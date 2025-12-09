太古城中心巨大化糖果樂園8米高米士的糖 送15套Sweetmas出遊系列旅行袋套裝︳親子有禮

小時候閱讀格林童話《糖果屋》，會幻想有天可走進滿布糖果的餅乾屋內，浸沉於滿滿的甜蜜之中。今個聖誕，這個童話「實現」了，太古城中心Sweetmas糖果兵團甜蜜體驗就邀請大家一起來夢幻糖果樂園，被一系列巨大化糖果包圍。今期《親子王》更會送出15套太古城中心Sweetmas出遊系列旅行袋套裝，讓大家聖誕去旅行時更甜蜜溫馨。

聖誕好去處︳太古城中心8米紅白花紋士的糖 限定尋寶遊戲贏禮品

來到太古城中心Sweetmas糖果兵團甜蜜體驗，色彩斑斕的Sweetmas巨型軟糖及三隻可愛的熊仔笑笑糖就搶著歡迎大、小朋友來到這個甜蜜樂園，旁邊還有高達八米的紅白花紋士的糖，露出搞怪表情跟大家說「Merry Christmas」！場內特設四大互動打卡區，於「聖誕布甸禮盒屋」輕按按鈕即可解鎖三大驚喜動畫，喚醒糖果角色；走進「粟米糖迷宮」與30個活潑粟米糖互動，開心玩耍，體驗蹦蹦跳跳的衝擊！也可參與「曲奇快趣挑戰」，在限時30秒內爭奪成為「反應王」。「快閃甜甜店」中有超過400款特色糖果，「夾糖區」從經典的薑餅人到各式水果口味的果凍豆，應有盡有，讓小朋友可挑選甜入心的節日糖果。

（圖片來源：太古城中心）

場內還設有「甜心四圍尋」限定尋寶遊戲，大家可在場內尋找甜心角色，並換領限量版驚喜禮品。為推動環保理念，特設回收箱，大家可將已清潔的糖果包裝袋投進箱內，傳遞綠色祝福。商場於12月份的指定周末還會舉辦「聖誕音樂表演」、全新冰上匯演等，想過個冬日童話浪漫聖誕，就要留意商場社交媒體的最新公布喇！

（圖片來源：太古城中心）

點擊圖片瀏覽聖誕好去處詳情：

送15套太古城中心Sweetmas出遊系列旅行袋套裝

《親子王》現送出送太古城中心Sweetmas出遊系列旅行袋套裝（價值$400），名額15個。想要就請即follow《親子王》facebook及like相關帖文，並回答問題：「你最喜歡哪款聖誕糖果？為甚麼？」答得最有創意的讀者，將獲得禮物！

送15套太古城中心Sweetmas出遊系列旅行袋套裝（圖片來源：太古城中心）

活動日期：即日起至12月10日（23:59）

獎品：太古城中心Sweetmas出遊系列旅行袋套裝

名額：15個

遊戲參加表格（活動詳情及條款細則）：https://forms.gle/aumSBMQx6EB8SQ8F9

* 得獎者將有專人通知領取禮品方法；

* 須受條款及細則約束；

* 《親子王》保留一切最終決議權。

