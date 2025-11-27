Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火︱毅行者2025取消 寶礦力水特跑步祭2025/石門10公里賽取消或延期

親子
更新時間：19:04 2025-11-27 HKT
發佈時間：19:04 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑五級火至今造成最少55人死亡，當中包括1名消防員殉職，並多過百人失聯，全港均感到悲傷。各界為集中社會資源，以便優先處理救援及善後工作，原定於本周末舉行的多個體育賽行均取消或延期，包括樂施毅行者、寶礦力水特跑步祭2025/等，如有參與以下的賽事的爸媽務必留意。

4大體育活動延期或取消

香港大塚製藥有限公司剛於傍晚宣布取消原定於2025年11月30日舉行的「寶礦力水特跑步祭2025」，以便集中社會資源，優先處理救援及善後工作。大會正積極與各有關單位協調，以確定補賽日期，已參加的朋友要密切留意大會官方網站及社交媒體平台，待公布相關的最新安排。

（圖片來源：寶礦力水特跑步祭）
（圖片來源：寶礦力水特跑步祭）

本定於11月28至30日舉行的「樂施毅行者2025」將會取消，以便政府及救援人員集中資源，全力投入救援工作。樂施會將啟動緊急支援機制，並會將「樂施毅行者2025」所籌得的公眾捐款及適用物資，全數撥予支援受火災影響的居民，協助他們渡過難關。本有份參頹賽事的黃浩然亦有留言：「祝願大家平安🙏🏻🙏🏻🙏🏻」。

（圖片來源：ig@oxfamtrailwalkerhongkong）
（圖片來源：ig@oxfamtrailwalkerhongkong）

另原定11月30日上午舉行的「第十六屆Pegasus 石門10公里賽」亦已宣布賽事將會延期，主辦方表示為讓政府及救援人員專注救災，集中資源，全力投入救援工作而延期賽事，同時表示會盡快公布延期安排。

（圖片來源：ig@pegasusathleticsclub）
（圖片來源：ig@pegasusathleticsclub）

而原定於2025年11月30日（星期日）舉行之交通銀行香港體育學院開放日2025，因應社區發生重大事故將延期舉行，主辦將會透過社交平台公布最新安排，想參加的朋友敬請留意。

（圖片來源：ig@hksportsinstitute）
（圖片來源：ig@hksportsinstitute）

相關文章︳大埔宏福苑五級火災後支援︳街坊自發組織「代湊BB」隊代湊仔 麥明詩響應願代照顧孩子

相關文章︳家長4招應對孩子於危機後的初期反應 面對災難新聞教育心理學家3步情緒支援指南

 

 

