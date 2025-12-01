3招提升孩子情緒智商 理解孩子的情緒世界：宜建開放包容溝通環境︳兒童心理

常常聽到「我個仔成日發脾氣，好難教」。其實，大部分時候孩子並非故意鬧事，而是他們未懂得如何表達內心的想法。常見孩子情緒不穩定、易發脾氣，從而影響學習及日常生活，父母往往難以理解這些情緒反應的真正意義，並可能以責備或懲罰的方式處理，導致親子關係疏離。實際上，孩子的情緒爆發隱藏着未被表達的困惑和壓力，需要家長以同理心和耐心來理解與陪伴。

情緒「爆發」必有因

孩子的情緒爆發，例如頻繁發脾氣，很多時是一種求助訊號。英國心理學家John Bowlby的Attachment Theory（依附理論）指出，嬰幼兒與主要照顧者之間形成的情感聯結，對其日後情緒調節與心理健康發展具有關鍵影響。孩子在幼年與主要照顧者形成的依附關係，是長大後情緒及社交能力發展的基礎。穩定的安全依附關係使孩子感受到信任與安全，這種內在安全感有助於他們面對外界壓力時能有效管理情緒。反之，若依附關係不穩定，孩子容易對外界威脅產生過度焦慮，進而以情緒爆發來表達內心的恐懼與不安。此外，不少研究指出，情緒調節能力的缺乏與大腦前額葉功能發育不足有關，使孩子難以有效抑制衝動行為。

（圖片來源：PhotoAC）

家庭關係是穩定情緒的基本

家庭是孩子情緒發展的根基。家長以同理心傾聽及尊重他們的感受，能促進孩子情緒識別與自我調節能力的養成。父母應提供一個穩定包容的環境，避免過度批評及高壓教養，減少家庭矛盾與爭吵，營造溫暖且安全的家庭氛圍。此外，父母自身的情緒管理與壓力處理方式，對孩子具深遠影響。透過示範健康的情緒調節與正面溝通，他們能學習、模仿並內化這些技能。建立開放包容的溝通環境亦非常重要，父母可以用同理心去聆聽孩子的「心聲」，避免急於責備，而是嘗試了解其情緒背後原因，例如學業壓力、人際矛盾或生理變化對情緒的影響。

（圖片來源：PhotoAC）

精神壓力源於學業和社交挑戰

在香港嚴峻的教育環境中，孩子承受極大學業壓力及同儕競爭，這常成為低EQ孩子情緒不穩的觸發因子。社會學習理論指出，孩子通過觀察和模仿父母的處理方式，學習解決問題和情緒表達，若家長以正面態度和合理期待支持孩子，他們更能從錯誤中學習，建立自信心與抗逆力，減少情緒困擾。父母面對孩子的情緒波動，應轉變觀念，將焦點從「管教」轉為「支持」。培養同理心傾聽，了解孩子情緒和背後需求，避免責罵與否定；協助孩子用語言表達感受而非透過行為發洩，建立規律作息與清晰家庭規範，為孩子創造安全感與可預見性。透過情緒教育和正向強化，幫助他們逐漸掌握自我調節的技巧。

（圖片來源：PhotoAC）

家長提升孩子情緒智商的3個小貼士：

與孩子建立開放溝通，尊重他們的情緒反應； 避免以批評或懲罰回應情緒爆發； 日常多給予肯定與支持，協助孩子建立自信。

臨牀心理學博士鄭穎珩Profile

．婚姻及家庭治療師

．亞洲家庭治療學院院士

．美國婚姻及家庭治療學會會員

臨牀心理學博士鄭穎珩

