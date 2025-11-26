香港醫學博物館器官鎖匙扣8款聖誕特別版掛飾12月上架 全系列裝飾一覽︳親子好去處

聖誕到了，是時候入手聖誕禮物送給孩子與好友。備受歡迎的超人氣香港醫學博物館器官鎖匙扣，於上年聖誕節曾推出聖誕限量版掛飾，聖誕子宮更一出即售罄！香港醫學博物館於社交平台宣布於今個聖誕再度推出8款聖誕特別版掛飾，不但有聖誕子宮，還有聖誕睪丸、聖誕心臟、聖誕大腦……等，儲齊一set掛在聖誕樹絕對吸睛壯觀！即睇香港醫學博物館器官鎖匙扣發售日期及8款與聖誕特別版掛飾款式詳情。

親子好去處︳香港醫學博物館器官鎖匙扣 聖誕限量系列登場

個被稱為港版Jellycat的香港醫學博物館器官鎖匙扣不以食物、動物及植物做主角，反而用跟博物館甚為「貼題」的器官做主角，每隻「器官」都有大大眼睛，心、肝、脾、肺、腎樣樣齊，多巴胺、咖啡因、大腸桿菌、Covid-19都有，更有血漿、白血球、紅血球，將身體上的「器官」細分至極致！

上年聖誕博物館曾推出聖誕限量版，當中以聖誕子宮極受歡迎，今年再度推出限量版，並帶齊8款最受歡迎的「器官」款式：聖誕子宮、聖誕睪丸、聖誕心臟、聖誕大腦、聖說腦細胞、聖誕抗體、聖誕紅血球、聖誕白血球，除了可來掛手袋，還可用來裝飾聖誕樹，既特別又可愛。聖誕版限量掛飾將於12月2日上架，各位粉絲要mark實日期去掃貨喇！

香港醫學博物館最新器官鎖匙扣 血漿+脾臟登場

博物館於今年10月曾加入新成員：血漿與脾臟，更劃一價格為$60，恐龍（暴龍頭骨/三角龍頭骨）為$80，性價比極高！各位粉絲記住明天去搶購，事關只限館內現場發售，不設網購、不留款，博物館也開放留言，大家可寫下「心水」的器官鎖匙扣，看看日後是否能成為器官鎖匙扣一員呀！早前亦有限定新帆布袋（$138）推出，可用來帶走全系列器官鎖匙扣呢！

位於中上環的香港醫學博物館的免費「前世今生」導賞團非常受歡迎，館方特別於假日「加場」，帶大家遊走這個過百年歷史的建築，看建築說故事，傾聽本館細訴醫學與城市的共生記憶。同場亦可免費參加限定導賞，於30分鐘帶你穿梭百年時光的全新「李兆麟伉儷教育展廳」。

博物館「前世今生」導賞團｜免費．加場

加場日期：12月13日（六）

導賞時間：14:00 – 14:30（廣東話）

集合地點：醫學博物館 - 李兆麟伉儷教育展廳（主樓旁的屋仔）

*每場只限20人，先到先得，無須預約！

超受旅客歡迎！曾要限購政策

早前於小紅書上熱爆的博物館器官鎖匙扣，有不少關於掃這個超可愛香港醫學博物館周邊商品的貼文，大家都為能入手心儀「器官」而感到興奮。博物館為讓更多人分享到鎖匙扣帶來的快樂與幸福，更曾有限購政策，每人每款式最多購買2個，每人最多購買10個，雖然今次未有限購，但也只限館內現場發售，不設網購、不留款，想入手的朋友要留意呀！

香港醫學博物館 古蹟內學防疫史

除了要留意周邊商品，香港醫學博物館其實也非常值得參觀！自從新冠疫情高峰已過，但當時的抗疫情景仍歷歷在目。其實香港歷史上曾發生數次大型瘟疫及流行病，而在香港醫學博物館內便有豐富的藏品及展覽，就讓大家認識香港力抗傳染病的事蹟，並且透過影片、像真度極高的場景和互動遊戲等，認識香港醫療發展與健康，以及人體結構知識、各種疾病及中國傳統草藥等。

博物館前身是舊病理檢驗所，是香港法定古蹟之一，紅磚外牆及內裏的木樓梯等相當有味道，順道可欣賞昔日殖民地建築風格。而博物館旁的遊樂場也可讓小朋友放電，紅白色彩恍如城堡的設計也十分特別有趣，讓人流連忘返。

香港醫學博物館

地址：上環半山堅巷2號

開放時間：星期二至六 10:00 - 17:00；星期日及公眾假期13:00 - 17:00；星期一、聖誕日、元旦、農曆年初一至三休息；聖誕日前夕及農曆

年前夕10:00 - 15:00

入場費：成人$20，全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及六歲以下小童$10，家庭套票（包括2位成人及最多3名兒童）

查詢：www.hkmms.org.hk/

