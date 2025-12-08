Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田萬怡酒店聖誕自助餐第2位加$12 歎法國生蠔/火雞/鱈蟹腳/任飲酒水 元旦/農曆新年適用︳親子優惠

親子
更新時間：14:25 2025-12-08 HKT
發佈時間：14:25 2025-12-08 HKT

聖誕到了，帶一家人去吃聖誕自助餐，既可以滿足不同人的喜好，更有一系列的聖誕甜品，氣氛十足，打卡一流。今日（8日）就有沙田萬怡酒店聖誕自助餐優惠推出，第2位加$12即可歎法國生蠔、鱈蟹腳，還有節日火雞與聖誕甜品，更可任飲酒水！冬至、新春亦有好此頭菜式，更開放預訂至農曆新年。即睇自助餐優惠詳情與快搶連結。

親子優惠︳沙田萬怡酒店自助餐低至$225歎生蠔

沙田萬怡酒店MoMo Café「秋日韓風」自助餐將提供季節限定新鮮即開法國生蠔 ，更有多款冰鎮海鮮、刺身及沙律，包括紐西蘭青口、鮮蝦、三文魚、八爪魚等，週末限定供更有鱈蟹腳、凍鮑魚、油甘魚，而自助晚餐則加設麵包蟹、凍鮑魚、鱈蟹腳、吞拿魚等。

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

12月聖誕自助晚餐除了同樣有即開法國生蠔、鱈蟹腳、麵包蟹等，還會有烤原隻火雞、蝦湯煮文蛤、瑞士熱溶芝士、香煎法國鴨肝配黑醋，更有焗朱古力心太軟、 即製梳乎厘班戟、聖誕朱古力馬德蓮，以及任飲啤酒、紅酒、白酒和日本清酒！冬至自助晚餐更會送上紅燒圓蹄（橫財就手）、炸子雞（大吉大利）、茄汁蝦（嘻哈大笑）、髮菜北菇鮑螺片（發財如意）、溫宮齋煲（健康富足）、薑茶湯圓（闔家團圓）等好意頭菜式，每位成人或長者送蒸本地新鮮龍蝦1隻呢！

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

12月聖誕自助午餐亦會有即開法國生蠔 ，更會有一系列聖誕甜品，如聖誕乾果擰檬牛油蛋糕、櫻花玫瑰栗子樹頭蛋糕、聖誕果子面包，周末限定供應將有鱈蟹腳、凍鮑魚、油甘魚、聖誕蝴蝶餅、迷你開心果什莓聖誕樹、聖誕布甸呢！

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

 點擊圖片瀏覽親子優惠詳情：

而 1-2月則會有全新「悅饌廣東薈萃自助晚餐」，為配合農曆新年將會匯聚粵菜精髓，融合傳統與創意，包括鮮甜龍蝦、嫩滑鴨肝、澳洲穀飼牛肉眼及花膠燉湯。即切燒味及即製甜品。除了有季節限定新鮮即開法國生蠔2款、鮮蝦、鱈蟹腳、鮮蟹、麵包蟹等，亦會有油甘魚、吞拿魚、三文魚、紅蝦、帶子，還有會蠔皇鮑魚扣鵝掌、花膠螺頭燉雞湯 、粵式水晶雞等，新春期間將新春好意頭菜式，如發財蓮藕大利湯、金雞報喜（黃油貴妃雞）、橫財就手（紅燒元蹄）、三代同堂（蝦子蝦乾蝦仁小炒王）、金銀滿屋（金沙海王炒飯）、歲歲平安（曹公上齋煲）及賀年酥餅。 

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

 
【雙12優惠 – 第 二位HK$12/位】「“悅”饌廣東薈萃」平日自助晚餐 
．任食2款法國生蠔、法國鴨肝、指定酒水任飲（每位成人或長者送花雕雞油蒸新鮮龍蝦一隻）
優惠：星期一至四，2人同行HK$824， 人均只需HK$412/位（原價 HK$876/2位） 
 （除2月16-19日外，1-2月均適用）
購買連結：＞＞按此＜＜ 

【雙12優惠 – 買一送二，2位成人 與一位3-11歲小童同行 】（1月1日 及農曆新年期間均適用） 
「“悅”饌廣東薈萃」週末自助晚餐：任食2款法國生蠔、法國鴨肝、指定酒水任飲 
（每位成人或長者送花雕雞油蒸新鮮龍蝦一隻）  
優惠：1-2 月星期五至日、公眾假期及前夕- 2大1小HK$1,007/ 3位，人均HK$335.67 
另設每位5折優惠價（原價 HK$764/位）
購買連結：＞＞按此＜＜ 

【雙12優惠 – 5折】12月「秋日韓風」自助晚餐（聖誕節旺季12月22、23、29、30日不加價） 
．平日：任食2款法國生蠔、法國鴨肝、指定酒水任飲（每位成人/ 長者送蒸本地新鮮龍蝦一隻） 
．週末及公眾假期：任食2款法國生蠔、法國鴨肝、指定酒水任飲（每位成人或長者送蒸本地新鮮龍蝦一隻）
優惠：星期一至四，公衆假期及前夕除外HK$443/位、星期五至日、公眾假期及前夕 HK$479/位 
（原價 HK$812/位）
購買連結：＞＞按此＜＜ 

【雙12優惠 – 第 二位HK$12/位】「“悅”饌廣東薈萃」平日自助午餐 
．任食法國生蠔 、 沙田雞粥 、 澳洲36° MB2 金奬牛肩胛肉  
優惠：星期一至五，2人同行，HK$450， 人均只需HK$225/位（原價 HK$876/2位） 
（除2月17-19日外，1-2月均適用) 
購買連結：＞＞按此＜＜ 

【雙12優惠 – 買一送二，2位成人 與一位3-11歲小童同行】 
．「“悅”饌廣東薈萃」週末自助午餐：任食法國生蠔、鱈蟹腳、潮式胡椒蘿蔔煮文蛤、啤酒任飲 
優惠：1-2 月星期六至日及公眾假期- 2大1小HK$660/ 3位，人均HK$220 
另設每位5折優惠價（原價 HK$764/位）
購買連結：＞＞按此＜＜ 

【雙12優惠 – 5折】「秋日韓風」自助午餐（聖誕節不加價）
．平日： 任食法國生蠔 、 沙田雞粥 、 澳洲36° MB2 金奬牛肩胛肉  
．週末（12月及聖誕節適用） 任食法國生蠔、鱈蟹腳、 鮑魚|啤酒任飲  
優惠：星期一至五，HK$239/位；星期六至日及公眾假期：HK$311/位 
（原價 HK$438/位）
購買連結：＞＞按此＜＜ 

優惠詳情： 
優惠日期：2025年12月8日12:00至12月14日23:59 
用餐日期：2025年12月9日至2026年2月28日 
自助午餐： 12:00 – 14:30 （星期一至五）、12:00 – 15:00（星期六、日） 
12 月25-26 日： 首輪11:30-13:15, 次輪 13:45 to 15:30 
自助晚餐： 18:00-21:30、 12 月21、 24-26 日： 首輪17:30-19:30, 次輪20:00 to 22:00 
地址：新界沙田安平街 1 號2樓香港沙田萬怡酒店MoMo Café 

＊以上優惠價已括加一服務費

購買連結：＞＞按此＜＜ 
 

 

