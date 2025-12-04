親子生態活動︳水口豐饒節落田收米體驗/製作水口米磚/觀鳥/農墟/菇菌栽培工作坊︳親子好去處

步入12月天氣舒爽，與其待在家中「耍廢」，不如在天清氣朗的假日跟孩子到戶外走走，吸呼新鮮的空氣，探探每年於秋末初冬時飛來香港過冬的一班候鳥，也好趁機去紓解近日鬱悶的心情。由香港觀鳥會主辦的首屆「水口豐饒節」，於11月舉辦了第一場活動，反應熱烈，大會特別於12月份加推親子組水口豐年慶活動，邀請大家帶同小朋友去體驗水口的農田與生態。即睇活動詳情與報名方法。

親子好去處︳「水口豐饒節」體驗水口的農田與生態

香港最美的是山與海，踏入秋末初冬，更是吸引了一班候鳥訪港前來過冬。由香港觀鳥會主辦的首屆「水口豐饒節」，為「山海之間 — 水口自然保育管理計劃」的一大盛事，由11月立冬至2026年1月立春，為期一季。「水口豐饒節」活動第一波【水口豐收月】已於11月22至23日舉行，大家參與觀鳥導賞及採收農作，觀鳥會更與「嶼嗡」合作，與參加者親手打造獨居蜂旅館共同保育水口生態。

親子好去處︳「水口豐饒節」體驗水口的農田與生態（圖片來源：香港觀鳥會）

活動得到大、小朋友的歡迎，香港觀鳥會特別於12月13日、14日加推水口豐年慶活動，歡迎親子一起參與，等爸媽可以一齊帶同小朋友去體驗水口的農田與生態。是次活動較11月份的更為豐富，如12月13日的活動，會於早上將有旅遊巴由東涌接載大家到水口，行程先安排觀鳥，之後再觀賞水口傳統「酹鑊邊」示範，了解多點昔日客家傳統食物的製作方法；中午則安排「paddy-to-table午餐」，會用上水口米及其他本地農作物製作，原汁原味體驗水口生活；而下午則會一起落田收割新米，更有機會親手製作一包水口米磚帶回家跟家人分享。​

與孩子一起走進金黃稻浪， 親手感受豐收的喜悅，讓孩子明白每粒米都得來不易。（圖片來源：香港觀鳥會）

活動特設有「一日券」，可以全日任玩多個活動。12月14日早上除了同樣有文化深度賞，農田生態深度賞外，下午會安排紀錄片分享會、農田音樂會、菇菌栽培工作坊等，也有多個免費活動，如水口導賞、農墟及手作等，既可認識生態，又可品味自然，齊來把握機會參與這場一期一會的秋日盛宴。

水牛的好朋友 — 牛背鷺，當水牛活動時會擾動泥土中的昆蟲，緊隨其後的牛背鷺便可輕易取食。（圖片來源：香港觀鳥會）

第一屆水口豐饒節 — 水口豐年慶活動 - 親子組

日期：12月13日

時間：08:00 - 17:30

活動內容：早上活動包括文化深度賞，農田生態深度賞；下午活動則會有米磚製作、農田到餐桌、收米體驗。

報名及詳情：https://linktr.ee/hkbws_shuihau

日期：12月14日

時間：09:00 - 17:30

活動內容：早上活動包括文化深度賞，農田生態深度賞；下午活動包括有紀錄片分享會、農田音樂會、菇菌栽培工作坊，亦有多個免費活動，如水口導賞及農墟及手作等。

報名及詳情：https://linktr.ee/hkbws_shuihau

有農墟

日期：12月14日

時間：12:00 - 17:30

報名及詳情：https://linktr.ee/hkbws_shuihau

