酒店聖誕自助餐快閃優惠低至$163歎蟹腳生蠔 8度海逸/黃金海岸酒店︳親子優惠

快到聖誕節，想一次過滿足一家人的願望，最好就是揀聖誕自助餐，有齊海鮮、烤肉、一系列特色的聖誕甜品，還有火雞，有些餐廳更有聖誕布置氣氛滿滿！今日（12日）就有3間受家庭客歡迎的自助餐推出快閃， 灣仔會展中心薈景自助餐連無限暢飲，第2位加$121，即可大歎龍蝦、生蠔； 8度海逸酒店聖誕自助餐買一送二低至$163可任食鱈場蟹腳、生蠔；屯門黃金海岸酒店聖誕自助餐同樣買一送二，可大歎炭烤乳豬！即睇聖誕自助餐優惠詳情，預訂跟家人去吃大餐。

聖誕自助餐優惠推介1： 8度海逸酒店聖誕自助餐買一送二低至$163

整個十二月，節日氛圍日漸濃烈！從溫馨歡騰的聖誕夜，到倒數迎新的壓軸狂歡，8度餐廳都有不同主題的自助餐。於12月24至26日聖誕期間將推出聖誕自助午、晚餐，還會有聖誕老人派禮物、小丑氣球及魔術、派對玩意，午餐將有雪場蟹腳、生蠔、海蝦，海螺、青口，也有：加州手卷、鮪魚蔥軍艦、炙燒三文魚壽司、三文魚壽司、和牛刺身配日本酸汁等，還有著名的芒果拿破崙，也有聖誕朱古力樹頭蛋糕、栗子撻、聖誕果子、開心果朱古力方心太軟等，更可暢飲果汁、指定汽水及指定啤酒呢！而節日自助晚餐同樣有多款冰鎮海鮮，除了鱈場蟹腳、生蠔、海蝦、海螺、青口，更有麵包蟹！

【12.12 年終優惠 - 買一送二】假日自助午餐

用餐時間：12:00-14:30

優惠：

．2025 年12 月13日至14日- 2位成人連1位小童：HK$489/3位，平均HK$163/位

．2026 年1 月3日至2月28日- 2位成人連1位小童HK$510/3位，平均HK$170/位

（原價成人HK$508/位，長者HK$468/位，小童HK$408/位）

【12.12 年終優惠 - 買一送二】自助晚餐連無限暢飲紅/白酒

優惠：

優惠日期：2025 年 12 月12 日、2026年1月2日至2月28日（公眾假期除外）

．星期一至五：2 位成人連1位小童HK$660/3位，平均HK$220/位；

．星期六至日、公眾假期及前夕 2 位成人連1位小童HK$738/3位，平均HK$246/位

（原價成人HK$658/位，長者HK$568/位，小童HK$498/位）

【12.12 年終優惠 - 買一送二】聖誕自助午餐

優惠：

．2025 年12 月星期六日、2026年1月1日：2位成人連1位小童HK$618/位， 平均HK$206/位；

．2025年12月25日至26日：2位成人連1位小童HK$648/位，平均HK$216/位（原價成人HK$508/位，長者HK$468/位，小童HK$408/位）

【12.12 年終優惠 - 買一送二】聖誕自助晚餐

優惠：2025 年12 月15日至19日、22日至23日、27日至30日： 2 位成人連1位小童HK$750/3位，平均HK$250/位

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2025年12月12日15：00至12月18日23：59

用餐日期：2025年12月13日至2026年2月28日

地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店8度餐廳

*兒童指11歲及以下，長者指60歲及以上

*現場另收原價加一服務費

聖誕自助餐優惠推介2：屯門黃金海岸酒店聖誕自助餐買一送二

喜歡BBQ的朋友，就不要錯過屯門黃金海岸酒店「斧頭扒燒烤盛薈自助晚餐」，以戶外即製炭燒一系列美食，如主廚推介炭燒澳洲斧頭扒、和牛芝士漢堡扒，還有蜜糖雞全翼、羊扒、虎蝦等，周末及公眾假期更有原隻炭烤乳豬登場，皮脆肉嫩，為BBQ迷帶來驚喜。亦有款鮮甜海鮮、刺身，如紐西蘭青口、海蝦、海螺、蜆、雪花蟹腳、即切魚生、雜錦壽司等，也有芒果拿破崙、藍莓芝士蛋糕等。

而璀璨聖誕自助午餐則有雪花蟹腳、紐西蘭青口、三文魚、甜蝦、馬刀貝、赤貝、帶子，還有磯燒鮑魚、北菇翡翠扣鮑魚等，也有聖誕布甸配白蘭地汁等聖誕甜品！ 璀璨聖誕自助晚餐更會加上波士頓龍蝦，還有紅蝦刺身、龍蝦濃湯、和牛壽喜燒，當然也有聖誕火雞伴栗子餡、小紅莓醬及燒汁、澳洲炭燒斧頭扒、聖誕布甸配白蘭地汁、聖誕果子餅、聖誕樹頭朱古力蛋糕、聖誕曲奇等聖誕美食喇！

點擊圖片瀏覽自助餐優惠詳情：

【12.12 年終優惠 - 買一送二（送一位成人 + 一位小童）】平日自助午餐

用餐時間：12:00-14:30

優惠：

．星期一至五， 2成人 1小童HK$519/3位，平均HK$173/位（原價HK$1214/3位），（已包含2成人及1小童(3-11歲) 的原價加一服務費）

【12.12 年終優惠 - 買一送一】自助午餐

用餐時間：12:00-14:30

優惠：

．星期一至五：成人 2人同行，平均HK$245/位、小童2人同行，平均HK$173；長者2人同行：平均HK$215/位（原價HK$559/位）

．星期六、日：成人 2人同行，平均HK$305/位、小童2人同行，平均HK$221；長者2人同行：平均HK$263/位

（適用於成人送成人、小童送小童及65歲或以上長者送長者）

【12.12 年終優惠 - 買一送二（送一位成人 + 一位小童）】平日自助晚餐

用餐時間：18:30-22:00

優惠：

．星期一至五， 2成人 1小童HK$930/2位，平均HK$310/位（原價HK$2105/3位）

（包含2成人及1小童(3-11歲)的原價加一服務費）

【12.12 年終優惠 - 買一送一】自助晚餐

用餐時間：18:30-22:00

優惠：

．星期一至五：成人 2人同行，平均HK$443/位、小童2人同行，平均HK$263；長者2人同行：平均HK$323/位（原價HK$886/位）

．星期六、日：成人 2人同行，平均HK$479/位、小童2人同行，平均HK$299；長者2人同行：平均HK$371/位

（適用於成人送成人、小童送小童及65歲或以上長者送長者）

【12.12 年終優惠 - 8折】節日精選自助午餐

用餐時間：2025 年12 月25日自助午餐分為兩輪：首輪 12:00 - 14:30；次輪 15:00 - 17:00

優惠：

．2025 年12 月24, 25, 26, 31 日及 2026 年1月1日，成人HK$538/位

2025 年12 月25日次輪用餐：成人 - 室內用餐HK$475（原價HK$658/位）

【雙 12 年終優惠- 8折】節日精選自助晚餐

用餐時間：

．2025 年12 月24-26日自助晚餐分為兩輪：首輪 17:30 - 20:00；次輪 20:30 - 23:00

．2025 年12 月31日自助晚餐供應時間：19:00 - 22:30

優惠：2025 年12月24, 25, 26, 31 日，成人HK$754/位起（原價HK$1087/位）

優惠詳情：

優惠期 (預訂期) ：2025年12月12日15:00至12月18日23:59

用餐日期：2025年 12月15日至1月31日

地址：屯門青山公路 1 號 香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳

