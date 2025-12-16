聖誕自助餐︳聖誕大餐推介：麗晶酒店/灣仔萬麗海景酒店/君悅酒店/尖沙咀凱悅酒店/麗思卡爾頓酒店

聖誕自助餐︳就算天氣不似預期，該是寒冷卻依然溫暖，聖誕節的步伐倒沒有停下來，如期而至。趁着佳節來臨，一家人共聚享用豐盛美饌，品嘗節慶特色佳餚，不僅為節日添加喜悅，更為孩子編織美好的飲食回憶，日後細意回味。



聖誕自助餐推介：W酒店自助晚餐配無限暢飲套餐

酒店將於12月份供應「幻彩旋樂」自助餐，以豐盛的海鮮為節日揭開序幕，海鮮控可以盡情品嘗龍蝦、蜆、小龍蝦及雪蟹腳，多個即席烹調美食區亦能滿足各位美食家，如帕爾馬芝士輪烹製野菌意大利燴飯、即切多款烤肉；還設有日式料理，提供多款壽司與刺身，當然少不了傳統的奶油栗子火雞，以及各式精選手工芝士與佐料，更配無限暢飲。

（圖片來源：W酒店）

於12月24-26、31日及2026年1月1日限定推出特別節日菜單，提供富有節日氣氛的帶骨火腿、香煎鴨肝、威靈頓牛排、濃郁龍蝦米多及新加坡辣椒蟹，還有櫻桃朱古力聖誕蛋糕、栗子蒙布朗蛋糕及傳統意大利聖誕麵包等節慶甜點，為聖誕畫上最完美的甜蜜句號。

（圖片來源：W酒店）

點擊圖片瀏覽聖誕自助餐詳情：

【聖誕快閃買一送一】自助晚餐 配無限暢飲套餐｜聖誕及除夕適用

優惠：只需HK$1,018（人均：HK$509；原價：HK$1,866）

優惠開售日子：2025年12月16日21:00起至12月28日開售

適用日期：2025年12月24日至2026年1月31日

購買連結：＞＞按此＜＜

聖誕自助餐推介：香港逸東酒店普慶餐廳自助晚餐 聖誕市集

踏入普天同慶的聖誕佳節，普慶餐廳將在聖誕期間（即日起至12月31日）化身充滿童話色彩的聖誕市集，讓大家沉浸於璀璨燈飾與巨型聖誕樹的冬日故事場景中，空氣中更會瀰漫著熱紅酒香甜氣息，還有設置遊戲專區，品嘗自助餐期間可憑遊戲券到遊戲攤檔一試運氣，有機會贏取小禮物呢！

（圖片來源：Klook）

懷舊的食品攤位將會提供傳統烤火雞、M6-M7 和牛肉眼、烤蜜汁火腿、威靈頓牛扒、豐富海鮮冷盤等，喜歡芝士的朋友必到Raclette芝士攤位，也有充滿節日氣氛的傳統烤栗子檔，愛吃龍蝦的爸媽必試鮮甜的冷盤龍蝦， 晚市限定更會為每位客人奉上味噌龍蝦尾一份呀！孩子就可到甜品小屋中品嘗人氣立體雪人扑扑蛋糕、經典的聖誕樹幹蛋糕、泡芙塔、暖心朱古力火鍋、節日限定西班牙油條 Churros、拉麵雪糕，為聖誕盛宴畫上甜蜜句點。

（圖片來源：Klook）

點擊圖片瀏覽聖誕自助餐詳情：

【聖誕快閃買一送一】自助晚餐｜任食生蠔、蟹腳、麵包蟹

優惠：只需HK$874（人均：HK$437；原價：HK$1,646）

優惠開售日子：2025年12月18日21:00起至12月24日開售

適用日期：2025年12月19日至2026年1月18日

購買連結：＞＞按此＜＜



聖誕自助餐推介：麗晶酒店Harbourside 人氣之最

一間出名好難book的自助餐，來吃的話，冷盤、甜品都是必食及回本之選。

（圖片來源：官方提供）

今個聖誕，餐廳繼續主打國際美食路線，帶來應節烤火雞、聖誕蜜糖烤火腿及烤西冷牛排等；喜歡它每道擺盤皆講求水準，才不以大堆頭蒙蔽你的眼球，味道有質素，值得品賞。甜品更是絕妙，行政糕餅總廚Andy Yeung的一雙巧手出品，讓你覺得值回票價。趁還可預訂，即刻致電吧！

（圖片來源：官方提供）

價格：

12月24日 自助午餐12:00 - 14:30 成人$608、小童$398，自助晚餐 17:30 - 20:00或20:30 - 23:00 （包一杯Prosecco，小童包一杯果汁）成人$1,688、小童$1,088

12月25日 自助午餐12:00 - 15:00 成人$758、小童$498，自助晚餐 17:30 - 20:00或20:30 - 23:00 （包一杯Prosecco，小童包一杯果汁）成人$1,688、小童$1,088

地址：九龍梳士巴利道18號香港麗晶酒店地下

查詢及預訂：2313 2313或 >>按此<<



聖誕自助餐推介：香港君悅酒店咖啡廳意式雪糕坐鎮

可說是佳節自助餐熱點之一的香港君悅酒店咖啡廳，節日自助餐當然以即切烤火雞、香煎鵝肝為焦點，令人眼花撩亂的繽紛甜點，滋味無窮。至於茶園的自助晚餐將供應招牌菜威靈頓牛柳、港人至愛的即開生蠔，以及煙燻三文魚等多款歐陸美饌，令人期待的甜品區由Fabbri意式雪糕坐鎮。

（圖片來源：官方提供）

此外，糖果屋於11月28日至12月25日期間，特別供應多款暖心熱朱古力，既可安坐於糖果屋內細意慢享，又可以外賣享用。從熟悉的君悅經典朱古力，到融入港式風味的蛋撻熱朱古力，又或散發香氣的薑餅熱朱古力，總有一杯暖入心扉。

（圖片來源：官方提供）

咖啡廳節慶自助晚餐

12月24日

價格：成人$1,760、小童$880（第一輪17:30 - 20:00、第二輪 20:30 - 23:00）

12月25日

價格：成人$1,650、小童$825（第一輪17:30 - 20:00、第二輪 20:30 - 23:00

（圖片來源：官方提供）

茶園節慶自助餐

12月24日

價格：成人$1,980、小童$990（第一輪 17:30 - 20:00、第二輪 20:30 - 23:00）

12月25日

價格：成人$1,870、小童$935（19:00 - 23:00）

地址：灣仔港灣道1號香港君悅酒店大堂及閣樓

查詢：2584 7722

網上預訂：https://bit.ly/48O0EIU

聖誕自助餐推介：灣仔萬麗海景酒店Food Studio 話題新星

自問鍾意buffet，一定知道Food Studio。灣仔萬麗海景酒店原有的自助餐餐廳經過裝修，變身成Food Studio，首個佳節，朱古力的溫熱芬芳圍繞餐廳各式美食，獨特帶來任食海膽、魚子醬，令它成為最近話題之作；另有龍蝦、雪蟹腳、刺身、和牛、凍批、鵝肝及一系列朱古力創意之作，配備各式節日主題甜點，豐盛美滿。

（圖片來源：官方提供）

價格：

12月24及25日

自助午餐12:00 - 14:30 成人$1,086.8、小童$657.8

自助晚餐17:30 - 19:30 成人$1,086.8、小童$657.8，20:00 - 22:00 成人$1,306.8、小童$789.8

（圖片來源：官方提供）

地址：灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店閣樓

預訂：2802 8888或 https://tinyurl.com/3ay52xsn

聖誕自助餐推介：香港JW萬豪酒店The Lounge 質素之選

JW Café的buffet有多人氣不用多說，還未到12月已經整月full house，想吃到酒店的高質美食，其實可以選The Lounge。

（圖片來源：官方提供）

同樣開揚的環境下，有很多於Café一樣吃到的美食，選擇雖然不算多，但至少每樣皆好吃。新鮮龍蝦和鮮蟹、矜貴魚子醬、西班牙風乾黑毛豬火腿、各式刺身如鮑魚、油甘魚、帶子及甜蝦，還有芝士焗龍蝦、燒牛柳、香草焗羊架及傳統香烤火雞等。客人亦可配搭無限添飲指定香檳及紅、白葡萄酒，沉醉於美好的節日氛圍中。

（圖片來源：官方提供）

價格：

12月24及25日

自助早午餐11:00 - 14:30 成人$1,238、小童$868

自助晚餐19:00 - 22:30 成人$1,538、小童$1,028

地址：金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店大堂

查詢及預訂：https://jwmarriotthkoffers.com/zh/home

聖誕自助餐推介：香港嘉里酒店大灣咖啡廳傳統節日滋味

豐盛的節日滋味，能夠為佳節添加動人憶記。大灣咖啡廳於節慶期間，推出傳統節日美食，經典菜式包括聖誕火雞、帶骨煙燻火腿及香烤羊架等；於12月24、25及31日，更可享用限定登場的頂級熊本和牛、威靈頓牛柳、法式紙包焗海鮮、香煎鵝肝及酸汁醃帶子等美饌，酒店廚師團隊於上述三晚，特設現場即劏原條藍鰭吞拿魚表演，為用餐體驗增添高光時刻。

（圖片來源：官方提供）

此外，大灣咖啡廳於12月24及25日特別安排多款節慶活動，包括聖誕老人的驚喜現身、聖誕報佳音，以及聖誕扭氣球與魔術表演等，與親朋好友在溫馨氛圍中共享佳節喜悅。

（圖片來源：官方提供）

價格：

12月24及25日

18:00 - 22:00 成人$1,198、小童$599（4 - 11歲）

早鳥優惠：即日起至11月30日預訂平安夜、聖誕節、大除夕或元旦自助餐，可享成人75折早鳥優惠；透過香格里拉精品店單次預訂四位成人或以上更可獲贈法國凱歌香檳乙支。同時，兒童於即日起至12月31日預

訂自助餐亦可享5折優惠。兒童於即日起至12月31日預訂自助餐亦可享5折優惠。

地址：紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓

查詢：2252 5246

聖誕自助餐推介：香港康得思酒店The Place 狂食生蠔

質素越來越高的康得思酒店The Place，值得大家來歡度聖誕。這個佳節餐廳會一如既往帶來冰鎮海鮮，當中不乏紐西蘭生蠔，現場即開很新鮮，另有加拿大龍蝦鉗、北海道毛蟹等，海鮮迷一定滿意。而節日buffet另有烤火雞、蜜汁火腿、燒紐西蘭原條肉眼牛肉等烤肉，以及各式刺身、壽司、日式冷盤、凍肉等，而每位賓客可尊享焗本地（榕樹澳）小龍蝦配香草蒜香牛油汁*一份，令當日陪添氣氛。喜歡酒釀的話，身為朗廷卓逸會會員於用餐期間可享無限暢飲指定飲品，自助午餐包括紅白酒、汽水及果汁；自助晚餐則額外加推指定生啤酒，讓你舉杯盡慶溫馨佳節。

（圖片來源：官方提供）

價格：

12月24及25日

自助午餐（第一輪11:30 - 13:30及第二輪14:00 - 16:00）成人$568、長者$498、小童$448

自助晚餐（第一輪17:30 - 19:45及第二輪20:15 - 22:30）成人$888、長者$788、小童$688

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓

查詢或訂座：3552 3200 /

cdhkg.theplacegso@cordishotelscom /

9717 4727（只限WhatsApp）

聖誕自助餐推介：香港麗思卡爾頓酒店Café103 上摩天樓去

位於香港麗思卡爾頓酒店103樓而命名的Café103，一列落地玻璃窗將無敵維港美景盡收眼底，無懈可擊。節慶自助晚餐供應一系列精緻鹹甜美點，成人可享無限添飲Veuve Clicquot香檳、指定白酒及紅酒、橙汁及汽水，小童亦可無限添飲橙汁及汽水，大人小童也盡興。

（圖片來源：官方提供）

想為孩子帶來別致節日體驗？不妨參加由酒店星級糕點主廚親自帶領的「薑餅屋工作坊」，孩子化身小小甜點師，發揮無限創意親手打造獨一無二的薑餅屋，工作坊完畢後將這份甜蜜紀念品帶回家，與家人分享。工作坊歡迎3至12嵗兒童，每位兒童在工作坊期間，必須由一名家長或監護人陪同。

（圖片來源：官方提供）

價格：

12月24及25日

第一輪 18:00 - 20:00 成人$1,738、小童$798

第二輪 20:30 - 22:30 成人$1,688、小童$798

（圖片來源：官方提供）

薑餅屋工作坊

日期：12月13、14、20及21日

時間：15:00 - 16:30

費用：$888（加收原價10%服務費，包括一位小童及一位成人）

報名：https://bit.ly/47PZz4J

地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場（ICC）

香港麗思卡爾頓酒店103樓

查詢及網上預訂：https://bit.ly/4nWyMIu

聖誕自助餐推介：尖沙咀凱悅酒店咖啡廳 波士頓龍蝦兩味

如果鍾情龍蝦及海鮮，尖沙咀凱悅酒店咖啡廳的節日自助晚餐簡直為你而設，咖啡廳招牌的可持續發展波士頓龍蝦兩味（即烚及香燒），鮮甜肉質令人回味無窮，其他美食還有聖誕必備燒火雞、威靈頓牛柳、香燒皇帝蟹腳、花膠冬菇炆鴨掌，以及滋補養生的花膠燉海螺頭湯等，每一道均由廚藝團隊精心炮製，為味蕾帶來意想不到驚喜。

點擊圖片瀏覽聖誕自助餐詳情：

價格：

12月24及25日

第一輪 18:00 - 20:00及第二輪 20:30 - 22:30

成人$998、小童$498

早鳥優惠：凡12月20日前經酒店官網預訂並付全款可享75折優惠

地址：尖沙咀河內道18號尖沙咀凱悅酒店大堂樓層

查詢：3721 7700

聖誕自助餐推介：都會海逸酒店西餐廳大堆頭之選

位於紅磡港鐵站旁的都會海逸酒店，其西餐廳之buffet出名大堆頭，70米長自助餐檯上備有逾200款菜式，聖誕來慶祝定捧腹而回。這個節日，餐廳將一如以往，於晚市備有多種海鮮及即開生蠔，另有刺身、自製丼飯、各式燒肉扒、沙律及熱盤，同時帶來威靈頓牛柳、炭烤戰斧牛排、香草烤聖誕火雞、四式芝士醬燒龍蝦等節日菜式。

（圖片來源：都會海逸酒店）

別忘了甜品桌，有一系列與KITKAT®聯乘的出品，還有豆腐花、即製窩夫、朱古力噴泉及多款雪糕，總有一款得你歡心。小朋友也將樂開懷，因餐廳設有兒童buffet檯，實行甜品放題，過一個快樂聖誕。

（圖片來源：都會海逸酒店）

價格：

12月24日（設聖誕合唱團及手鈴表演）

平安夜自助午餐 12:00 - 14:30 成人$628，小童$478

平安夜自助晚餐^ 首輪 17:00 - 19:30 成人$958、小童$698，次輪 20:00 - 22:30 成人$958、小童$698（^聖誕老人巡禮）

12月25日（設聖誕合唱團及手鈴表演）

平安夜自助午餐 首輪 11:00 - 13:15 成人$658、小童$488，次輪 13:45 - 16:00 成人$658、小童$488

平安夜自助晚餐^ 首輪 17:00 - 19:30 成人$938、小童$648，次輪 20:00 - 22:30 成人$938、小童$648（^聖誕老人巡禮）

*於12月15日前預購平安夜、聖誕日、禮物日及大除夕自助午餐或晚餐之首150名客人可享8折優惠

地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓

查詢：3160 6880、3160 6881、3160 6882

聖誕套餐推介：唯港薈GREEN 驚喜閃令令

孩子食量細，節日下午茶更為適合。唯港薈大堂餐廳GREEN與朱古力品牌GODIVA再度合作，推出靈感來自閃爍繁星和旋轉木馬的「GREEN X GODIVA：星願木馬下午茶」，先提供四款前菜：煙燻三文魚玫瑰卷配GODIVA朱古力粉、迷你芝士波伴櫻桃番茄、香脆炸生蠔配GODIVA朱古力蛋黃醬和蛋慕斯照燒鰻魚配法國牛油包，三款主菜包括烤神戶牛扒伴小西蘭花、蜆肉豆腐海帶味噌湯浸鱈魚柳和烤龍蝦伴飛魚子捲捲意粉，最後以水晶球造型的甜品層架壓軸，帶來驚喜滿足。

（圖片來源：官方提供）

GREEN X GODIVA：星願木馬下午茶

日期：12月24 - 26日

時間：15:00 - 17:30

價格：

12月24日 每位$448、每兩位$788

12月25 - 26日 每位$498、每兩位$888

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈大堂

訂座：https://bit.ly/4o5U7jz

查詢：3400 130

聖誕套餐推介：香港維港凱悅尚萃酒店Cruise 「芝」味下午茶

甜點不止是女士至愛，孩子一樣歡喜。Cruise空中餐廳及酒吧與本地人氣品牌Sbakery by Mama Soo合作，推出「輕奢『芝』味下午茶」，品牌最受歡迎的蘋果金寶迷你芝士蛋糕及獨家限定口味朱古力榛果迷你芝士蛋糕，以及熱門甜點如芝士蛋糕曲奇均盡在其中；其他芝士美饌包括龍蝦泡沫湯、熟成車打芝士酥皮焗田螺，以及無限享用即叫即製的梳乎厘班戟配芝士奶蓋等，交織出一場鹹甜盛宴。

（圖片來源：官方提供）

（圖片來源：官方提供）

輕奢「芝」味下午茶

日期：12月24 - 26日及2026年1月1日

時間：15:00 - 17:00 價格：$688起（兩位）

地址：北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座23樓

訂座：https://bit.ly/47JlwCs

查詢：3896 9898

聖誕套餐推介：Wooloomooloo Prime 聖誕brunch

飲食也是一場教育，家有較年長的孩子，是時候趁着節日跟他們吃一次高質聖誕brunch。

（圖片來源：官方提供）

Wooloomooloo Prime提供聖誕節早午餐，包一道頭盤，如脆脆巴馬火腿配蜜瓜、蟹餅及澳洲生牛肉他他（三選一），一款主菜（五選一）包括烤火雞卷、龍蝦意粉、烤牛柳、三文魚威靈頓及200日穀飼西冷（另加$180），更可另加費用選一道甜點，跟孩子盡享節日儀式感佳餚。

（圖片來源：官方提供）

聖誕節早午餐

日期：12月24 - 26日

時間：12:00 - 14:45

價桘：每位$398

地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE 21樓

查詢：2870 0087、9261 3722（WhatsApp）

聖誕套餐推介：PizzaExpress美味魔法

小朋友最喜歡食pizza，PizzaExpress由即日起至2026年1月4日期間，推出精緻聖誕限定菜單，融合英倫優雅與意式匠心，一系列主菜令人目不暇給。

（圖片來源：官方提供）

馥郁醇厚的法式油封鴨配松露油醋汁，嚴選鴨腿經慢煮保留柔嫩質感，搭配松露油醋汁與菲達芝士；而火雞桃片薄餅以清香桃醬與乳酪芝士中和火雞的濃郁，特別推介意式烤肉拼盤，慢火烘烤的豬肋骨裹着焦脆的外衣，齒頰留香。甜品方面則是大人口味，黑森林薑餅人蛋白餅以HaagenDazs雪糕與白蘭地櫻桃烹煮，風味獨特。

（圖片來源：官方提供）

聖誕2人套餐

價格：$628（2款意式小食 + 2款主菜 + 1款甜品 + 2款飲品）

聖誕4人套餐

價格：$998（3款意式小食 + 3款主菜 + 2款甜品 + 4款飲品）

詳情：https://www.pizzaexpress.com.hk/christmas

文：劉佩樺、胡亦彤 圖：官方提供

*所有自助餐價格均設加一服務費；收費根據官網作準

相關文章︳酒店聖誕自助餐快閃優惠低至$163歎蟹腳生蠔 8度海逸/黃金海岸酒店︳親子優惠