。

