陳柏宇太太符曉薇火災後遺症失眠 籲「停一停」關注兒童情緒：小朋友陪你一齊經歷︳大埔宏福苑五級火

大埔宏福苑五級火︳大埔火災造成嚴重傷亡和損失令不少香港人心痛不已，有心理學家指，就算非親身經歷災難，許多人僅透過社交平台反覆閱讀相關新聞、影片及討論帖文，亦有機會出現「間接創傷」或「替代性創傷後壓力症候群」，引致失眠、焦慮、情緒低落等徵狀。歌手陳柏宇的太太符曉薇（Leanne）昨日（4日）在社交平台發帖，坦言言因長時間追看火災新聞而失眠，感到悲痛且無法平靜下來，甚至兩個小女兒都常問有關火災事件，讓她意識到小朋友其實與大人在一同經歷著情緒波動，並籲大家要關注兒童情緒。

大埔宏福苑五級火︳符曉薇提醒有情緒困擾應「要停一停」

陳柏宇太太符曉薇Leanne於Instagram分享親身感受，坦言因不斷閱讀火災新聞而心情崩潰。她形容：「大埔火災令全香港人都經歷悲痛，每一個生命我哋都唔想失去。每當睇到失去家人嘅文章，心情真的崩塌落嚟。」她相信不少香港人與她一樣，連續數晚追看新聞後而出現失眠，若出現這種「火災後遺症」而「失眠訓唔著」，就要「知道自己要停一停」。

陳柏宇太太符曉薇Leanne於Instagram分享親身感受，籲大家留意個人及幼童情緒。（圖片來源：IG@leannefu_1027）

符曉薇強調，她的幫助對受害者而言「好微不足道」，但呼籲全港市民正視火災後遺症，也要留意身邊小朋友的情緒：「唔好以為只有大人經歷，小朋友其實陪你一齊經歷。」她透露，兩名女兒Abigail及Audrey竟頻頻問「係咪fire」，顯示幼童同樣深受影響，因此懇請家長「關注小朋友嘅情緒」。她也發放正能量，在帖文中表示：「懇請大家唔好喺呢個傷痛嘅時候，利用道德名義情緒勒索所有人」，並分享女兒們「搞鬼」照片，亦鼓勵網友：「係我唔開心嘅時候我都想睇到開心嘅事，所以請你哋將你哋覺得開心嘅事繼續分享：美味嘅食物、美麗嘅景色。」

（圖片來源：IG@leannefu_1027）

點擊圖片瀏覽網民留言：

這份正面能量得到不止網民支持，留言指：「多謝你俾我哋知道，呢一刻分享美好的事不是原罪，只要是真心的分享，無論什麼都有他的意義」、「我哋都真係需要睇吓Abi同Audrey嘅有趣日常嚟舒緩下心情」、「雖然我吾係大埔居民，但近日心情真糸好差……好多謝陳太po番柯住（Audrey）、Abi的相，給所有香港人一點正能量」。另一網友指：「這星期每晚都會想火災嘅事，明白平安唔係必然……但願小朋友繼續開心快樂唔好被影響。」亦有讀者籲大家珍惜眼前的美好：「大家都要感恩現在擁有的，珍惜眼前人」。

Leanne分享女兒們的「搞鬼」照片，為大家苦中帶來一點正能量。（圖片來源：IG@leannefu_1027）

點擊圖片瀏覽陳柏宇符曉薇一家生活點滴：

相關文章︳面對災難新聞教育心理學家3步情緒支援指南

家長4個方式應對孩子於危機後的初期反應

有專家指出，目睹或間接經歷災難，可能引發創傷後壓力症候群（PTSD），如失眠、焦慮等。兒童的大腦發育未成熟，更易受影響，表現為情緒不穩等行為。 如果覺察身邊人或自家孩子有情緒異常的舉動，應及為孩子重建安全感，紓緩情緒創傷。註冊兒童及教育心理學家黎詠琦建議當遇上孩子出現危機後的初期反應，家長可以以下4個方式應對及處理：

點擊圖片瀏覽家長應對孩子出現危機後的初期反應的4個方法：

相關文章︳大埔宏福苑五級火︳UNIQLO提供10,000件衣物/AEON大埔$12店設支援站/書商免費課本

相關文章︳救助兒童會向每名受災兒童支援$10,000買校服書籍/Dr.Kong捐3,100對鞋子書包︳大埔宏福苑五級火

相關文章︳玩具募集及贈送行動以玩伴療癒受災孩子心靈 由遊戲治療師義工轉贈3至12歲兒童︳大埔宏福苑五級火