中一入學26/27︳庇理羅士女子中學中一簡介會 曾誕DSE狀元港島傳統官立女校 附報名方法/面試詳情/收生準則

更新時間：15:14 2025-12-04 HKT
庇理羅士女子中學於1890年創立，因學業成績表現優異而成為港島區著名的官立女校，更曾於2017年誕生DSE狀元，深受家長歡迎。學校希望透過全人教育，因材施教，讓學生在多元學習環境下進步，培養她們終身學習、獨當一面。12月12日庇理羅士女子中學將舉行中一簡介會，即睇報名詳情。

學校開放日︳庇理羅士女子中學 百年傳統女校培養獨當一面能力

庇理羅士女子中學以「全人教育、因材施教」為核心，致力在多元學習環境中培養學生終身學習的精神和獨當一面的能力。學校採用英文教學，強調批判思維和國際視野，同時融入STEM教育和藝術培養，也着重學生的音樂發展，校內三分一的同學都會參與音樂相關活動，如合唱團、管弦樂團或鋼琴訓練等音樂活動，定期舉辦音樂會和交流項目，幫助學生發揮創意與自信。

（圖片來源：庇理羅士女子中學）
2017年該校誕生了香港文憑試（DSE）7科5**狀元，去年DSE成績中，學生於多個科目獲「5」的比率遠高於香港日校生整體比率，亦有超過93.2%學生考獲本地大學基本入學要求或以上成績。

庇理羅士女子中學（圖片來源：Oh爸媽）
庇理羅士女子中學將於12月舉行中一簡介會，內容包括中一自行分配學位的申請程序、中一課程等，另設現場答問環節，也可走進校園多點了解這所傳統女校的學習氛圍。有興趣的家長及同學需於12月5日（星期五）或以前掃瞄二維碼並填妥報名表格出席。

（圖片來源：庇理羅士女子中學校網）
點擊圖片瀏覽庇理羅士女子中學校園生活點滴：

庇理羅士女子中學中一簡介會
日期：12月12日（星期五）
時間： 17:00 - 19:00 
（16:30開始入座）
地址：香港天后廟道51號
查詢：www.bps.hk/admission
報名方法：＞＞按此＜＜

中一自行分配學位申請日程
遞交中一自行分配學位申請表格：2026年1月2日至1月16日
面試日期：2026年3月14日（星期六）
取錄準則：
．具教育局提供之學生成績次第﹕學業成績45%、 面試40%、課外活動15%
．沒有教育局提供之學生成績次第﹕面試70%、課外活動30%

