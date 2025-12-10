港媽給2歲半子食「海膽月見飯」網民斥「為流量攞個仔嚟博」 醫生：6歲以下不宜食魚生︳親子熱話

不少家長對於幼童的飲食甚為緊張，就算帶孩子上街，也會預先準備食物，為的是保障孩子的健康，避免腸胃發育未成熟的孩子受到不必要的病菌感染。但昨日（9日）有位香港媽媽於社交平台上發帖，貼出兒子吃「海膽月見飯」吃得津津有味的片段。帖交一出即引來網民熱議，大多指「生嘢」可能有病菌，幼童吃後有機會引起腸胃不適等問題。究竟小朋友可否吃「魚生」？吃了未經煮熟的海產、雞蛋會帶來哪些風險？即請教兒科醫生張傑醫生，解開小朋友吃魚生的飲食及健康風險。

港媽給2歲半子食「海膽月見飯」 網民：為流量攞個仔嚟博

昨日（9日）有位香港媽媽於Threads上發帖，標籤「流量密碼」，並寫上「小朋友真係呃唔到人，無諗過佢咁鍾意食呢個海膽月見飯（其實勁驚佢食完會屙或嘔）始終生生地，好彩最後無事！」同時附上數段短片及相片，片中見一位小朋友正在吃「海膽月見（生雞蛋）飯」，吃得津津有味，亦有「海膽月見飯」的相片。

港媽給幼童吃「海膽月見飯」引來網民熱議。（圖片來源：Threads）

帖文一出即引起熱議，不少網民及媽媽們對於港媽讓兒子吃海膽及生雞蛋大表驚訝，有留言：「生蛋黃、海膽竟然俾個甘（咁）細的小朋友食，做人媽媽，為左流量，你真係頂級」、「小朋友如果中咗咩沙門氏菌、諾如病毒，真係會痾到脫水痾到入醫院架…….唔好博啦」、「勁驚但比佢食」、「咁細個小朋友真係唔好博啦」、「驚佢屙嘔都仲比佢食，為流量攞個仔黎（嚟）博」、「咁細就唔好俾佢食生嘢住啦，未熟有菌嫁⋯⋯」，對於港媽此舉紛紛大表不解，亦指出未煮熟的海產及雞蛋內有不少細菌，有可能引致肚痾、腸胃炎。

而港媽對網民的意見亦有解釋，指自己只是「純粹想分享佢食得好滋味，佢真係係咁食，重有段係佢食兩啖我地拎走隻碗佢唔比」，同時指兒子現年2歲半，因為想給飯孩子吃，但「我老公溝埋哂跟住佢又係咁食」、「其實只是想比佢食肉同飯！但我老公一野（嘢）溝埋哂」。對此解釋網民指：「其實你應該即時XX你老公，唔係由得佢俾個仔食。腸胃炎、食物中毒甚至再危險有急性肝炎會有生命危險。今次試左（咗）海膽無事，係咪下次可以試其他生野。」也有網民善意提醒：「我睇開個家庭醫生其實話過，咁細個小朋友就算壽司、冷麵等熟嘅生冷嘢都最好唔好食，或者好間唔中先食一次，因為小朋友腸胃比較弱，更何況係生生哋嘅飯，善意提醒下：下次唔好駁（搏）喇，真係唔好彩有事起上嚟小朋友又辛苦，照顧者又身心疲累」。

醫生：「6歲以下不宜吃魚生。」接觸病原體或致嚴重感染

2歲半的小朋友可否吃魚生等未經煮熟的海產及雞蛋？吃這些食物有何風險？真的出現腸胃炎等情況應如何應對？為此《親子王》特別請教兒科醫生張傑醫生。張醫生指，小朋友（特別是6歲以下）不宜食用魚生、海膽、生蠔、生蛋或半熟蛋。「最主要的原因是6歲以下的小朋友免疫系統尚未完全發育成熟，一旦接觸到這些食物可能攜帶的病原體，容易引發遠比成人更嚴重的感染，甚至致命。」

（資料圖片/圖片來源：PhotoAC）

為何小朋友相比成人，更易受這些可致病甚至致命的病原體所影響？張醫生解釋：「除了因為免疫系統尚未成熟，抵抗力弱，孩子的胃酸濃度低，無法有效殺死這些病原體；同時孩子體型小，相同劑量的細菌或毒素對他們的衝擊遠大於成人，加上他們的肝腎解毒功能尚未發育完全，故更容易『出事』。」

（資料圖片/圖片來源：PhotoAC）

海膽風險尤其高 感染或致壞死性筋膜炎

未經煮食的食物對於幼童來說，風險甚高，張醫生指魚生、生海膽等都可能攜帶一些可致病的病原體。「魚生最常見的風險來自異尖線蟲等寄生蟲，以及李斯特菌、副溶血性弧菌、沙門氏菌等細菌。寄生蟲可能鑽進腸壁造成劇烈腹痛、嘔吐，嚴重時需要開刀取出；細菌感染則可能引發敗血症，小朋友的脫水速度極快，有可能於幾小時內就出現休克。」

（資料圖片/圖片來源：PhotoAC）

另外，張醫生指海膽風險尤其高。「海膽的風險主要來自副溶血性弧菌與創傷弧菌，副溶血性弧菌在幼童身上可迅速演變成壞死性筋膜炎。而生蛋和半熟蛋最主要的威脅是沙門氏菌，感染後可能出現高燒、血便、劇烈腹瀉，嚴重時有可能演變成敗血症或腦膜炎。」張醫生提醒家長們千萬不要讓小朋友吃未經煮熟的食物，以免帶來不必要的飲食及健康風險。

（資料圖片/圖片來源：PhotoAC）

如因進食未經煮熟食物而出現病徵，張醫生建議家長應盡快帶孩子去看醫生。「應立即見醫生，並根據醫生的建議作相關的糞便化驗，因為如果是比較嚴重的感染，例如沙門氏菌。有可能需要注射抗生素去治療，否則病菌有機會進入血管循環系統，引起全身性的感染。」

（資料圖片/圖片來源：PhotoAC）

張醫生再三提醒家長，吃魚生等未經煮熟的生食，大人可能最多拉肚子，但小朋友不幸受感染可能需要入院甚至出現併發症。最好還是忍一時口欲，待孩子長大、免疫系統較成熟後再讓他們逐少嘗試進食，才是比較安全的做法。

張傑醫生

香港大學內外全科醫學士 MBBS（HK）

愛爾蘭皇家內外科醫學院兒科文憑 DCH（Irel）

香港兒科醫學院院士 FHKCPaed

香港醫學專科學院院士（兒科）FHKAM（Paediatrics）

