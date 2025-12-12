方力申宣布太太順產誕B女曬溫馨照 幫女兒剪臍帶 新手爸歎醫院這「名菜」減壓︳親子熱話

45歲方力申於今年情人節宣布與拍拖兩年的細14歲的圈外女友葉萱（Maple）於美國結婚，到了父親節公布太太懷孕喜訊。今日（12日）於社交平台宣布女兒提早出世，太太葉萱於女兒預產期前順產誕下女兒，母女平安，開心成為新手父母。

方力申女兒提早出世 太太葉萱順產生B

方力申今早（12日）於社交平台發布影片，片中紀錄了太太葉萱（Maple）入院待產、生產、產後的過程。原來今日原來葉萱預產期，但女兒Isla「心急」已於前幾天提早出世！葉萱選擇使用無痛分娩針順產產女，新手爸爸方力申指過程順利，並感謝醫院及一眾醫護人員：「多謝港怡醫院嘅專業護理團隊，3A病房同產房嘅同事。一直以來超級細心溫柔嘅婦產科醫生Wendy舒醫生，多謝一直照顧Maple同埋鼓勵佢順產，另外仲有幫Maple打咗支佢話都唔算好痛嘅無痛分娩針，令到佢生產非常順利嘅麻醉科Lydia劉醫生，最後仲有我契仔Nico嘅阿叔，兒科醫生Euan蘇醫生，Isla出世嘅時候有少少發燒，蘇醫生叫我哋唔使擔心，並即刻幫Isla處理，當晚佢已經退燒。」

見太太辛苦即時摸摸頭給予支持。（圖片來源：IG@alexfongliksun）

新手爸爸方力申將整個生產過程拍片作紀錄，見他於太太葉萱生B時從旁支持鼓勵，並親手為女兒剪臍帶。「Isla出世到今日，個樣日日都喺度變，前日似我，琴日似我，然後今日竟然似阿媽，但之後又似返我，真係太神奇。」片中亦指做媽媽非常偉大，也十分感謝太太，並指懷孕太辛苦，本來太太想「生4個」，也改為「生兩個」就夠了。「2025年對我同Maple黎講真係太特別，整個經歷，由結婚後Maple話可以生四個，到到懷孕期間太辛苦佢就話最多生兩個，然後依家Isla 出世之後，過程得到咁多support，佢就話可以生住三個先。嘻嘻，多謝晒，第四個等我遲啲再爭取，我哋一兩年後再見！ 」帖文一出，張繼聰、謝安琪夫婦即時送上祝福，容祖兒、胡定欣、丁子高、DJ朱薰等都留言恭賀方力申與太太，祝福囡囡健康快樂成長！

新手爸爸方力申親手幫女兒Isla剪臍帶。（圖片來源：IG@alexfongliksun）

點擊圖片瀏覽方力申太太生BB過程：

新手爸歎港怡醫院名物減壓 「skin to skin」曬幸福

片中見B女非常精靈，爸爸裸上身與女兒來次期待而久的「skin to skin」，亦曬出一家三口溫馨照，相當幸福呢！而這個新手爸爸也搞笑於片中透露用了兩屆奧運的限定背包作為「走佬袋，笑言不知女兒日後會否有機會參加奧運。而待產前，爸爸更點了港怡醫院名物：「梅菜扣肉煲仔飯」作為減壓食物，紓緩送太太入產房的緊張呀！

資料來源：IG@alexfongliksun