尖沙咀港青酒店自助餐快閃$121歎波士頓龍蝦 YMCA聖誕自助餐買一送一第3位長者/小朋友加$12︳親子優惠

聖誕節到了，是時候為小朋友安排他們最期待的聖誕大餐！想帶孩子去欣賞尖東聖誕燈飾後，可以一家人舒舒服服吃大餐、歎海鮮？位於尖沙咀海傍的尖沙咀港青酒店就有新設節慶自助晚餐歡慶聖誕與新年，現在更有快閃優惠低至$121，即可任食節慶海鮮大召集，波士頓龍蝦、俄羅斯蟹腳、即煎虎蝦、芝士焗蠔、聖誕甜品全數登場！現在更有買一送一優惠，第3位長者或小朋友只需加$12，快快預訂，這個冬天就跟小朋友去吃大餐。

親子優惠︳尖沙咀港青酒店自助餐快閃$121

尖沙咀港青酒店再臨閣於12月至2026年1月將提供「愛在聖誕 Love is All Around」自助晚餐，召集了一系列海鮮，包括有波士頓龍蝦、俄羅斯蟹腳、龍蝦仔、龍蝦鉗等，星期五、六、日、公眾假期及其前夕更供應麵包蟹，即切魚生檔亦有三文魚、油甘魚、赤貝、磯煮鮑、花之戀壽司等， 必試芝士焗生蠔、即煮鮑魚、即煎虎蝦，聖誕節更送上多款節慶甜品，如聖誕樹頭蛋糕、雪人薑餅蛋糕、火焰雪山、紅桑子芝士蛋糕香甜熱紅酒，令聖誕更甜蜜更暖笠笠。

另有節慶自助晚餐，除了同樣有多款海鮮，包括波士頓龍蝦、俄羅斯蟹腳、麵包蟹、龍蝦仔、琵琶蝦外，還有即切意大利風乾腿檔，也有即煎虎蝦、即煮鮑魚、即煮意粉檔、芝士焗蠔等，亦可一試多款聖誕甜品。

點擊圖片瀏覽自助餐優惠詳情：

至於YMCA港青酒店自助午餐一樣有優惠，可大歎近百款美食，如煙三文魚、肝醬多士、芝士拼盆等冷盤，也有熟蝦、熟蜆、藍青口、翡翠螺、青口、小龍蝦等凍海鮮，還有三文魚、希靈魚、立魚、赤貝、八爪魚等刺身，也有壽司、雲吞麵檔、魚肉碗仔翅、雲吞麵檔、燒有骨西冷等，亦有甜點即做檔口，可歎熱辣辣雞蛋仔 、窩夫，也有現焗蛋撻及葡撻，小朋友還可吃朱古力草莓、棉花煻、迷你鮮果吉士撻、聖誕杯子蛋糕呢！

【12.12 年終優惠 - HK$121/位】愛在聖誕自助晚餐

用餐時間：18:15–21:30

優惠：星期一至四HK$121/位（原價HK$812/位）

（此方案不適用小童及長者、同枱客人需點同一款套餐）

【12.12 年終優惠 - 買一送一 加HK$12 多一位】愛在聖誕自助晚餐（即購買一位成人，送一位成人，加HK$12多一位成人/長者/小童）

用餐時間：18:15–21:30

優惠：

．星期一至四 HK$972/3位，平均HK$324/位（原價HK$812/位）

．星期五至日HK$1113/3位，平均HK$371/位（原價HK$933/位）

【12.12 年終優惠 - 2人起低至62折】平安夜 / 聖誕節自助晚餐

用餐時段：12月24日第一輪17:00 - 19:30；第二輪20:15 - 22:30、12月25日晚上6:15 - 9:30

優惠：成人及長者HK$788/位，兒童HK$648/位（原價成人及長者HK$1,263/位，兒童HK999/位）

【12.12 年終優惠 - 長者買一送一】自助午餐

用餐時間：星期一至五（公眾假期除外）12:00-14:30，星期六至日及公眾假期12:00-14:45

優惠：

．星期一至五，HK$394/2位長者，平均HK$197/位（原價HK$361/位）

．星期六至日及公眾假期， HK$514/2位長者，平均HK$257/位（原價HK$471/位）

*購買此方案必需同時購買至少一位成人陪同

優惠詳情：

優惠期：2025年12月10日12:00至12月23日23:59

使用期：2025年12月11日至2026年1月11日

收費標準：3 – 11歲為小童價，60歲或以上為長者價

用餐地點：香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號再臨閣 (南座四樓) / 北座四樓

*以上優惠價已包括原價之加一服務費

