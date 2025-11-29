「SEN支援的綜合策略」免費座談會及實務工作坊 集合多位專家為SEN家長打氣︳SEN學堂

有特殊學習需要（SEN）的孩子，由於學習上有某些困難並需要特別教育支援，故他們比大部分同齡孩子更難學習，本來家長就已經有多方面壓力，要是身為有SEN孩子的家長，身心挑戰更大，需要各種支援及注意心理健康。想了解更多關於SEN孩子的課題，可免費參加「共融與心理健康：SEN支援的綜合策略」座談會及實務工作坊。即睇活動內容與參加方法。

SEN學堂︳免費參加！「SEN支援的綜合策略」座談會及實務工作坊

由香港樹仁大學輔導及心理學系BAT課程事務處舉辦的「共融與心理健康：SEN支援的綜合策略」座談會及實務工作坊現正接受網上報名。活動分別有上、下午兩部分，上午的座談會邀請教育中心創辦人林溥來先生、精神科專科醫生汪嘉佑醫生、天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文校長及註冊輔導心理學家余鎮洋先生，就SEN支援作專業分享及圓桌討論。

（圖片來源：樹仁大學）

至於下午的實務工作坊，則邀請了認證心理治療師及臨床督導潘偉儀女士、CNVC國際認證培訓師及資深正念導師張仕娟女士、註冊遊戲治療師督導陳笑珊女士、教育心理學家彭樂謙先生、助理教授及輔導心理學家唐家豪博士和言語治療師及聽力學家劉淑嫺博士，各自分享SEN孩童面對日常的多種策略。整日流程既有理論知識 ，亦有工作坊實踐，當日同時有多個機構展示攤位，推廣心理健康、特殊教育支援及社區關懷等主題，相信有需要的家長能獲益良多。

（圖片來源：PhotoAC）

「共融與心理健康：SEN支援的綜合策略」座談會及實務工作坊

日期：12月20日（星期六）

時間：09:30 - 16:30

地址： 北角寶馬山慧翠道6號香港樹仁大學研究院綜合大樓RLG208

對象： 全港教育界人士、中小學現職教師及公眾人士（就讀本校專題課程教師優先）

查詢： 3859 2630（BAT課程事務處）

報名方法：＞＞按此＜＜

相關文章︳SEN孩友誼同樂日 4大實用活動幫助特殊需要孩子交朋友︳SEN學堂

相關文章︳視障跑手創共融親子足球班讓SEN孩成足球小將 一物件增強投入度︳SEN學堂