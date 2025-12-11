港威酒店自助餐買一送一額外88折歎聖誕甜品 $251任食松葉蟹腳、自助晚餐歎波士頓龍蝦︳親子優惠

聖誕節當然要去吃聖誕大餐，想一次過歎齊多款聖誕主題美食，最好就是去吃自助餐。備受自助餐粉絲歡迎的港威酒店自助餐今日（11日）有快閃優惠，聖誕自助餐買一送一額外88折，低至$251即可任食松葉蟹腳，更有聖誕蛋糕與曲奇；自助晚餐則只需$395，就可一次過食到龍蝦、蟹腳、威靈頓牛柳、刺身壽司、法式海鮮湯，節日氣氛滿滿，又可以一次過滿足全家人的願望，晚餐後更可去尖沙咀欣賞聖誕燈飾兼打卡呢！即刻去預訂跟小朋友開心過聖誕。

親子優惠︳港威酒店自助餐買一送一額外88折歎聖誕甜品

尖沙咀港威酒店Three On Canton將於聖誕期間推出聖誕自助午餐與自助晚餐。聖誕自助午餐除了有油甘魚、三文魚、吞拿魚、紅蝦等刺身外，還有三文魚板壓壽司、秋刀魚板壓壽司、鰻魚板壓壽司等，亦有松葉蟹腳、凍蝦、龍蝦仔等海鮮，也有聖誕必吃的威靈頓牛柳、朱古力柑橘麾士樹幹蛋糕、紅酒燴梨、果仁撻、聖誕蛋糕、聖誕曲奇、聖誕布甸！

（圖片來源：KKday）

至於聖誕自助晚餐更有亞拉斯加蟹腳、松葉蟹腳、波士頓龍蝦等海鮮，更有鴨掌花膠、燴螺片、片皮鴨等適合長老們中式美食，更有聖誕火、法式焗帶子，更有近10款聖誕甜品，如朱古力柑橘麾士樹幹蛋糕、聖誕蛋糕、聖誕果批、聖誕水果麵包、聖誕布甸、聖誕曲奇、栗子樹幹蛋糕等，節日氣氛十足，最適合一家大小聖誕享受。

聖誕自助晚餐（圖片來源：FB@Gateway Hotel, Marco Polo Hotels）

點擊圖片瀏覽自助餐優惠詳情：

【 12.12 年度壓軸優惠｜超值5折再 88折】節慶自助午餐

優惠：HK$251/位起，輸入優惠碼「 KKDTOC」後，只需 HK$221/位

購買連結：＞＞按此＜＜

【12.12 年度壓軸優惠｜超值5折再 88折】節慶自助晚餐

優惠：HK$449/位起，輸入優惠碼「 KKDTOC」後，只需 HK$395/位

購買連結：＞按此＜＜



【12.12 年度壓軸優惠｜超值5折再 88折】 假日下午茶自助餐(星期六、日及公眾假期適用)

優惠：HK$227/位，輸入優惠碼「 KKDTOC」後，只需 HK$199/位

購買連結：＞＞按此＜＜

【12.12 年度壓軸優惠｜超值5折再 85折】 「粉紅夢幻」下午茶

優惠：HK$341/位，輸入優惠碼「 KKDTOC」後，只需 HK$300/位

購買連結：＞＞按此＜＜



優惠詳情：

優惠期（預訂期） : 2025年12月11日12:00至12月17日23:59

用餐日期：2025年 12月11日至2026年1月1日

地址：九龍尖沙咀海港城廣東道13港威酒店3樓

*以上優惠價已包括原價加一服務費

