每次考試都面臨大敵！家長謹記鼓勵比責備重要 溫習期間必要做一件事︳兒童遊戲治療

考試期來臨，許多家長都感受到壓力，因此在面對孩子時容易使用不當語氣，令事情變得更加難以收拾。從小一開始，學童便要面對各式各樣不定期的默書、小測、溫習與考試，不僅孩子壓力大，連父母也如坐針氈，坐立不安。

一不留神便說了傷害的話

我完全理解每位家長（包括我自己）都希望孩子有所成長、學有所成，因此在言談間可能不自覺地用了不恰當的語句：

「你又錯，我講咗幾多次後面要加s！」

「你有無專心呀？永遠坐唔定，一溫習就要去洗手間！」

「你唔好做喇，你都無畀心機！」

「一次係咁，兩次又係咁！」

「上次已經錯咗，我講過你又錯，你耳仔用嚟做咩㗎？」

這類說話即使自己沒說過，也可能聽過。其實傷人的話往往脫口而出，不需思考，但所造成的傷害卻極深遠。孩子的壓力通常來自生活中的體驗與累積，如果長期得不到支持與鼓勵，他們會變得容易放棄。一句傷人的話，可能需要十句安慰或更長時間才能沖淡。

（圖片來源：PhotoAC）

鼓勵比責備來得重要

一句讚賞就像一顆震撼彈，多說無妨，反而有助孩子建立正向發展。很多家長認為責罵有震懾作用，能在短時間內見效。確實，責罵可能有即時效果，但長遠來看，問題會逐漸浮現 ── 孩子可能變得不願聽父母說話，甚至產生敵意；有些孩子更會模仿父母的語氣去對待他人，最終父母可能自食其果 。

（圖片來源：PhotoAC）

我常建議家長，如果責罵與讚賞都花同樣的15分鐘，隨着時間過去，責罵所需的時間只會越來越多，語氣也越來越嚴厲，結果只會適得其反。孩子不是變得膽小怕事，就是學會以同樣方式對待他人。家長切勿因小失大。

謹記有玩樂時間

很多家長認為玩樂會影響學習，但有否想過，其實玩樂能幫助孩子更投入學習？「有甚麼事情在沒有威迫下，孩子仍能認真又努力地去做？」答案就是「玩」。以我兒子為例，他在小一的暑假期間，每天透過觀看20分鐘的卡通短片，學會了用英語進行簡單對話。許多研究也清楚指出，遊戲確實能促進孩子的學習與成長。

（圖片來源：PhotoAC）

切忌讓孩子成為心目中的自己

很多家長希望孩子成為自己心目中的理想模樣，但必須記住，每個孩子都有獨特的天賦與潛能，我們應盡力發掘並培養孩子的個人特質，而不是強迫他們迎合我們的期待。就像不能要求一條魚去爬樹一樣，只有選擇正確且合適的方向，才能真正幫助孩子成長。

（圖片來源：PhotoAC）

考試固然重要，但絕不是人生的全部。這次考試期間，家長不妨與孩子訂立一個全新的學習時間表，並謹記以上幾項要訣，與孩子一起好好準備吧！

袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

一位在職爸爸，希望透過遊戲治療的方法令家長們輕鬆在家教育小孩。「家」 是教育的起步點，如能在小朋友成長早段介入，往後就能輕鬆管教。家長和小朋友的誤會往往是大家頻率sync不到所致，我會透過這平台讓大家重新認識你的小孩。

