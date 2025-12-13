兒童冬令營4大推介 親子聖誕露營/冬日體驗營/DIY應節飾物︳聖誕好去處

轉眼間又到年末，快到長達兩個星期的聖誕節及新年假期，雖不及暑假可以大玩特玩，但適逢佳節又遇上清涼天氣，當然要把握機會參加不同冬令營，讓孩子感受冬日樂趣兼寓學於玩！

兒童冬令營推介1：CHAT六廠兩天冬日營DIY應節飾物

冬日禦寒衣物中，除了大衣，一條暖洋洋的圍巾能立刻令全身暖和起來。今個冬季，不妨參加為期兩天的CHAT六廠兩天冬日營，小朋友能體驗將花草製成藝術創作的工具及材料，更可學習各種縫紉、拼布和羊毛氈技巧，再用這些材料製作屬於自己的特色圍巾。

發揮創意，為自己製作獨一無二的圍巾。（圖片來源：受訪者提供）

發揮創意的同時也可認識可持續生活模式，學習欣賞大自然的奇妙。活動還會參觀南豐紗廠天台的紗廠耕地，學習如何將植物中的顏色製成蠟筆、彩色墨水和天然染料，並為第二天的活動預先染製小塊布料。第二天活動則會在CHAT六廠實驗室進行，學習設計、裁剪和縫紉，親手製作一條獨一無二的拼布圍巾，讓即將來臨的聖誕和農曆新年倍感溫暖。

嘗試以手縫技巧和縫紉機縫合布料， 利用毛氈和熱轉印技巧裝飾圍巾。（圖片來源：受訪者提供）

點擊圖片瀏覽聖誕好去處詳情：

CHAT六廠兩天冬日營

日期：12月22 - 23日

時間：15:00 - 18:00

地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠2樓CHAT六廠

費用：$960 （成為CHAT六廠會員可享9折優惠）

對象：適合但不限於7 - 13歲兒童參與，無需任何經驗

材料：所有工具及材料已備

語言：英語，設有簡單粵語及普通話傳譯

查詢及報名： www.mill6chat.org/zh-hant/event/chat-two-day-holiday-winter-camp

兒童冬令營推介2：Orff 4 Kids奧福音樂教室 冰河世紀大搜查

香港位於亞熱帶，小朋友在冬季不會看到下雪情景。冬日除了對冰雪充滿無限想像外，可有想過原來一萬年前整個地球都曾處於冰河時期？

【Crazy Mad Scientist】系列一直深受家長歡迎，孩子 在動手、動腦與動身體的過程中自然地吸收知識，發展表達能⼒與團隊合作精神。（圖片來源：受訪者提供）

今個冬季，Orff 4 Kids奧福音樂教室再度推出廣受家長和小朋友友歡迎的冬日主題課程【Crazy Mad Scientist】 —— 第四章《冰河世紀》，帶領三至六歲的小朋友穿越時空，回到一萬年前的冰封世界，展開一場集音樂、科學興藝術於一身的奇幻探險，感受「氣候的變化」與「自然的力量」。孩子們會用各種日常物料創作出屬於自己的「冰河藝術作品」，探索冰層與古生物的變化，啟發他們對自然界的觀察力與創造力，用身體理解自然現象。

小朋友合作進行實驗，從玩樂中建立對科學的興趣與想像⼒。（圖片來源：受訪者提供）

點擊圖片瀏覽聖誕好去處詳情：

【Crazy Mad Scientist】 –– 第四章《冰河世紀》冬日營

日期：12月22 - 24日

時間：10:00 - 13:00

地址：太子道西146號偉興大廈2樓Orff 4 Kids

對象： 3 - 6歲小朋友 （另有學校 / 團體 / 親子團包班，可自選時間地點。）

價格：$1,980 / 位

報名：3188 5318（致電）

兒童冬令營推介3：馬灣公園挪亞學堂 冬日體驗營2025

冬季有不少候鳥會來港過冬，風勢清勁也甚適合放風箏，關於背後的大自然生態、氣候原理等知識小朋友又知道嗎？

冬日智趣繽Fun營會提供多項手作DIY，包括繽紛冬日拼貼樂。（圖片來源：受訪者提供）

位於馬灣的挪亞學堂今年舉辦了活動極豐富的全新冬日體驗營，4⾄7歲的小朋友可參加冬日智趣繽Fun營，除了觀察候鳥，了解各種動物的生態特徵，還可發揮創意，製作雪人公仔和烘焙冬日美味甜點等。⾄於8⾄12歲的小朋友則可參加海陸空全方位探索營，挑戰紙鳶飛行任務，探索飛行科學，兼動手打造小方舟，展開水上大冒險，並組裝拔河機械人，進行激烈角⼒賽，玩盡海陸空！

觀察冬季候鳥，了解其遷徙路線與生存秘技， 亦會親手製作簡單望遠鏡並進行觀鳥活動。（圖片來源：受訪者提供）

點擊圖片瀏覽聖誕好去處詳情：

挪亞學堂「冬日體驗營2025」

費用： $2,600 （包括午餐及證書1張）

交通安排： 免費專車來往青衣 / 荃灣 / 九龍塘港鐵站及挪亞方舟

報名：www.noahsark.com.hk/tra/academy-camps.jsp

冬日智趣繽Fun營

適合年齡： 4 - 7歲

課程日長：4天日營

活動日期：12月28 - 31日 （星期日⾄三 ）

活動時間： 09:30 - 15:30

海陸空全方位探索營（已截止）

對象： 8 - 12歲

課程日長：4天日營

活動日期：12月20 - 23日 （星期六⾄二）

活動時間：09:30 - 15:30

兒童冬令營推介4：山城教育 親子聖誕露營

聖誕大餐不一定要在華麗餐廳品嘗，只要與家人在一起，即使是野外吃着簡單的食物也快樂無比。

山城教育向來積極為小朋友和家長籌劃大自然體驗活動，今年聖誕將推出親子露營，活動內容豐富，包括起營教學、晚餐（打邊爐）、營火晚會、早餐、聖誕和諧粉彩工作坊、攀樹體驗、收營教學。

大自然探索家露營讓小朋友自己烹飪晚餐，體驗野外生火、A4紙箱焗雞，並一起裝飾薑餅人。（圖片來源：受訪者提供）

⾄於4⾄12歲的小朋友則可自己參與大自然探索家露營，分有7歲以下及7歲以上兩個營，全程均有專業導師團隊帶領，由註冊教師、註冊社工、三級山藝領袖（合資格帶領遠足及露營）等組成。營地位處海邊，有廚房、廁所及熱水洗澡，小朋友和家長可輕鬆初嘗露營樂，度過難忘聖誕。

在導師陪同下，一起參與聖誕營火晚會。（圖片來源：受訪者提供）

點擊圖片瀏覽聖誕好去處詳情：

山城教育聖誕營

露營地點：YHA白普理堂赤徑青年旅舍

報名： 5746 8795 （WhatsApp） / Facebook@山城教育

Wanderland Education

聖誕親子露營

日期：12月24 - 25日或12月25 - 26日

對象：3歲或以上的兒童及其家長

費用： $2,200 / 1大1小，加1大或1小需加$900；費用包括導師費、露營裝備（天幕、帳幕、烹煮廚具、GAS、焚火台等）、攀樹裝備（安全帶、頭盔等）、入營費、活動及物資費、第1日晚餐及第2日早餐

大自然探索家露營

日期：12月23 - 24日或12月24 - 25日

對象：4 - 7 歲、8 - 12歲（兩個組別）

活動內容： 起營教學、預備食材（洗菜）、烹飪晚餐（野外生火教學、A4紙箱焗雞、裝飾薑餅人）、聖誕營火晚會、烹飪早餐、聖誕赤徑定向挑戰、觀賞紅樹林、收營教學

費用： $1,800，包括導師費、裝備（天幕、帳幕、烹煮廚具、GAS、焚火台等）、入營費、活動及物資費、第1日晚餐及第2日早餐

