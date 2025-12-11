順德聯誼總會胡兆熾中學 金禧校慶開放日暨中一入學資訊日 附收生準則︳中一入學26/27

位於九龍城區的順德聯誼總會胡兆熾中學乃區內其中一所歷史悠久的資助男女校。學校創立於1975年，擁有50年辦學歷史，校風淳樸。該校一直秉承「文、行、忠、信」的校訓，「德、智、體、群、美」五育並重，提供優質教育與課程，並因應社會轉變和學生需要而調整，致力培養學生成為良好公民及才德兼備的未來棟樑。學校將於12月13日舉辦金禧校慶開放日暨中一入學資訊日，即睇報名方法及詳情。

中一入學26/27︳順德聯誼總會胡兆熾中學金禧校慶開放日

順德聯誼總會胡兆熾中學透過全面推展正向教育，致力培育學生成為高效和積極的學習者，並培養學生正確價值觀，以成為德才兼備的良好公民。學校深信學習的天地不應僅限於課室之內，秉持「全人發展」的教育理念，為學生建構多元化、全方位的課外活動平台。胡中鼓勵學生在學術、體藝、服務及創意等不同領域中探索個人興趣、發掘潛在才能、磨練技能，學校提供約62個不同範疇的課外活動，希望孩子可於學習的過程中學會承擔、協作與堅持，為豐盛人生奠定穩固的基石。

中一入學資訊日

為了讓更多家長與學生了解學校的教育理念及入學要求，該校即將舉行「金禧校慶開放日暨中一入學資訊日」。該活動將於2025年12月13日（星期六）舉行，到時將供應多項精彩的活動，讓參加者能全面了解學校的環境及提供的教學資源。活動內容包括校園參觀、中一入學講座、各科學習體驗活動及學生成果展示，這些都將讓參與者體驗到學校的教育氛圍。如有興趣了解該校教學環境及中一入學相關資訊，歡迎家長報名參加。是次活動名額有限，先到先得，額滿即止。成功報名後，系統會自動將報名資料發送到已驗證的電郵地址，校方將於三個工作天內陸續以電郵回覆申請者。

中一自行分配學位資訊

中一自行分配學生名額 40名 收生評分準則 (a) 教育局「成績次第名單」40%

(b) 操行 20%

(c) 課外活動及獎項 20%

(d) 面試表現 20% 面試要求 全部操行達 B 或以上的申請人均獲安排面試 面試日期及安排 (a) 面試日期為 2026 年 3 月 14 日（星期六）

(b) 後備日則為 2026 年 3 月 15 日（星期日）

順德聯誼總會胡兆熾中學 金禧校慶開放日暨中一入學資訊日

日期：12月13日（星期六）

時間：校園遊覽及學習體驗活動 11:00 - 16:00；中一入學講座 ：12:30 - 13:00（已滿）、13:45 - 14:15（加場）

地址：何文田巴富街22號

查詢：2762 1183

報名：https://bit.ly/4rvJnNs

