香港富麗敦海洋公園酒店聖誕自助餐快閃12折 晚餐低至$176歎阿拉斯加蟹腳/烤火雞︳親子優惠

親子優惠︳聖誕漸近，爸媽們為孩子安排了哪些聖誕假期活動？可會到海洋公園探龍鳳胎大熊貓「家姐」、「細佬」？去玩時記住先預訂香港富麗敦海洋公園酒店聖誕自助餐！今日（12日）中午12時香港富麗敦海洋公園酒店聖誕自助餐將有快閃優惠，快閃$176即可享用「星耀廳佳節盛宴自助餐」，大歎新鮮龍蝦與雪蟹腳，更可觀賞現場即剖吞拿魚表演 ！另有買一送一及第2位加$12等多個自助餐優惠，低至$88即可享用半自助午餐，睇聖誕自助餐優惠詳情與快搶連結，快快預訂。

親子優惠︳香港富麗敦海洋公園酒店聖誕自助晚餐快閃12折

富麗敦海洋公園酒店星耀廳於即日起至12月31日推出「佳節盛宴自助餐」，跟大家於這個普天同慶的佳節，以節慶美食同慶祝。聖誕自助餐特設冰鎮海鮮區，不止有鮮甜加拿大龍蝦與雪蟹腳，於平安夜、聖誕節及除夕夜更有阿拉斯加蟹腳；於現場即切刺身區還可欣賞廚師即剖原條可持續發展黃鰭吞拿魚，更可細味配帶上子刺身的上乘魚子醬，更有滿雜錦刺身與魚子的特盛魚生丼飯！

而精選烤肉區則有鮮嫩肉眼扒、傳統烤火雞，以及周末限定的意式脆皮豬腩卷與燒羊鞍；即席烹調區及燒烤區輪流就有龍蝦意大利飯、鐵板海鮮、參巴醬燒扇貝及印度泥窰烤雞等熱葷；小朋友也可在傳統粉麵區自選湯底與配料，歎碗暖心湯麵。當然要試試節慶特色甜品，如意式聖誕蛋糕、聖誕餡餅，並有即製香甜脆卷、薑餅芝士蛋糕、法式栗子撻與朱古力噴泉等，為聖誕自助餐畫上甜蜜完美句號。

點擊圖片瀏覽親子優惠詳情：

綠色輕怡半自助午餐限定12折低至$88

富麗敦海洋公園酒店自助餐廳星耀廳Lighthouse Café亦設有綠色綠色輕怡半自助午餐，以新鮮水耕菜入饌，提供多款清新怡人的健康菜式，讓大家一嘗於「從農場到餐桌」的綠色餐飲體驗之中。

精選主菜包括招牌海南雞飯、風味椒鹽豬扒飯配煎蛋、香煎厚切餐肉煎蛋飯配瑞士雞翼、馬來喇沙、鮮菌松露意大利燉飯（以上主菜菜單輪流供應）等，每日均可加$90升級成香煎法式黑椒美國牛小排、焗香草羊鞍、香煎智利鱸魚等。另可任食是日餐湯、沙律及前菜自助吧、精選甜品自助吧 。

【雙12優惠 - 限定12折】星耀廳自助晚餐︳送星耀廊蛋糕8折優惠碼

用餐時間：18:00 – 21:30

優惠：星期一至四，HK$176/位（原價 HK$798/位）

購買連結：＞＞按此＜＜



【雙12優惠 – 第2位只需HK$12】星耀廳自助晚餐｜送星耀廊蛋糕8折優惠碼

優惠：

．12 月12-14日 ：HK$1,032/2 位，平均HK$516/位

．12 月15-18 日及22-23 日及29-30 日 ：HK$944/2位，平均HK$472/位

．12 月19-21 日，26-28 日及1月1日 ：HK$1,054/2位，平均HK$527/位

．12 月31日 ：HK$1,538/2 位，平均HK$769/位

．2026 年1 月星期五六日及公眾假期：HK$990/2位，平均HK$495/位；

．星期一至四：HK$890/2位，平均HK$445/位（原價 HK$977/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【雙12優惠 - 限定12折】星耀廳自助午餐︳送星耀廊蛋糕8折優惠碼

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠：

．12月13-14 日 ：HK$736/2位，平均HK$368/位

．12 月15-19 日及22-23 日及29-31日 ：HK$724/2位，平均HK$362/位

．12 月20-21 日及27-28 日 ：HK$758/2 位，平均HK$379/位

．12 月24-25 日 ：HK$1,110/2 位，平均HK$555/位

．12 月26 日及1月1日 ：HK$890/2位，平均HK$445/位

．2026 年1 月星期六、日及公眾假期：HK$670/2位，平均HK335/位（原價HK658/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【雙12優惠 - 限定12折】星耀廳綠色輕怡半自助午餐｜送星耀廊蛋糕8折優惠碼

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠：星期一至五 HK$88/位（原價 HK$398/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【雙12優惠 - 第2位$12】星耀廳綠色輕怡半自助午餐｜送星耀廊蛋糕8折優惠碼

用餐時間：12:00 – 14:30

星期一至五 HK$450/2位，平均HK$225/位（原價 HK$438/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【雙12優惠 - 第2位$12】星耀廳自助早餐｜送星耀廊蛋糕8折優惠碼

用餐時間：9:45-10:45

優惠：星期一至日劃一價 HK$438/2位，平均HK$219/位（原價 HK$427/位）

購買連結：＞＞按此＜＜



優惠詳情：

優惠期（預訂期）： 2025年12月12日12:00至12月18日23:59

用餐日期：

．2025年12月13日至2026年1月31日

．2025 年12 月20、21、27、28日分兩輪供應晚餐自助餐17:30至19:30 及 20:00至22:00；

．2025 年12 月24 日及25日提供兩場聖誕自助晚餐， 17:30至19:45 及 20:15至22:30；

．2025 年12 月31 日跨年夜自助晚餐時段18:00至22:00

地址：香港富麗敦海洋公園酒店 - 星耀廳

*以上優惠價已包括原價加一服務費

*以上菜式輪流供應，食物或會因應季節變化及食材供應而改變並不作事前通知。

