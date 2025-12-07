Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

荔枝窩客家村屋親子staycation 採收時令農作物/農務體驗/工作坊/在地農產料理︳親子好去處

親子
更新時間：12:04 2025-12-07 HKT
發佈時間：12:04 2025-12-07 HKT

小朋友跟爸媽去staycation，多會入住靚酒店，還會歎自助餐，再到泳池暢泳、playhouse放電……以上種種在位於荔枝窩的客家生活體驗村內均不會找到，但卻有只此一家、獨一無二的鄉郊生活體驗。即睇親子staycation活動詳情與預約方法。

親子好去處︳荔枝窩客家村屋親子staycation

荔枝窩經復育鄉村後，保留下來的百年客家村屋已修復完成，並結合現代化設施，每間設計各有特色，房間內除日用傢俬外，還保留了許多客家原住民生活的痕跡，如放柴間、青磚灶頭與鐵鑊、樁米器等，提供舒適而獨特的住宿體驗，並有二人及四人住宿給大眾入住，一步出客家農屋便被一大片稻田治癒，讓一家大小可感受來個不一樣的staycation體驗，拋開城市忙碌和繁瑣的生活。

修復的百年客家村屋，結合現代化設施，每間設計各有特色，提供舒適而獨特的住宿體驗。（圖片授權：FB@WanderWoman in the Wanderland 女•行世界）
修復的百年客家村屋，結合現代化設施，每間設計各有特色，提供舒適而獨特的住宿體驗。（圖片授權：FB@WanderWoman in the Wanderland 女•行世界）

荔枝窩村民 / 農組更會提供工作坊及體驗活動，讓住客體驗採收時令農作物、手工製作、夜行、稻米插秧 / 收割及美食製作等，以不同方式體驗農村生活，也可參觀農田認識有機、永續、環境友善耕作方式，還可在指導下試做農務，如鬆土、播種、收割。到這裏staycation，雖然沒有豪華海景客房，但可在村民帶領下，由荔枝窩划獨木舟去一個渺無人煙的海島，在水清沙幼的沙灘嬉戲。

房間內除日用傢俬外，還保留了許多客家原住民生活的痕跡，如放柴間、青磚灶頭與鐵鑊、樁米器等。（圖片授權：FB@WanderWoman in the Wanderland 女•行世界）
房間內除日用傢俬外，還保留了許多客家原住民生活的痕跡，如放柴間、青磚灶頭與鐵鑊、樁米器等。（圖片授權：FB@WanderWoman in the Wanderland 女•行世界）

點擊圖片瀏覽親子好去處詳情：

荔枝窩客家生活體驗村兩日一夜Staycation套餐
價格： 成人 $1,400 / 位起，小童 $800 / 位起
（包1晚客家生活體驗村住宿、屋內個人洗滌用品（荔枝窩農產品牌好夠薑梘液）、精美在地農產料理（Farm to table）晚餐、精美早餐 （自家製有機麵包+果醬+飲品）、荔枝窩導賞 （約60分鐘）及住宿期間資料服務）
查詢及預約： 9335 3947 （WhatsApp） / https://lcwhakkalife.wixsite.com/hakkalifeprogram/zh

相關文章︳梅子林．蛤塘森活節2025森活嘉年華 森林飛索/小小攀樹師/營地射箭練習/藝術工作坊︳親子好去處

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-06 11:21 HKT
兩度失婚富二代天王近況流出 鬧離婚後罕現身狀態曝光 曾陷抑鬱、酗酒低谷
兩度失婚富二代天王近況流出 鬧離婚後罕現身狀態曝光 曾陷抑鬱、酗酒低谷
影視圈
20小時前
「飛馬座」上場在港初出，馬主黃嘉雯 (圖) 有抽空入場為愛駒打氣，結果馬兒跑得第十名，熱身一場後再出，且看能否跑得更接近。
獨家猛料│徐雨石為黃嘉雯建功？
馬圈快訊
23小時前
患大腸癌女星病逝享年73歲 選美出身攻影壇成一代女神 5個月前現身公開活動留最後身影
患大腸癌女星病逝享年73歲 選美出身攻影壇成一代女神 5個月前現身公開活動留最後身影
影視圈
2025-12-06 11:00 HKT
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
飲食
17小時前
淘寶/拼多多網購衣物爆致癌危機？央視揭有毒染料超標27倍 消委會3招選購貼士
淘寶/拼多多網購衣物爆致癌危機？央視揭有毒染料超標27倍 消委會3招選購貼士
生活百科
2025-12-06 11:00 HKT
許紹雄女兒疑轟男星洩喪禮場內細節：無知同侵犯私隱 嫌疑人曾爆Benz雄繼子悼詞內容
許紹雄女兒疑轟男星洩喪禮場內細節：無知同侵犯私隱 嫌疑人曾爆Benz雄繼子悼詞內容
影視圈
17小時前
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
影視圈
20小時前
打工仔上繳薪金給太太管理 臨退休驚覺存款僅剩5萬 專家：夫婦理財首重溝通
打工仔上繳薪金給太太管理 臨退休驚覺存款僅剩5萬 專家：夫婦理財首重溝通
投資理財
7小時前
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
飲食
2025-12-06 09:00 HKT