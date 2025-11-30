香港導盲犬協會互動體驗日「小Qの聖誕約定」 零距離接觸導盲犬/認識導盲犬工作︳聖誕好去處

聖誕節是親子共聚的美好時光，除了到商場打卡、逛聖誕市集，有沒有想過與孩子一起參與一場既溫馨又具教育意義的活動？今年香港導盲犬協會將舉辦一場名為「小Qの聖誕約定」的互動體驗日，讓大、小朋友有機會近距離認識導盲犬的工作與生活，在佳節中學習關愛與共融。快快報名，參與這個寓教於樂的聖誕親子活動。

聖誕好去處︳與導盲犬小Q零距離互動 寓教於樂

香港導盲犬協會互動體驗日「小Qの聖誕約定」活動豐富，小朋友除了可參觀及認識香港導盲犬協會，還可了解導盲犬和輔助治療犬的訓練過程。專業訓練員會現場示範導盲犬的日常訓練，小朋友可從導盲犬如何協助主人辨識障礙、引導主人過馬路，視障人士更會親身分享與導盲犬相處的點滴故事，讓大家見識這些「四眼狗狗」的聰明與忠誠！

（圖片來源：香港導盲犬協會）

小朋友也有機會零距離跟小Q互動，學習正確的互動方式，例如輕撫頭部、避免突然觸碰或驚嚇狗狗。也可跟導盲犬合照打卡，留下珍貴聖誕回憶。活動更有聖誕大抽獎和聖誕福袋，滿載而歸，過個溫暖的聖誕！而活動費用收益更會用作狗狗訓練之用途，有得玩更可幫助有需要的人，讓孩子在玩樂中可明白「助人助己」的大道理。

（圖片來源：香港導盲犬協會）

香港導盲犬協會互動體驗日「小Qの聖誕約定」

日期：12月13日（六）

時間：14:30 - 16:00

地點：九龍觀塘翠屏道18號翠屏南邨停車場大樓平台1號室

活動及講座費：每人＄200（任何年齡，2.5歲或以下免費）

報名連結：＞＞按此＜＜

*名額有限，先到先得

*12歲以下兒童必須有家長陪同

*是次籌得款項，主要作爲狗狗訓練之用途

