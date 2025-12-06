梅子林．蛤塘森活節2025森活嘉年華 森林飛索/小小攀樹師/營地射箭練習/藝術工作坊︳親子好去處

12月是個適合郊遊的好季節，天氣舒爽，也較少雨水，跟孩子到戶外走走可以紓壓解困。位於新界東北的梅子林和蛤塘也將於12月13至14日舉行森活嘉年華2025，和大家舉行一場充滿「森」意、活力與快樂的戶外派對，重新連結大自然與客家村落的難忘回憶。即睇活動詳情與參加方法。

森活嘉年華玩「飛索小勇士」挑戰膽量

森活嘉年華2025將於12月13至14日一連兩天舉行，嘉年華將有一系列動靜皆宜的精彩活動， 現場更設有多個遊戲及特色攤位，玩遊戲之餘同時了解更多村落生態與獨特文化。好動的小朋友記得參加每年森活節的皇牌活動「飛索小勇士」，有別於上年設於營地約30米飛索，今年「森林村落」團隊將飛索長度延伸至約100米，刺激感十足。「小小攀樹師」及「營地射箭練習」也是好動孩子的放電活動，可讓小朋友挑戰自己！

每年森活節的皇牌活動飛索小勇士，有別於上年設於營地約30米飛索，今年「森林村落」團隊將飛索長度延伸至約100米。（圖片來源：森活節2025）

另外有三位駐村的藝術家將使用各種在地資源，教小朋友創造自然藝術作品，享受鄉郊手作帶來的樂趣。如「海玻璃繪畫工作坊」，可跟藝術家一同探索如何把海玻璃和村落隨處可見的廢棄瓦片變成可帶走的手工藝品。還有「村落奇遇記」，可由導賞員將會帶領你和孩子以嶄新方法感受鄉郊的自然和文化。而為了讓參加者可預留更多時間參與嘉年華，於網上預購交通及飲食套票的參加者，當天可搭乘快艇來回沙頭角及荔枝窩並領取食物包（請自備餐具）。同場還有面部彩繪、自然尋寶大作戰、嚐啡自由派等多個免費活動，大、小朋友一樣啱，到時記住參加呀！

小小攀樹師（圖片來源：森活節2025）

另外還有「森活元旦日出團」及「森活做「冬」營」，冬至當日參加森活的做「冬」營，在梅子林露營一晚，參加者夜晚將享用傳統的客家冬至飯，感受濃厚的鄉村冬日氛圍，想參加就要留意官網喇！

冬至當日參加森活的做「冬」營，在梅子林露營一晚，參加 者夜晚將享用傳統的客家冬至飯，感受濃厚的鄉村冬日氛圍。（圖片來源：森活節2025）

點擊圖片瀏覽森活嘉年華親子活動詳情：

森活嘉年華

日期：12月13 - 14日

時間：10:30 - 15:00

地點：沙頭角梅子林、蛤塘

費用： 交通及飲食套票 $120 （凡於相同日子購買任何2個不同活動，連同「交通及飲食套票」，於結帳時可獲得9折優惠）

網址：ccsg.hku.hk/forestvillage/forest-village-fest

報名：www.popticket.hk/event/forestvillage-2025

（圖片來源：森活節2025）

飛索小勇士

日期：12月13 - 14日

時間：11:00-13:00、13:00-15:00（每日兩節）

地點：梅子林森林村落營地

名額：每節25人，共100人（名額有限，先到先得）

對象：任何人士

費用：每位$240（包括裝備租借及保險）

（圖片來源：森活節2025）

小小攀樹師

日期：12月13 - 14日

時間：11:00-13:00、13:00-15:00（每日兩節）

地點：梅子林森林村落營地

名額：每節36人，共144人（名額有限，先到先得）

對象：任何人士

費用：每位$240（包括裝備租借及保險）

村落奇遇記

日期：12月13 - 14日

時間：12:00-13:00、14:00-15:00（每日兩節）

地點：梅子林及蛤塘

名額：每節20人，共80人（名額有限，先到先得）

對象：任何人士

費用：每位$140

（圖片來源：森活節2025）

營地射箭練習

日期：12月13 - 14日

時間：11:00-15:00

地點：梅子林森林村落營地

名額：每日70人，共140人 （名額有限，先到先得）

對象：任何人士

費用：每位$60

（圖片來源：森活節2025）

親子森林瑜伽

日期：12月13 - 14日

時間：12:00-13:00、14:00-15:00（每日兩節）

地點：蛤塘

名額：每節20人，共80人（名額有限，先到先得）

對象：任何人士

費用：每位$140

（圖片來源：森活節2025）

海玻璃繪畫工作坊

日期：12月13 - 14日

時間：11:30-12:30、13:30-15:00（每天各兩場）

地點：梅子林村

名額：每節15人，共60人（名額有限，先到先得）

對象：任何人士

費用：每位$140

詳情：海玻璃是經過長時間在海水中磨洗而成的玻璃碎片，是村落常見的海洋垃圾。在導師的指導下，大家將把海玻璃和村中廢棄的瓦片變成美麗的磁石貼，並把作品和故事一起帶回家。

（圖片來源：森活節2025）

山林福袋工作坊

日期：12月13日

時間：13:00-15:00

地點：梅子林村

名額：每節20人（名額有限，先到先得）

對象：任何人士

費用：每位$140

詳情：慶春約的村落往昔使用薯莨和魚塘的泥來染製衣服，藉著這次機會跟孩子們一起復刻這個傳統技藝，完成工作坊後可帶走自然色彩滿滿的福袋。

（圖片來源：森活節2025）

嘉年華飲食套票

費用：$70 / 位

截止日期：12月6日 23:59

每張飲食套票包括：

．咖喱魚蛋薯仔蘿蔔 一份

．炒米粉/肉燥飯 (2選1) 一份

．山水豆腐花 一份

．客家米通 一份

．村落特飲：蛤塘黃皮梳打/荔枝窩洛神特飲 (2選1) 一杯

詳情：嘉年華將提供各種美味的小食和特色飲品，讓您與孩子們在參加活動的同時，享受果腹的愉悅。購買嘉年華飲食套票，當天便可享用傳統港式美食一份 及本地無添加飲料一杯。

