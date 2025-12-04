玩具募集及贈送行動以玩伴療癒受災孩子心靈 由遊戲治療師義工轉贈3至12歲兒童︳大埔宏福苑五級火

大埔宏福苑五級火︳無情大火令大埔宏福苑數千戶家庭痛失家園，幸而人間有愛，香港人同心合力連日義助災民，物資源源不絕送上，以解災民的燃眉之急。是次火災中不少孩子受到影響，不止課本、校服，心愛的玩具也盡數燒毀。香港浸信會聯會專業書院發起「用『玩』伴 陪伴孩子的心」玩具募集及贈送行動，希望透過「玩」來療癒受到傷創的孩子心靈，為他們帶來安全感、溫暖與希望。即睇玩具募集及贈送行動詳情，齊齊收集全新或未拆盒的玩具，讓註冊遊戲治療師義工代為轉贈予受災兒童。

大埔宏福苑五級火︳玩具募集及贈送行動以玩伴療癒受災孩子心

這次玩具募集及贈送行動並非物資捐贈或二手轉贈，香港浸信會聯會專業書院聯同HKPTCC兒童為本遊戲治療師支援小組 、遊戲治療師義工，希望可募集全新或未拆盒玩具，再由註冊遊戲治療師義工根據每位孩子的年齡與心理需要，再分類轉贈予3至12歲兒童，讓小朋友得到真正的需要。

（資料圖片，非當事人/圖片來源：PhotoAC）

機構指在經歷了大埔火災事件的孩子，得到各界有心人士的支援，生活基本所需已得到足夠保障，反而小朋友痛失家園，一個熟悉的安全環境突然消失，孩子們的心靈更需要得到療癒與關懷。而一件專屬於「他」的玩具，不但是玩伴，也能提供安全感，是療癒孩子的橋樑，也可以讓他們表達心靈上的創傷。

（資料圖片，非當事人/圖片來源：PhotoAC）

可提供的玩具種類：

安撫類 柔軟毛公仔/洋娃娃、廚房玩具 創造類 積木、拼圖、樂高、畫筆與畫簿 互動類 桌上遊戲、益智玩具 運動類 小皮球、飛盤

（資料圖片，非當事人/圖片來源：PhotoAC）

*對象：3-12歲孩子

*必須為100%全新或未拆盒玩具、體積不超過40 x 40cm

*所有玩具，會由註冊遊戲治療師按兒童年齡及需要轉贈予兒童手上。

*如果學校有需要玩具包，請填妥以下表格，機構將會盡快聯絡捐贈者（送贈安排 : 機構將會直接送到學校，由學校轉交孩子）

*如果閣下希望捐贈玩具（100%全新或未拆盒玩具、體積不超過40 x 40cm的玩具），或者捐贈善款（所有捐款會全數用於本項目並由註冊遊戲治療師購買玩具，不會扣除任何成本或行政費，捐款超過HK$100可獲退稅收據）

（圖片來源：FB@香港浸信會聯會專業書院）

網上捐贈表格 : abchk.edu.hk/toys

電郵 : [email protected]

電話 : 2355 9000

WhatsApp : 5362 5950

主辦機構：香港浸信會聯會專業書院

支持團體：HKPTCC兒童為本遊戲治療師支援小組 、遊戲治療師義工

