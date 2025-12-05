多間學校取消聖誕活動學生感失望 家長：好似罰班小朋友、災民：真心覺得冇需要︳大埔宏福苑五級火

大埔宏福苑五級火︳宏福苑五級火災，對社會造成了深遠的影響。隨著聖誕臨近，多間學校因悼念火災相繼取消或延期聖誕活動，傳統名校喇沙書院亦一度取消一年一度的聖誕舞會（Christmas Ball）。不少被取消聖誕活動的學生於社交平台上發帖訴苦，指理解災民之苦，但對於期待而久的聖誕聯歡會被懲罰性取消感到失望，帖文得到不少家長與學生的支持，更有災民理性回應：「真心覺得冇需要。」

喇沙書院取消Christmas Ball

早前喇沙書院宣布取消原定於12月份舉行的Christmas Ball等多項慶祝活動，並將Christmas Mass活動延期。校方指相關決定為尊重大埔火災受害者，而原定的12月15日學校假期將改為正常上課日。此舉引起學生及家長的不滿，許多學生在社交平台上表達了失望，他們指出，多個活動的籌劃和執行並非完全由校方資助，而是由學生會自負盈虧，取消活動後已支付的表演嘉賓酬勞及器材租賃費用無法追回，將令學生會等面臨經濟損失。

有疑似學生的網民留言指：「呢幾日本人情緒十分低落，本以為有TQ或其他活動作舒緩，但學校唔單止對件事沒有作任何幫助，反而取消咗可以舒緩嘅活動。因此本人對學校感到非常失望。」，也有人指：「大家都對大埔嘅火災好痛心，但如果要走出傷痛，又是否只可規避？」，亦有指現就讀中六的同學，於COVID期間已少了跟同學相處的時光，好不容易等到Christmas ball，取消活動會影響學生心理質素；「有沒有尊重和學生搞手溝通一下，了解進度，才作出這個決定？否則帶嚟嘅就係驚訝和失望⋯⋯萬一影響埋佢哋讀書心情」。

多所學校取消聖誕活動學生感失望

除了喇沙書院，亦有多所學校因火災而取消校內聖誕活動、學校旅行等，很多學生對取消聖誕聯歡會感到非常失望，不少人於社交平台上發帖表達不滿。「究竟今日全港有幾多間學校取消咗聖誕聯歡會？成個threads都喺度抱怨，Feel到怨氣值極高」，留言獲不少回應指自己學校或孩子學校的聖誕活動都取消了：「取消左，小朋友的活動都cut」、「聖誕聯歡取消+1」、「我今日都收到學校通知，聖誕攤位活動取消。」

有學生失望地指出：「聖誕聯歡前兩個星期仲要考試又唔見佢取消，而家啲中學生壓力咁大，聖誕聯歡可以稍為放鬆吓，學校咁樣搞有冇諗過學生感受？」、「中六生最後一年係學校與同學仔開心解下壓玩吓都無埋，想開心埋過聖誕都唔得，之後就要考mock、DSE喇，一齊加油喇」。有家長也戥小朋友不值：「11月尾發生，大家沉重咗成星期 果兩星期取消任何活動喜慶，好同意。但12月尾都希望學生有個愉快聖誕，細個返學最開心就係聖誕聯歡會，學生平時返學都已經好大壓力。」、「聖誕節仍在，但老師話冇得好歡欣咁慶祝，同埋小朋友冇遊戲玩。我聽完覺得好似罰班小朋友咁，大佬岩岩先考完試…，唔係應該要教大家向前看咩，又話要正向教育」。

有網民提議不辦「聖誕聯歡會」，可以將活動改名及改形式：「叫『聖誕節感恩反思活動』應該唔使取消，入面祝福下他人，寫下心意卡，改個形式。」、「其實我覺得唔使取消嘅，無謂要啲學生都要跟啲大人咁心情沉重，最好咪喺個party度加個環節悼念火災死難者，教會學校就為生還者祈禱」。有災民留言：「我係災民，剛收到公司通知下星期Xmas party cancel，我心諗：有冇需要cancel呀？真心覺得冇需要，俾啲開心嘅moment俾災民唔好咩？正所謂life must go on」。

而一位註冊社工則建議：「繼續舉辦這些活動，毋須取消，但主題應由『歡欣喜樂』改為『平安』和『安慰』。」讓生活慢慢回復正常。

資料來源：Threads 、ig@lasallecollegeofficial

