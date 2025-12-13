Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

東薈城名店倉聖誕溫暖抱抱聽馮允謙療癒小故事 送20盒特別版Venchi聖誕迷你薄片朱古力禮盒︳聖誕好去處

親子
更新時間：13:39 2025-12-13 HKT
發佈時間：13:39 2025-12-13 HKT

聖誕好去處︳聖誕節雖在冬天，但能與好友親友共度佳節，可以抱抱身邊人，天氣再冷也變得溫暖。美國潮流藝術家Christopher David Ryan的治癒系角色BIG HUGS抱抱人於今個聖誕登陸東薈城名店倉「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」，提醒大家跟家人朋友多點互動抱抱，共度療癒人心的聖誕節！除了可以去打卡，記得玩《親子王》「親子有禮」遊戲，有機會得到東薈城名店倉×BIG HUGS抱抱人特別版Venchi聖誕迷你薄片朱古力禮盒，可以跟最愛分享。

聖誕好去處︳東薈城名店倉聖誕溫暖抱抱7大打卡位

BIG HUGS抱抱人將連同兩位全新節日家族成員：「抱抱星人」與「薑餅人精靈」現身於東薈城名店倉「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」場內七大星光療癒主題打卡區，走過「星星相印拱門」，即展開閃耀聖誕之旅。高達四米高的「擁抱奇織」上那長達約23米的手工頸巾，由人氣網路創作者Jon Jon親手編織而成，一針一線充滿溫度！

（圖片來源：東薈城名店倉）
（圖片來源：東薈城名店倉）

也可以透過「星語奇織留言版」數碼互動體驗中向家人傳遞愛，所留下的祝福語句將會在星星屏幕上出現，為摯愛送上驚喜！拿起「星語電話亭」可收聽多位名人分享療癒人心的小故事，包括唱作歌手馮允謙（Jay Fung）與著名DJ朱薰等，溫馨又暖心。

拿起「星語電話亭」就 收聽到Jay Fung分享療癒人心的小故事。（圖片來源：東薈城名店倉）
拿起「星語電話亭」就 收聽到Jay Fung分享療癒人心的小故事。（圖片來源：東薈城名店倉）

踏上夢幻的「星芒漫遊」親子單車互動裝置跟小朋友「踩單車」，每踏一步就會「喚醒」抱抱星人，就如伴隨節日音樂閃爍起舞般，既療癒又可愛。為提醒大家多抱抱身邊人，可到「HUG FOR LOVE」互動裝置，與BIG HUGS抱抱人來個擁抱，商場會為每一個擁抱捐出$1予「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」，為有需要的兒童與家庭送上節日溫暖。

只要跟足指示成為會員，再於場內消費滿指定金額，即可跟小朋友展開「星芒漫遊」旅程。（圖片來源：東薈城名店倉）
只要跟足指示成為會員，再於場內消費滿指定金額，即可跟小朋友展開「星芒漫遊」旅程。（圖片來源：東薈城名店倉）

點擊圖片瀏覽聖誕好去處詳情：

送20盒東薈城名店倉×BIG HUGS抱抱人特別版Venchi聖誕迷你薄片朱古力禮盒

《親子王》現送出東薈城名店倉 x BIG HUGS抱抱人特別版Venchi聖誕迷你薄片朱古力禮盒（價值約$130），名額20個。想要就請即follow《親子王》facebook及like相關帖文，並回答問題：「聖誕節你最想抱抱誰？為甚麼？」答得最有創意的讀者，將獲得禮物！

（圖片來源：東薈城名店倉）
（圖片來源：東薈城名店倉）

活動日期：即日起至12月15日（23:59）
獎品：東薈城名店倉×BIG HUGS抱抱人特別版Venchi聖誕迷你薄片朱古力禮盒
名額：20個
遊戲參加表格（活動詳情及條款細則）：https://forms.gle/HBsvHUX8wAA4791g6
* 得獎者將有專人通知領取禮品方法；
* 須受條款及細則約束；
* 《親子王》保留一切最終決議權。

相關文章︳無印良品聖誕禮物$12起入手、必掃自製聖誕屋 聖誕免費禮遇+限定工作坊參加方法︳聖誕禮物

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
21小時前
民建聯會務顧問、商務及經濟發展局前局長蘇錦樑，近日因病離世，享年67歲。
02:04
商經局前局長蘇錦樑因病逝世 享年67歲
社會
3小時前
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
00:57
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
突發
6小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
19小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
5小時前
美密歇根州恐怖亂倫案 22歲孕婦遭親母生劏取胎雙亡 孩子爸爸竟是繼父
即時國際
9小時前
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
01:19
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
即時國際
2小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
21小時前
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
影視圈
2小時前
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
影視圈
16小時前