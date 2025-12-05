升小面試班真的有用嗎？將軍澳幼稚園邊間好？16校網一中學可看高一線︳趙榮德升學信箱

小一自行分配學位結果已公布，有人歡喜有人愁，未能獲取學位的家長，還是及早部署「叩門」或小一大抽獎為上策。有家長問參加升小面試班是否有用？一些面試班「宣傳」擁有某些小學的歷屆面試題目又是否可信？即請教前喇沙小學副校長、教育專家趙榮德。

升小面試班真的有用嗎？

家長問：

請問參加升小面試班是否有用？一些面試班在門口宣傳有某小學的歷屆面試題目，是否可信？

趙Sir答：

先答「有些面試班宣傳有某小學歷屆面試題目」，我認為這很難做到，因我不相信有學校會夠膽將歷屆面試題目交給外人，這樣做是犯法的。你可能會說，家長可以收集該小學的面試題目，交給面試班或補習社，但就算該補習社有這個通天本領，得到小學歷屆面試題目，有用嗎？如果補習社只教學生背熟歷屆面試答案，被小學校長發覺小朋友像答題機器般把答案讀出來，他會給機械式答案滿分嗎？又如果發覺面試題目被洩漏出去，小學一定會出些新的面試題目。若然是這樣，只識背歷屆面試答案的小朋友便瞠目結舌、啞口無言了。

（資料圖片/圖片來源：PhotoAC）

綜合來說，我覺得補習社的面試班宣傳是不可信的，只教小朋友背歷屆面試答案亦沒有用，除非面試班教小朋友答題目的技巧，增強小朋友溝通及推理能力，使小朋友有信心參加面試，否則不讀也罷！

（資料圖片/圖片來源：PhotoAC）

將軍澳幼稚園邊間好？

家長問：

你好趙Sir，我住在西貢，想知道以下三所幼稚園哪所比較好：天主教聖安德肋幼稚園、歡樂創意幼稚園、將軍澳循道衞理幼稚園

暨幼兒園。

趙Sir答：

以下為三所幼稚園的教學模式，天主教聖安德肋幼稚園以多元化探知活動，融入戲劇元素，並以開放式的教學方式培養學生獨立和思考能力；歡樂創意幼稚園採用生活化主題教學及綜合模式，讓兒童從遊戲中學習；而將軍澳循道衞理幼稚園暨幼兒園採用繪本故事教學、設計活動和遊戲，提供多元化學習活動啟發孩子潛能。參考教育局質素評核報告，天主教聖安德肋幼稚園的評級為最高的A++ （從A++至A－），歡樂創意幼稚園和將軍澳循道衞理幼稚園暨幼兒園都是A+，因此天主教聖安德肋幼稚園比較好。

天主教聖安德肋幼稚園（圖片來源：oh爸媽）

香港中國婦女會丘佐榮學校可看高一線

家長問：

趙Sir，請教一下16校網，你認為香港中國婦女會丘佐榮學校好些還是筲箕灣崇真學校比較好，好在哪裏？

趙Sir答：

用世襲超收額來排名，香港中國婦女會丘佐榮學校和筲箕灣崇真學校在16校網13所小學中排名第二和第七。在升學方面，香港中國婦女會丘佐榮學校有學生考獲聖保羅男女中學和英華書院等著名直資中學，值得看高一線。

（圖片來源：香港中國婦女會丘佐榮學校校網）

趙榮德

．香港輔導教師協會榮譽顧問

．前喇沙書院副校長

曾任香港輔導教師協會主席八年，著有《不一樣的家長》及《趙Sir教Grammar》等22本書。

Facebook專頁@趙Sir之友

趙榮德（趙Sir），香港輔導教師協會榮譽顧問，前喇沙書院副校長。（資料圖片）

