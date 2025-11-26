銅鑼灣Mr. Steak自助餐快閃買一送一任食雪花蟹腳 跨年自助餐無限量生蠔/羊腩煲低至$340+︳親子優惠

跟家人聖誕聚餐最好揀自助餐，慢慢歎慢慢揀，還可以滿足不同人的口味，小朋友還可大歎雪糕！各位愛吃生蠔、蟹腳與燒牛肉的爸媽留意，備受食客歡迎的銅鑼灣Mr. Steak a la minute自助餐今日（26日）中午12點有限時優惠買一送一，低至$275任食雪花蟹腳、各款海鮮、刺身及Haagen-Dazs雪糕！更有聖誕及跨年自助餐，低至$340+即可由2025年食到2026年，仲有生蠔、羊腩煲，最啱一家聚餐！即睇快搶連結，入手跟孩子去悠閒地吃豐富大餐。

親子優惠︳Mr. Steak自助餐買一送一任食生蠔、蟹腳

銅鑼灣Mr. Steak a la minute自「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」自助午餐供應各款海鮮，包括雪花蟹腳、翡翠螺、刺身，亦有中西式湯品、美國燒牛肉等，還有大、小朋友都心心眼的即焗傳情達意心太軟、牛乳布甸。星期六、日及公眾假期更加設即開生蠔、養生燉湯、即叫即燒美國極黑牛鐵板燒，更有小朋友最愛的Haagen-Dazs雪糕，還有不能少的有即焗傳情達意心太軟呢！

自助晚餐將於兩個不同時段提供兩款主題，「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉」自助晚餐除了有午市一系列豐富菜式外，更有雪花蟹腳、生蠔及美國燒牛肉；而「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」自助晚餐還有新鮮生蠔、龍蝦、蟹腳，更有以多款烹調方式入饌的日本和牛，如鐵板和牛、日本和牛燒牛肉、火炙和牛壽司等，12 月25，26 日更加設聖誕火雞及聖誕節特色甜品 ，必定有一款啱你口味。

而「雪花蟹腳、生蠔、暖身羊腩煲」跨年自助晚餐則可由2025年食到2026年！自助餐將無限量供應的生蠔和蟹腳，帶來海鮮的極致鮮美。每位賓客可享用半隻芝士焗龍蝦，亦有傳統暖冬滋味，蛇羹以及暖身羊腩煲，讓大家過個暖笠笠的除夕與新年夜。

【獨家快閃 –買一送一】「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠：低至HK$420/2 位，平均HK$210起/位（原價 HK$840起/2位）

（原價加一服務費於餐廳現場支付）

購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家快閃–買一送一】「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」聖誕自助午餐

用餐時間：14:30 - 16:30

優惠：低至HK$530/2 位，平均HK$265起/位（原價 HK$1,280起/2位）

（原價加一服務費於餐廳現場支付）

購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家快閃 –買一送一】「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐

用餐時間：17:00 - 19:00

優惠：低至HK$550/2 位，平均HK$275起/位（原價 HK$1,100起/2位）

（原價加一服務費於餐廳現場支付）

購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家快閃 –買一送一】「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」自助晚餐

用餐時間：19:30 – 22:00

優惠：低至HK$740/2 位，平均HK$370起/位（原價 HK$1,480起/2位）

（原價加一服務費於餐廳現場支付）

購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家快閃優惠｜買一送一】「雪花蟹腳、生蠔、暖身羊腩煲」跨年自助晚餐

用餐時間：22:30 - 00:30

優惠：HK$680/2 位，平均HK$340/位（原價 HK$1,360/2 位）

（原價加一服務費於餐廳現場支付）

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）： 2025年11月26日12:00至12月2日23:59

用餐日期：2025年11月27日至2026年1月1日

用餐地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓

