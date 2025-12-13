5招提升溝通能力 幼兒常見語言發展困難 認識各年齡階段語言指標︳SEN學堂

三至六歲的兒童在幼稚園裏學習各種知識，同時也是他們語言發展的重要階段。在此，孩子從使用短句逐步進展至複雜句子來溝通，以至開始明白抽象概念與邏輯關係。若此時出現語言表達或理解困難，可能影響孩子學習成效、社交互動及情緒管理。

在了解語言困難之前，先看看各年齡階段的語言指標：

（圖片來源：PhotoAC）

3歲以上

能使用三詞以上的句子 例：「我搭巴士去公園」 理解簡單問句 例：「邊個攞住蘋果？」、「去邊度瀡滑梯？」

4歲以上

能使用複合句 例：「食完飯，先至去公園玩。」 發問不同種類的問題 例：「如果落雨，我哋會去邊度玩？」 理解簡單故事

5 - 6歲

能複述或自創簡單故事、按話題持續對話、推斷事物的邏輯性 例：「弟弟喊喎，佢可能跌親喇！」

當孩子明顯跟不上發展里程碑，便可能會出現以下的困難：

因為詞彙量不足，兒童過度使用代詞「這個」、「那個」，而非說出具體名稱。例如「我要嗰個」而非「我要蘋果」。 句子結構不完整、過於簡短或語序錯誤，例如「坐去公園巴士」（應為「坐巴士去公園」）或「狗狗跑快呀」（應為「狗狗跑得好快」）。 未能夠執行較長的指令，例如「將書放回書櫃上格，再去洗手」這類較長的指示時，往往只能完成其中一部分。 有些兒童的邏輯思維尚未成熟，難以透過語言理解當中的因果關係。例如他會說「落雨要帶遮」，卻不明白這是為了避免被淋濕而生病，或者會混淆先後次序，例如說「要揹書包，之後着校服返學」。 當兒童的敘事組織能力較弱時，講述事件時往往會不完整、遺漏細節或打亂了順序，令內容前後不連貫。

家長若能 及早察覺並適切引導，將能有效提升孩子的語言能力，為日 後的學習奠定穩固基礎。（圖片來源：PhotoAC）

5招提升語言溝通能力

1. 日常生活中學習

日常對話中，家長可多描述周遭事物，例如進餐時介紹食物和餐具名稱，或使用形容詞（如：好味、熱、污糟）；親子共讀時，可引導孩子學習書本內容相關的詞彙，或將主題連結到生活情境，讓他們自然地學習新詞彙。

（圖片來源：PhotoAC）

2. 互動對話及開放式提問

當孩子出現語序錯誤時，家長可用完整句子說：「我哋坐巴士去公園。」讓孩子在日常對話中學習正確語法。家長也可適時擴展和補充孩子的說話，例如當孩子說「狗狗跑」時，可以回應說：「係啊，狗狗跑得好快呀！」這樣的互動能幫助孩子學習更豐富的表達。此外，比起問是非題「去公園好嗎？」、「開唔開心？」，我們建議家長多採用更能激發孩子思考和表達的開放式問題，例如：「去公園想玩咩？」、「去邊度玩最開心？」。

（圖片來源：PhotoAC）

3. 簡化指令及分拆步驟

要提升理解能力，家長可使用具體、簡短的句子，甚至分步驟去讓孩子明白和執行較長或複雜的指令。例如先說「將本書放回書櫃上格」，待孩子完成後再說「去洗乾淨雙手」，及後再逐步增加指令的長度和難度。

（圖片來源：PhotoAC）

4. 親子共讀引發孩子思考

家長可以在共讀時與孩子討論故事中的情節，例如「小花見到快要下雨」和「帶雨傘」的因果關係，可透過問答引導孩子思考，加強邏輯思維，例如「點解見到天陰要帶雨傘外出？如果下雨時沒有雨傘，會點樣？」。另外，若情況許可，家長不妨鼓勵孩子想辦法及自行解決日常遇到的小難題，例如「水倒得太滿快溢出」、「玩具部件不見了」。

（圖片來源：PhotoAC）

5. 善用親子時間回顧

若能安排定時親子分享時間，家長與孩子可互相分享當日的經歷，讓孩子練習有條理地描述事情和表達想法，亦可透過照片回顧遊玩的時光。家長可引導孩子運用連接詞來組織說話內容，如「首先⋯⋯然後⋯⋯最後⋯⋯」或「因為⋯⋯所以⋯⋯」，提升敘事組織能力。

（圖片來源：受訪者提供）

若想知道更多實用指南和活動，可參考協康會出版的《童聲童戲》及桌上遊戲《詞彙直送》。這些書籍和遊戲由言語治療師團隊設計，包含多樣化的語言刺激活動、互動遊戲和詞彙學習圖卡，內容生活化且趣味十足，讓語言學習變得更輕鬆有趣。如情況持續未見改善，宜及早諮詢言語治療師。

（圖片來源：受訪者提供）

協康會言語治療師 林曉萍（圖片來源：受訪者提供）

相關文章︳視障跑手創共融親子足球班讓SEN孩成足球小將 一物件增強投入度︳SEN學堂