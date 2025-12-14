聖誕親子工作坊6大推介 聖誕花環製作/自製聖誕美食/手製聖誕禮物︳聖誕好去處

聖誕氣氛日漸濃厚，商場已紛紛換上聖誕裝置，家長們亦早已計劃一連串的聖誕節目，與小朋友歡度佳節。未想好如何布置家居，可參加聖誕主題工作坊，設計獨一無二的聖誕卡、聖誕樹及花環等，還可學學如何自製聖誕美食，與親朋好友開派對共享！

聖誕親子工作坊推介1：California Pizza Kitchen小廚神薄餅製作 （聖誕版）

美味的薄餅是人見人愛的派對美食，California Pizza Kitchen的小廚神薄餅製作工作坊向來深受大家歡迎，今年已舉行超過150場，12月將特別推出聖誕版，小朋友可以自製聖誕樹pizza、落配料，焗完的pizza可以帶走。工作坊還包含聖誕特色套餐讓大家當下午茶，每人包一款小食、頭盤、主菜及飲品。小廚師們更會獲贈CPK鴨嘴帽及圍裙、小廚師證書以及餐飲coupon，滿載而歸！

相約朋友仔一起製作聖誕樹Pizza， 自己選擇喜愛的配料，齊齊分享。（圖片來源：受訪者提供）

小廚神薄餅製作（聖誕版）

分店地址： 黃埔天地美食坊（第8期）、屯門市廣場及九龍灣MegaBox

日期：請瀏覽網頁

時長：2小時

費用：$451 （1大1小）；另加大人$198 / 位、 小童 $253 / 位（另收服務費）

報名：www.cpk.com.hk/

* 聖誕Party 最低消費$3,500成團；包團可聯絡6166 8802（WhatsApp葉先生）

聖誕親子工作坊推介2：染樂工房和紙染聖誕小檯燈

聖誕夜燃點蠟觸相當有氣氛，但始終不是所有家長放心讓小孩接觸「火」。其實一盞別致、色彩繽紛的小夜燈，也相當有節日氣氛。染樂工房是本地社企，專注收集剩餘食材，開發超過20種天然色彩。和紙染小檯燈工作坊適合六歲或以上兒童，染樂工房特別與東京百年染料品牌 「みやこ染」Miyacozome聯手，帶來日式工藝和紙染色體驗，小朋友可親手操作染料，見證色彩在和紙上流動成形，染出色彩繽紛的圖案。最後更會與家長一起組裝一盞獨一無二的和紙小檯燈，為房間增添一室暖意和色彩。

和紙染是一種日本傳統的染色技法，將顏色染入和紙中，以創造出色彩繽紛的圖案。（圖片來源：受訪者提供）

和紙染小檯燈工作坊

地址： 石硤尾賽馬會創意藝術中心L0 - 04

費用： $350 / 位

時間： 120分鐘

對象： 6歲或以上 （小童建議由家長陪同參加；10歲或以下小童可以由一位家長陪同上課 ，共用一份素材，不另收費）

日期與報名： 請瀏覽 www.dyelicious.hk/bookonline

（平日亦接受私人包班，5人成班）

聖誕親子工作坊推介3：Travel for Better樂遊仁再生自然聖誕花環

本地社企樂遊仁向來積極策劃以竹作品為主題的專題活動，包括竹樹屋、竹筏、竹編、竹燈、竹遊樂場等。

賦予竹的二次生命，利用工作坊剩餘的竹材，親手在大自然創造一棵屬於自己的再生聖誕樹。（圖片來源：受訪者提供）

而每次舉行完竹藝工作坊，總會產生不少剩餘的竹材，今年樂遊仁決定以這些竹材廢料進行upcycle，讓參加者即場摘下園林內的枝葉，為竹材賦予新生命，變成美麗的聖誕樹或花環，布置家居。家長也可以$300加購野炊活動材料，在上水河上鄉優美的大自然風光下炮製秘製烤雞、竹筒飯及農場新鮮蔬菜，與小朋友過一個田園風味的聖誕。

可加購野炊活動，包含烤雞1隻、竹筒飯及農場新鮮蔬菜。（圖片來源：受訪者提供）

再生自然手扎。創意聖誕工作坊

地址：上水河上鄉

查詢及報名： 9552 9278（Sarah）/ [email protected]

聖誕花環

費用︰$350 / 個 （直徑大約8 - 10吋）

時間︰2小時

聖誕樹

費用︰$350 / 棵 （約10寸高）

時間︰2小時

費用︰$300

聖誕親子工作坊推介4：Soul Soap Studio聖誕沐浴皂工作坊

說到屬於聖誕的香氣，你會想起聖誕松樹的香味？抑或是肉桂香料味？想過一個香噴噴又滋潤的聖誕，不妨參加由Soul Soap Studio推出的親子洗澡手工皂工作坊，小朋友可從多達10種冬季香氣自由選擇，例如節日感雪松、肉桂以及其他夢幻香味，然後混合和調配自己喜歡的顏色，創造出獨一無二的聖誕皂。材料選用台灣甘油皂基，美國防敏感精油及美國雲母色粉。色粉在沖洗時會隨水流走，對皮膚溫和，更有保濕效果，適合小朋友嬌嫩肌膚。

可愛聖誕樹手工皂工作坊， 完成後可有2件成品即時取走。（圖片來源：受訪者提供）

北極熊手工皂造型逗趣，小朋友可學習把液體皂基調色、加香味， 最後倒入模具，訓練藝術眼光、五感，提升專注力。（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

聖誕吊飾手工皂附精美包裝，自用或送禮均相當適合。（圖片來源：受訪者提供）

Soul Soap Studio聖誕手工皂工作坊

日期：即日起至12月26日前（兩組親子即可成團）

地址：荔枝角永康街55號金百盛中心2305室

對象：3 - 15歲小童及其家長

費用：$390起

課長：1小時30分

報名：IG / FB@soulsoap.studio / 6579 1726 （WhatsApp）

聖誕親子工作坊推介5：Oh!Christmas Tree!工作坊聖誕樹下的音樂秘密

聖誕樹就見得多，自己整又試過未？今年聖誕Orff 4 Kids特別為三至六歲的小朋友準備了一個結合⾳樂、花藝與創意遊戲的節日活動 「Oh!Christmas Tree」工作坊。小朋友將以歌聲、敲擊樂及身體律動，共同創作屬於自己的Christmas Tree。孩子將用「七感」：聽覺、視覺、觸覺、嗅覺、前庭覺和本體覺，在節奏中探索、在遊戲中表達，從⽽建立自信與創造力。除了⾳樂合奏，工作坊還安排了節日花藝環節，小朋友將親手製作「松果聖誕樹花藝作品」，一起學習觀察自然素材、發揮想像力，親手拼出屬於自己的聖誕樹。

《Oh!Christmas Tree》工作坊

日期：12月21日

時間：14:00 - 16:00

地址：太子道西146號偉興大廈2樓Orff 4 Kids

價格：$590 / 位

對象： 3 - 6 歲小朋友（另有學校、團體、親子團包班自選時間地點可供選擇）

報名：9034 6863 （WhatsApp）

聖誕親子工作坊推介6：Meow Art Coffee喵星人陪伴過聖誕

可愛喵星人魅力無限，時⽽冷傲但又時⽽嬌嗲，也愛與人保持適當距離靜靜地陪伴，所以不少人都愛到貓cafe享受療癒一刻。

來一個Meowy Christmas與喵星人過愉快聖誕。（圖片來源：受訪者提供）

Meow Art Coffee今年聖誕特別推出親子工作坊，讓小朋友在貓咪陪伴下製作可愛熊啤啤永生花、聖誕樹浮遊花（附送燈座）、3D聖誕拉花，報名更送免費甜品及貓貓零食，讓你與場內的貓貓拉近距離。Meow Art Coffee亦與「毛守救援」合作，暫託被遺棄或獲救貓咪，歡迎計劃領養貓咪的，看是否能給牠一個家，重獲新生。

3D聖誕拉花， 親子一齊創作聖誕圖案。（圖片來源：受訪者提供）

Meow Art Coffee聖誕親子工作坊

日期：即日起至12月31日（需提前預約）

時間：每堂2小時，彈性時間安排

地址：荃灣柴灣角街38 - 40號銓通工業大廈16樓B室

報名：5690 0686 （WhatsApp）

對象：3歲或以上

費用： 可愛熊啤啤永生花 $250、聖誕樹浮遊花1樽（附送燈）$280、3D聖誕拉花一杯 $280（費用包1位成人1位小童入場費、1份材料；成功報名可免費享用甜品一份及貓貓零食一份）

