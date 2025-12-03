兒童圖書開倉過萬本圖書繪本低至一折 $1換購聖誕遊戲書/情緒教育繪本推介︳親子優惠

圖書開倉︳想提升孩子的語文能力，多閱讀是老掉牙的最佳方法。親子共讀不但有助提升閱讀能力與興趣，也可借助短短的共讀時光增進親子感情，探索孩子的心底。今日（3日）起至12月8日，蘋果樹圖書將推出一連六日的圖書開倉，過萬本兒童圖書、兒童繪本將至低至一折出售，更有$1換購聖誕遊戲書活動。是次圖書開倉更有多本有關情緒教育、生死教育的書本，家長可透過圖像去助小朋友疏理因災難而引起的不安情緒。即睇圖書開倉詳情與推介兒童繪本及圖書系列。

親子優惠︳兒童圖書開倉過萬本圖書低至1折 $1換購聖誕遊戲書

蘋果樹圖書每年都會舉行多場兒童圖書開倉活動，由於書種豐富多樣，價格極為吸引，每次舉辦都受到家長們歡迎，帶齊「車仔」來掃書。由即日起至12月8日的蘋果樹圖書開倉同樣匯集多個書種、來自多間出版社的圖書，由學齡前啟蒙書、幼稚園、小學、中學圖書、橋樑書、小說、工具書等應有盡有，還有$1加購《玩出我的聖誕節》遊戲書1本優惠。活動更特別以「Love. Hope. Books.」為主題，透過閱讀陪伴孩子與家長在年末時刻安頓心靈，並以書籍為媒介，連結愛、希望與成長的力量。

（圖片來源：FB@Hailiah媽媽爸爸Diary x 媽媽專欄）

今年兒童圖書開倉除了提供豐富的購書優惠外，更特別以「Love. Hope. Books.」為主題，希望以書籍為媒介，連結愛、希望與成長的力量。圖片開倉將聚焦珍惜、情緒教育、生命教育與親子關係等主題，讓閱讀不止成為孩子的節日禮物，更是一份溫柔而長久的陪伴。希望家長可透過故事與圖像，引導孩子認識情緒、學習關懷，安頓心靈，從而建立正向價值觀，讓書籍成為孩子心中的光。

（圖片來源：FB@Hailiah媽媽爸爸Diary x 媽媽專欄）

點擊圖片瀏覽兒童圖書開倉詳情：

人氣繪本圖書專區

同場亦設多個人氣系列專區，包括：《屁屁偵探》、《野貓軍團》、《大排長龍》系列、《山貓醫生》、《飛鼠郵差》、《100層樓的家》、《多啦A夢》、災難求生兒童漫畫、不同主題人氣繪本、兒童漫畫、發聲書、貼紙書、STEAM圖書，以及幼兒早教互動書及中英數補充練習及教養書等。

（圖片來源：蘋果樹圖書）

由學前至中小學階段所需讀物一應俱全，為小朋友、家長與教育工作者提供多元選擇，想入手超值圖書的媽媽萬勿錯過了！

（圖片授權：FB@Mrs1am-ology）

點擊圖片瀏覽兒童圖書優惠詳情：

另設$10特價專區+補充練習

今次圖書開倉優惠更有買1-5本正價65折、6本或以上正價6折等多買多折扣優惠，並設有$10、$20、$30特價區，而所有書本售完即止，不設留貨，要買就要快手。同步亦有網上開倉，折扣跟實體開倉有所不同，但同樣抵買，未能親身掃貨的媽媽可以留意。

設有$10、$20、$30特價區（圖片來源：蘋果樹圖書）

點擊圖片瀏覽兒童圖書開倉優惠：



蘋果樹圖書大開倉詳情

日期：2025年12月3日至8日（只限6天）

時間：上午10時至6時半

地點：油塘草園街4號華順工業大廈2樓D室（油塘站A2出口，步行約7分鐘）

*HK$ 1 加購《玩出我的聖誕節》遊戲書乙本（每張訂單只限一次）

掃貨注意事項

．現場接受現金、八達通及指定金額之信用卡、Alipay、WeChat Pay

．請自備環保購物袋，最好帶備「買餸車」或旅行喼

．現場通道比較狹窄，如帶BB車需泊在門外並自行保管財物

．所有圖書現場售完即止，不設留貨或送貨。

蘋果樹屋網店網上開倉資料

折扣優點：整個12月，蘋果樹屋都會舉行網上圖書開倉，全店正價圖書65折（特價書除外）

網址：www.appletreehouse.com.hk

．訂單須於開倉期內完成付款

．將於12月9日起陸續出貨

．如遇缺貨將安排退款

．設有運費優惠，不設免費送貨

部分圖片授權：FB@Mrs1am-ology、FB@Hailiah媽媽爸爸Diary x 媽媽專欄

相關文章︳香港醫學博物館器官鎖匙扣8款聖誕特別版掛飾12月上架 全系列裝飾一覽︳親子好去處