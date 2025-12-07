荔枝窩客家村屋親子staycation 採收時令農作物/農務體驗/工作坊/在地農產料理︳親子好去處

小朋友跟爸媽去staycation，多會入住靚酒店，還會歎自助餐，再到泳池暢泳、playhouse放電……以上種種在位於荔枝窩的客家生活體驗村內均不會找到，但卻有只此一家、獨一無二的鄉郊生活體驗。即睇親子staycation活動詳情與預約方法。

親子好去處︳荔枝窩客家村屋親子staycation

荔枝窩經復育鄉村後，保留下來的百年客家村屋已修復完成，並結合現代化設施，每間設計各有特色，房間內除日用傢俬外，還保留了許多客家原住民生活的痕跡，如放柴間、青磚灶頭與鐵鑊、樁米器等，提供舒適而獨特的住宿體驗，並有二人及四人住宿給大眾入住，一步出客家農屋便被一大片稻田治癒，讓一家大小可感受來個不一樣的staycation體驗，拋開城市忙碌和繁瑣的生活。

修復的百年客家村屋，結合現代化設施，每間設計各有特色，提供舒適而獨特的住宿體驗。（圖片授權：FB@WanderWoman in the Wanderland 女•行世界）

荔枝窩村民 / 農組更會提供工作坊及體驗活動，讓住客體驗採收時令農作物、手工製作、夜行、稻米插秧 / 收割及美食製作等，以不同方式體驗農村生活，也可參觀農田認識有機、永續、環境友善耕作方式，還可在指導下試做農務，如鬆土、播種、收割。到這裏staycation，雖然沒有豪華海景客房，但可在村民帶領下，由荔枝窩划獨木舟去一個渺無人煙的海島，在水清沙幼的沙灘嬉戲。

房間內除日用傢俬外，還保留了許多客家原住民生活的痕跡，如放柴間、青磚灶頭與鐵鑊、樁米器等。（圖片授權：FB@WanderWoman in the Wanderland 女•行世界）

點擊圖片瀏覽親子好去處詳情：

荔枝窩客家生活體驗村兩日一夜Staycation套餐

價格： 成人 $1,400 / 位起，小童 $800 / 位起

（包1晚客家生活體驗村住宿、屋內個人洗滌用品（荔枝窩農產品牌好夠薑梘液）、精美在地農產料理（Farm to table）晚餐、精美早餐 （自家製有機麵包+果醬+飲品）、荔枝窩導賞 （約60分鐘）及住宿期間資料服務）

查詢及預約： 9335 3947 （WhatsApp） / https://lcwhakkalife.wixsite.com/hakkalifeprogram/zh

