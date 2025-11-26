大埔宏福苑五級火︳教育局宣布6所大埔學校11月27日停課 相關小學小一自行分配學位註冊將作適切安排

大埔宏福苑五級火︳大埔宏福苑於今日（26日）發生五級火警，造成13死多人傷，包括一名消防員在救火期間殉職。大埔宏福苑五級火波及多幢樓宇，民政處開放多個會堂作為臨時庇護中心，予有需要的市民使用，而中華基督教會馮梁結紀念中學亦開放以安置疏散居民。教育局於晚上10點發出新聞公報，因受火警及道路阻塞交通影響，大埔6所學校將於明天（27日）停課，而如個別學校可因應實際情況作停課決定。

（圖片來源：《星島日報》汪旭峰攝）

教育局宣布6所大埔學校明停課

教育局於今日（26日）晚上10時03分發出公報，局方發言人表示，教育局於事發後已即時聯絡大埔區學校校長會及位於宏福苑附近的學校，並派出教育心理學家及大埔區學校發展組人員前往設於大埔富善社區會堂及善樓的臨時庇護中心，為受影響的學生提供適切支援。

中華基督教會馮梁結紀念中學於今日（26日）開放用以安置疏散居民。（圖片來源：《星島日報》）

同時受火警及道路阻塞交通影響，中華基督教會馮梁結紀念中學、大埔浸信會公立學校、聖公會阮鄭夢芹小學和靈糧堂劉梅軒中學、港九街坊婦女會孫方中書院、保良局田家炳千禧小學等，將於明天（11月27日）停課。另外，如個別學校因實際情況需要停課，可按機制在徵詢法團校董會或校董會同意，以及通知教育局大埔區學校發展組後，作停課決定，並應盡快通知持份者。就停課安排，請家長留意教育局及學校最新公布。

中華基督教會馮梁結紀念中學（圖片來源：中華基督教會馮梁結紀念中學校網）

由於明日（11月27日）為小一自行分配學位的註冊日期。教育局會要求相關學校聯絡受影響家長，為其獲派小一入學自行分配學位的子女辦理註冊手續作適切安排。教育局另呼籲大埔區內學校及教職員留意學生情緒，為有需要的學生提供適切支援。教育局教育心理學家及大埔區學校發展組人員亦會與各學校保持緊密聯繫，為學校提供所需協助。

資料來源：政府新聞公報