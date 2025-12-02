香港富麗敦海洋公園酒店聖誕自助晚餐 快閃$122歎阿拉斯加蟹腳/烤火雞  附第2位+$12優惠︳親子優惠

不少孩子已忙完考試溫習，爸媽也可鬆一口氣。趁這段空閒日子可部署一下小朋友的聖誕假期活動，也可安排聖誕自助餐，跟一家大小去吃大餐慶祝。今日（2日）晚上9時香港富麗敦海洋公園酒店推出自助餐優惠，快閃$122即可享用「佳節盛宴自助餐」，大歎新鮮龍蝦與雪蟹腳，也有多款節慶美饌；另有快閃買1位+第2位$12、快閃買一送一 + 第3位$198等優惠，可以最抵價錢歎聖誕大餐。即睇聖誕自助餐優惠詳情與快搶連結，早早安排與預訂。

親子優惠︳香港富麗敦海洋公園酒店聖誕自助晚餐快閃$122

富麗敦海洋公園酒店星耀廳於即日起至12月31日推出「佳節盛宴自助餐」，跟大家於這個普天同慶的佳節，以節慶美食同慶祝。聖誕自助餐特設冰鎮海鮮區，不止有新鮮龍蝦與雪蟹腳，於平安夜、聖誕節及除夕夜更有阿拉斯加蟹腳；於現場即切刺身區還可欣賞廚師即剖原條可持續發展黃鰭吞拿魚，更可細味配帶上子刺身的上乘魚子醬，更有滿雜錦刺身與魚子的特盛魚生丼飯！

（圖片來源：香港富麗敦海洋公園酒店）

而精選烤肉區則有鮮嫩肉眼扒、傳統烤火雞，以及周末限定的意式脆皮豬腩卷與燒羊鞍；即席烹調區及燒烤區輪流就有龍蝦意大利飯、鐵板海鮮、參巴醬燒扇貝及印度泥窰烤雞等熱葷；小朋友也可在傳統粉麵區自選湯底與配料，歎碗暖心湯麵。當然要試試節慶特色甜品，如意式聖誕蛋糕、聖誕餡餅，並有即製香甜脆卷、薑餅芝士蛋糕、法式栗子撻與朱古力噴泉等，為聖誕自助餐畫上甜蜜完美句號。

（圖片來源：香港富麗敦海洋公園酒店）

點擊圖片瀏覽親子優惠詳情：

【聖誕抵DEAL - 買1位 $122】自助晚餐

優惠：HK$122起（原價HK$878）

購買連結：＞＞按此＜＜

【聖誕抵DEAL - 快閃買1位 + 第2位$12HKD】自助晚餐

優惠：HK$901起（人均HK$450.5，原價HK$1,778）

購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：香港富麗敦海洋公園酒店）

【 聖誕抵DEAL - 快閃買一送一 + 第3位$198HKD】自助晚餐

優惠：HK$1,156起（人均HK$385.3，原價HK$2,633）

購買連結：＞＞按此＜＜

香港富麗敦海洋公園酒店聖誕自助晚餐優惠

開售日期：2025年12月2日9PM起至12月8日發售

適用日期：2025年12月3日至2026年1月31日

*聖誕節及除夕適用