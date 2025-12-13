東薈城名店倉聖誕溫暖抱抱聽馮允謙療癒小故事 送20盒特別版Venchi聖誕迷你薄片朱古力禮盒︳聖誕好去處

聖誕好去處︳聖誕節雖在冬天，但能與好友親友共度佳節，可以抱抱身邊人，天氣再冷也變得溫暖。美國潮流藝術家Christopher David Ryan的治癒系角色BIG HUGS抱抱人於今個聖誕登陸東薈城名店倉「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」，提醒大家跟家人朋友多點互動抱抱，共度療癒人心的聖誕節！除了可以去打卡，記得玩《親子王》「親子有禮」遊戲，有機會得到東薈城名店倉×BIG HUGS抱抱人特別版Venchi聖誕迷你薄片朱古力禮盒，可以跟最愛分享。

聖誕好去處︳東薈城名店倉聖誕溫暖抱抱7大打卡位

BIG HUGS抱抱人將連同兩位全新節日家族成員：「抱抱星人」與「薑餅人精靈」現身於東薈城名店倉「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」場內七大星光療癒主題打卡區，走過「星星相印拱門」，即展開閃耀聖誕之旅。高達四米高的「擁抱奇織」上那長達約23米的手工頸巾，由人氣網路創作者Jon Jon親手編織而成，一針一線充滿溫度！

（圖片來源：東薈城名店倉）

也可以透過「星語奇織留言版」數碼互動體驗中向家人傳遞愛，所留下的祝福語句將會在星星屏幕上出現，為摯愛送上驚喜！拿起「星語電話亭」可收聽多位名人分享療癒人心的小故事，包括唱作歌手馮允謙（Jay Fung）與著名DJ朱薰等，溫馨又暖心。

拿起「星語電話亭」就 收聽到Jay Fung分享療癒人心的小故事。（圖片來源：東薈城名店倉）

踏上夢幻的「星芒漫遊」親子單車互動裝置跟小朋友「踩單車」，每踏一步就會「喚醒」抱抱星人，就如伴隨節日音樂閃爍起舞般，既療癒又可愛。為提醒大家多抱抱身邊人，可到「HUG FOR LOVE」互動裝置，與BIG HUGS抱抱人來個擁抱，商場會為每一個擁抱捐出$1予「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」，為有需要的兒童與家庭送上節日溫暖。

只要跟足指示成為會員，再於場內消費滿指定金額，即可跟小朋友展開「星芒漫遊」旅程。（圖片來源：東薈城名店倉）

送20盒東薈城名店倉×BIG HUGS抱抱人特別版Venchi聖誕迷你薄片朱古力禮盒

《親子王》現送出東薈城名店倉 x BIG HUGS抱抱人特別版Venchi聖誕迷你薄片朱古力禮盒（價值約$130），名額20個。想要就請即follow《親子王》facebook及like相關帖文，並回答問題：「聖誕節你最想抱抱誰？為甚麼？」答得最有創意的讀者，將獲得禮物！

（圖片來源：東薈城名店倉）

活動日期：即日起至12月15日（23:59）

獎品：東薈城名店倉×BIG HUGS抱抱人特別版Venchi聖誕迷你薄片朱古力禮盒

名額：20個

遊戲參加表格（活動詳情及條款細則）：https://forms.gle/HBsvHUX8wAA4791g6

* 得獎者將有專人通知領取禮品方法；

* 須受條款及細則約束；

* 《親子王》保留一切最終決議權。

