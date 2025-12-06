如何改善中文成績（上）覆卷校對的重要性：分辨錯別字、別盲目背誦詞語︳中文好好學

朋友傳來訊息，說表弟剛考完試不合格，問我的課程是拔尖還是補底，能否拯救表弟於水火之中。「如何改善中文成績」，是一個籠統而空泛的命題，不是一個好的提問。不僅家長會這樣問，每年也會收到不少高中生問及同一問題，而我的答案一律是實戰，然後檢討。

每個人面對的問題不同，以一篇作文而言，高中生低分可以因為離題或文筆欠佳，甚至可能因為字體難辨、錯別字甚多；在小學生的程度，多用幾個成語、少寫幾個錯別字，可能已經足夠拉開距離。有的學生故事不錯，但欠缺好詞佳句；有的學生寫的內容空洞無物，但可能懂得不少成語而得物無所用。因此，身為學生必須先了解自身不足，而身為家長老師，更需要認清問題，對症下藥。

勤奮不足夠 還需溫習方法

以表弟的試卷為例，不供詞填充的部分扣了九分。寫錯字的分數，佔了五分，其中有幾個詞語改正後仍然錯誤，反映溫習的時候，沒有小心比對字詞。這不是中文能力的測試，而是是否足夠謹慎小心。有時候成年人未必可以分辨錯別字，不是因為中文水平不足，而是沒有校對的習慣。譬如「精力充沛」的「沛」字右邊並非「市場」的「市」，上面不能寫作一點，而必須是一豎；又例如「盡頭」的「盡」上方並非與「書本」的「書」相同，「盡」的上方只有一橫。這些微小的區別，是老師經常可以留意到的錯誤，也是扣分的原因。

至於另外四分，不是因為表弟沒有溫習，反而是因為溫習的時候只是盲目背誦所有詞語，而不知如何應用，譬如句子寫「落選班長後，一臉坐在角落裏發呆」，答案應是「鬱悶」，表弟卻配上了「激動」。這是因為表弟只知填寫心情字眼，卻不知道不同情感之間有何區別。這樣的錯誤倒也明顯，但我還會遇上家長問我，考試同時需要溫習「逼真」和「栩栩如生」兩個詞語，又該如何區分？如果從字義上解釋，同學會不明所以，因為兩個詞語幾乎解釋一致。不過，可以留意成語前不會加上「非常」、「十分」等程度副詞，但「逼真」前則可以加上相關用詞。如此一來，學生除了認識字詞意思，更要清楚如何分辨句子能否使用該詞語，答題自然更有信心。有了不供詞填充的九分，至少表弟下次考試可以告訴自己，其實自己根本有能力取得合格的分數，這已是突破的一種。

以上分享只是針對不供詞填充而已，光是這一部分就可以知道，溫習中文，勤奮並不足夠，還需要溫習的方法，老師的指引。因此，中文科也像理科的地方在於，需要釐清概念，改善語感，才能提高分數。沒有實戰，光是背誦，最後還是會功虧一簣。

吳芷盈

凝皓教育小學中文導師

哈佛大學教育學院畢業，具多年教學經驗。作品包括散文集《從女拔到哈佛》、參考書《說話誌》等，連續多年奪得文憑試中文科最高等級。

IG：ngtszyingamy

吳芷盈 凝皓教育小學中文導師

