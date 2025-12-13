兒童冬令營4大推介 親子聖誕露營/冬日體驗營/DIY應節飾物︳聖誕好去處
發佈時間：15:08 2025-12-13 HKT
轉眼間又到年末，快到長達兩個星期的聖誕節及新年假期，雖不及暑假可以大玩特玩，但適逢佳節又遇上清涼天氣，當然要把握機會參加不同冬令營，讓孩子感受冬日樂趣兼寓學於玩！
兒童冬令營推介1：CHAT六廠兩天冬日營DIY應節飾物
冬日禦寒衣物中，除了大衣，一條暖洋洋的圍巾能立刻令全身暖和起來。今個冬季，不妨參加為期兩天的CHAT六廠兩天冬日營，小朋友能體驗將花草製成藝術創作的工具及材料，更可學習各種縫紉、拼布和羊毛氈技巧，再用這些材料製作屬於自己的特色圍巾。
發揮創意的同時也可認識可持續生活模式，學習欣賞大自然的奇妙。活動還會參觀南豐紗廠天台的紗廠耕地，學習如何將植物中的顏色製成蠟筆、彩色墨水和天然染料，並為第二天的活動預先染製小塊布料。第二天活動則會在CHAT六廠實驗室進行，學習設計、裁剪和縫紉，親手製作一條獨一無二的拼布圍巾，讓即將來臨的聖誕和農曆新年倍感溫暖。
點擊圖片瀏覽聖誕好去處詳情：
CHAT六廠兩天冬日營
日期：12月22 - 23日
時間：15:00 - 18:00
地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠2樓CHAT六廠
費用：$960 （成為CHAT六廠會員可享9折優惠）
對象：適合但不限於7 - 13歲兒童參與，無需任何經驗
材料：所有工具及材料已備
語言：英語，設有簡單粵語及普通話傳譯
查詢及報名： www.mill6chat.org/zh-hant/event/chat-two-day-holiday-winter-camp
兒童冬令營推介2：Orff 4 Kids奧福音樂教室 冰河世紀大搜查
香港位於亞熱帶，小朋友在冬季不會看到下雪情景。冬日除了對冰雪充滿無限想像外，可有想過原來一萬年前整個地球都曾處於冰河時期？
今個冬季，Orff 4 Kids奧福音樂教室再度推出廣受家長和小朋友友歡迎的冬日主題課程【Crazy Mad Scientist】 —— 第四章《冰河世紀》，帶領三至六歲的小朋友穿越時空，回到一萬年前的冰封世界，展開一場集音樂、科學興藝術於一身的奇幻探險，感受「氣候的變化」與「自然的力量」。孩子們會用各種日常物料創作出屬於自己的「冰河藝術作品」，探索冰層與古生物的變化，啟發他們對自然界的觀察力與創造力，用身體理解自然現象。
點擊圖片瀏覽聖誕好去處詳情：
【Crazy Mad Scientist】 –– 第四章《冰河世紀》冬日營
日期：12月22 - 24日
時間：10:00 - 13:00
地址：太子道西146號偉興大廈2樓Orff 4 Kids
對象： 3 - 6歲小朋友 （另有學校 / 團體 / 親子團包班，可自選時間地點。）
價格：$1,980 / 位
報名：3188 5318（致電）
兒童冬令營推介3：馬灣公園挪亞學堂 冬日體驗營2025
冬季有不少候鳥會來港過冬，風勢清勁也甚適合放風箏，關於背後的大自然生態、氣候原理等知識小朋友又知道嗎？
位於馬灣的挪亞學堂今年舉辦了活動極豐富的全新冬日體驗營，4⾄7歲的小朋友可參加冬日智趣繽Fun營，除了觀察候鳥，了解各種動物的生態特徵，還可發揮創意，製作雪人公仔和烘焙冬日美味甜點等。⾄於8⾄12歲的小朋友則可參加海陸空全方位探索營，挑戰紙鳶飛行任務，探索飛行科學，兼動手打造小方舟，展開水上大冒險，並組裝拔河機械人，進行激烈角⼒賽，玩盡海陸空！
點擊圖片瀏覽聖誕好去處詳情：
挪亞學堂「冬日體驗營2025」
費用： $2,600 （包括午餐及證書1張）
交通安排： 免費專車來往青衣 / 荃灣 / 九龍塘港鐵站及挪亞方舟
報名：www.noahsark.com.hk/tra/academy-camps.jsp
冬日智趣繽Fun營
適合年齡： 4 - 7歲
課程日長：4天日營
活動日期：12月28 - 31日 （星期日⾄三 ）
活動時間： 09:30 - 15:30
海陸空全方位探索營（已截止）
對象： 8 - 12歲
課程日長：4天日營
活動日期：12月20 - 23日 （星期六⾄二）
活動時間：09:30 - 15:30
兒童冬令營推介4：山城教育 親子聖誕露營
聖誕大餐不一定要在華麗餐廳品嘗，只要與家人在一起，即使是野外吃着簡單的食物也快樂無比。
山城教育向來積極為小朋友和家長籌劃大自然體驗活動，今年聖誕將推出親子露營，活動內容豐富，包括起營教學、晚餐（打邊爐）、營火晚會、早餐、聖誕和諧粉彩工作坊、攀樹體驗、收營教學。
⾄於4⾄12歲的小朋友則可自己參與大自然探索家露營，分有7歲以下及7歲以上兩個營，全程均有專業導師團隊帶領，由註冊教師、註冊社工、三級山藝領袖（合資格帶領遠足及露營）等組成。營地位處海邊，有廚房、廁所及熱水洗澡，小朋友和家長可輕鬆初嘗露營樂，度過難忘聖誕。
點擊圖片瀏覽聖誕好去處詳情：
山城教育聖誕營
露營地點：YHA白普理堂赤徑青年旅舍
報名： 5746 8795 （WhatsApp） / Facebook@山城教育
Wanderland Education
聖誕親子露營
日期：12月24 - 25日或12月25 - 26日
對象：3歲或以上的兒童及其家長
費用： $2,200 / 1大1小，加1大或1小需加$900；費用包括導師費、露營裝備（天幕、帳幕、烹煮廚具、GAS、焚火台等）、攀樹裝備（安全帶、頭盔等）、入營費、活動及物資費、第1日晚餐及第2日早餐
大自然探索家露營
日期：12月23 - 24日或12月24 - 25日
對象：4 - 7 歲、8 - 12歲（兩個組別）
活動內容： 起營教學、預備食材（洗菜）、烹飪晚餐（野外生火教學、A4紙箱焗雞、裝飾薑餅人）、聖誕營火晚會、烹飪早餐、聖誕赤徑定向挑戰、觀賞紅樹林、收營教學
費用： $1,800，包括導師費、裝備（天幕、帳幕、烹煮廚具、GAS、焚火台等）、入營費、活動及物資費、第1日晚餐及第2日早餐
相關文章︳荔枝窩客家村屋親子staycation 採收時令農作物/農務體驗/工作坊/在地農產料理︳親子好去處