大角咀Super Sports Park快閃優惠$101玩足3小時 6大聖誕節活動/室內單車遊戲/踩格仔挑戰︳聖誕好去處

終於等到12月的聖誕新年長假期，爸媽為孩子安排了哪些節目？想找個地方讓小朋友盡情放電，可到佔地約50,000平方呎的大角咀室內遊樂場Super Sports Park，這裏不但集15項有趣遊戲運動，如彈床樂園、滾軸溜冰場 、攀石牆等等，更引入全新互動遊戲「Pixel Runner」超動感踩格仔挑戰、全港唯一超體感運動 「Iwall」等新玩意，還會於聖誕節打造成《幻彩冬日聖誕》主題樂園，更有6大聖誕節活動，近日更有快閃優惠第2位加$12，人均低至$101即可暢玩3小時，更可任選早、中、晚時段，即刻搶購！

室內遊樂場︳大角咀Super Sports Park 6大聖誕節活動

由12月20日起，大角咀Super Sports Park將會化身成充滿奇幻氣氛的聖誕節主題樂園，與大家一齊慶祝聖誕！場內更有特別打造的《幻彩冬日聖誕》打卡場景，還有6大全新限定聖誕活動，讓大、小朋友盡情狂歡！

（圖片來源：FB@Super Sports Park）

1. DJ Christmas Nightzh：現場 DJ Live 音樂狂歡

日期：12月20日（星期六）

時間：19:00 - 22:00

2. Saxophone Show 音樂表演：shirleyp_music的團隊將為大家帶黎精彩既音樂表演

日期：2月21日（星期日）

時間：15:00-17:00

（圖片來源：FB@Super Sports Park）

3. Christmas Dating Night：聖誕不許你注定一人！一齊去認識新朋友一齊開party！

日期：12月24日（星期三）

時間：19:30 - 22:30

名額有限，記得留意post報名！

4. 聖誕魔術表演：魔術師將為大家一齊大玩遊戲與魔術表演！

日期：12月25日（星期四 | 聖誕節正日）

時間：17:00-18:00

（圖片來源：FB@Super Sports Park）

5. Face Painting 彩繪區：聖誕節當然要靚靚去慶祝喇！就由專業彩繪師幫你變靚靚！

日期：12月25、26、27、28日

時間：14:00-17:00

6. DJ Cantopop Night：現場 DJ Live為大家帶來特別的廣東話歌之夜

日期：12月26日（星期五）

時間：20:00 - 22:00

$150暢玩大角咀室內遊樂場Super Sports Park 3小時

大角咀室內遊樂場Super Sports Park有15項好玩遊戲運動，近日更引入全新互動遊戲「Pixel Runner」超動感踩格仔挑戰，每關遊戲設定不同，需要踩中相應格仔顏色取分，同時避開會移動的紅黃色格仔障礙，，非常適合一家大細或者三五知己一齊參與，挑戰反應及默契。

（圖片來源：Klook）

另外亦有全港唯一超體感運動 「Iwall」，由歐洲引入的超體感運動遊戲 IWall，有超過15種遊戲，如射足球、滑雪場、忍者障礙陣、滑板場等，零遙控工具，全體感操作，絕對好玩過癮！

（圖片來源：Klook）

最近更新加多款遊戲，如室內單車遊戲Super Bike，更可多人競賽；還有結合3大挑戰：廢墟探險家、寶石連線、泡泡拼圖的全新投球遊戲New Super Ball，也有室內多元球類運動 Multi-Ball，結合大屏幕的互動、模擬多款球類運動，訓練手眼協調、專注力。

（圖片來源：Klook）

點擊圖片瀏覽室內遊樂場詳情：

Super Sports Park 15項遊戲運動

Super Sports Park亦有多項有趣、健康及激發體能的運動設施，讓小朋友邊玩邊鍛煉，大人亦可在旁打氣，或落場齊齊玩！彈床樂園特設多個不同大小及難度的彈床，亦有分為小朋友及專業人士區域，小朋友可安心放電玩耍，專業人士也可於專業級彈床練習同時創造新招式，也有滿布軟綿綿海綿磚的海綿池，讓年齡較小一點的小朋友玩；喜歡刺激感的小朋友，就必玩空中滑索，感受空中滑行的快感，也可玩車軚滑梯，坐在大車軚上由滑梯最高點高速滑行，體驗跟普通滑梯截然不同的速度及離心力。

位於大角咀的Super Sports Park，佔地約50,000 平方呎。（圖片來源：親子王）

點擊圖片瀏覽Super Sports Park各項遊戲運動：

這裡更設有不同難度運動小遊戲，讓家長們與小朋友挑戰，如勁力投球、投籃挑戰、保齡球、彈珠足球，還有滾軸溜冰場，可免費借用雙排輪滾軸溜冰鞋，享受高速行走的感覺，亦能訓練小朋友的平衡力及專注力。小朋友想一展身手，就可挑戰忍者障礙陣，通過重重困難的障礙陣，鍛煉小朋友腦力和體力；亦可跟好朋友到設有4 條攀石賽道的攀石牆比賽， 一起挑戰最高點達 8 米高的攀石牆！喜歡滑板的小朋友，可到滑板場試玩，場內設有多個街式障礙物如斜台、欄杆、槓台等不同難度，既能安全地學習正確滑板知識，也可體驗滑板帶來的刺激。兒童歷奇有樓高兩層的攀爬架，不同長度及高度的滑梯，好玩又刺激，適合不同年齡的小朋友盡情放電。

（圖片來源：親子王）

【聖誕抵DEAL - 第2位加$12】Super Sports Park入場門票（可選早/午/晚時段)

優惠價：只需HK$202起（人均：HK$111；原價：HK$420起）

適用日期：2025年12月6日至2026年1月1日

相關文章︳荔枝窩客家村屋親子staycation 採收時令農作物/農務體驗/工作坊/在地農產料理︳親子好去處