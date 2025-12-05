大角嘴天主教小學青花紋樣創意再生 傳統紋飾與童趣想像交織出瓷藝新境︳創意貼堂區

創意貼堂區︳青花瓷，承載千年東方韻味的藝術瑰寶，不僅是中華文化的縮影，更是中西文明對話的見證。一群來自大角嘴天主教小學的學生參加了由古魏博物館與WeMakeGift合辦的「青花茶壺設計大賽」，就為古老的青花瓷注入創新意念。

創意貼堂區︳大角嘴天主教小學青花紋樣創意再生

大角嘴天主教小學的學生以畫筆探索青花紋樣的奧秘，將傳統紋飾與童趣想像交織，勾勒出獨一無二的美學風景。其中，5E班源樂同學更以細膩筆觸與創意布局，榮獲小學組優異獎。在他們的筆下，古老的青花瓷不再只是博物館中的展品，而是於方寸茶壺間，綻放出屬於這個時代的盎然生機。

5E 源樂（圖片來源：受訪者提供）

點擊圖片瀏覽創意貼堂區作品：

大角嘴天主教小學

地址：九龍大角嘴道148號

電話：2395 2521 / [email protected]

網頁：www.tktcps.edu.hk

一起分享好作品！即刻投稿

有好的創作一定要公諸同好，歡迎學校、學生投稿（所有中文作文、平面及立體視藝作品或STEAM作品皆可，題材不限，但請尊重原創，嚴禁抄襲），傳送至[email protected]。

相關文章︳路德會聖馬太學校（秀茂坪）同學以詩入畫描繪動人意境 鞏固中文科學習︳創意貼堂區

相關文章︳「中西區之最」普普藝術風格創意探索社區 聖公會呂明才紀念小學專題研習作品︳創意貼堂區

相關文章︳以花燈在佳節傳遞溫情 樂華天主教小學學生中秋有藝 心事成畫︳創意貼堂區

相關文章︳循道學校學生畫出心中的一扇窗 展現對世界的獨特理解與情感︳創意貼堂區