渣打藝趣嘉年華2025周末舉行 夜光巡遊/木偶奇遇記壓軸巡遊/免費玩17個藝術攤位︳親子好去處

一年一度的渣打藝趣嘉年華來了！今年活動以《木偶奇遇記》主題，將於11月29至30日在銅鑼灣舉行，除了有17個藝術攤位與舞台表演可以免費參與，還有夜光巡遊與壓軸巡遊，巨型木偶將會遊走銅鑼灣各熱點，日夜與各位大、小朋友見面，讓大家可以邊玩邊投入藝術活動，培養創意，更可為城市注入正向量！即睇巨型木偶巡遊、免費藝術攤位、舞台表演等渣打藝趣嘉年華2025活動詳情。

「如果你不說謊，你的鼻子就不會變長。」這句經典台詞，源自意大利兒童文學巨著《木偶奇遇記》，今年活動就以這個家傳戶曉的故事為主角，將故事內的「小木偶皮諾丘」帶到銅鑼灣，邀請大小朋友一同見證皮諾丘的奇幻冒險！渣打藝趣嘉年華自2001年首次舉辦以來，已經吸引了超過190萬的觀眾參加，成為香港一個極具標誌性的戶外青年藝術活動。今年的嘉年華設有多達17個互動藝術攤位，還最讓人期待的就是「壓軸巡遊」和首次回歸的「夜光巡遊」！

渣打藝趣嘉年華自2001年開始舉辦，壓軸巡遊更會有巨型木偶遊走銅鑼灣。（圖片來源：fb@渣打藝趣嘉年華）

巨型木偶壓軸巡遊將於11月30日下午進行，到時將有10座高達4米的巨型木偶，它們將從《木偶奇遇記》中的角色「復活」，連同500人的盛大隊伍穿越銅鑼灣各街頭，當中包括多間本地學校的中小學生及專業舞蹈員。小朋友們可跟巨型木偶近距離打卡，還可欣賞由由本地藝術家手製的木偶與服飾，為觀眾帶來奇幻難忘體驗。

（圖片來源：渣打藝趣嘉年華）

而首次登場的「夜光巡遊」將街道變成一個璀璨的舞台，還會帶來13組本地藝術家製作的巨型燈籠和華麗嘉年華服飾。舞者們將展現精彩的表演，與燈光幻影交相輝映，讓整個銅鑼灣變得夢幻童話世界。

（圖片來源：渣打藝趣嘉年華）

17個免費互動藝術攤位

除巡遊外，嘉年華還有17個涵蓋視覺藝術同表演藝術的免費互動藝術攤位，孩子可即場親手創作「仙子魔法棒」、「海怪出沒注意」、「糊塗貓『襪』語」、「藍仙子魔法學院」、「跳脫小蟋蟀」，還有小玩具「反斗陀螺」、「皮諾丘舞團」、「驢子出巡」、「海洋冒險號」等，透過不同的藝術活動探索木偶世界。現場還有得每年都極受大、小朋友歡迎的彩繪樂園與汽球夢工場，讓大家可一起在創意中度過輕鬆周末，培養創意與自信！

渣打藝趣嘉年華2024（圖片來源：fb@渣打藝趣嘉年華）

會場設有大型舞台，讓表演隊伍於兩天活動中連續不停演出，由60個青少年舞台表演團隊為大家表演，包括傳統舞、爵士舞、街舞、當代舞、合唱團等，展現青少年的澎湃活力和藝術潛能。

（圖片來源：渣打藝趣嘉年華）

渣打藝趣嘉年華 2025

日期：11月29及30日（星期六及日）

時間：10:00 -17:00

地點：銅鑼灣維多利亞公園中央草坪

（圖片來源：fb@渣打藝趣嘉年華）

渣打藝趣嘉年華 2025 — 夜光巡遊

日期：11月29日（星期六）

時間：20:30 - 22:00

地點：由利園一期正門出發，途經恩平道、白沙道、利園山道及啟超道，至希慎廣場折返

渣打藝趣嘉年華 2025 — 壓軸巡遊

日期：11月30日（星期日）

時間：14:30 - 16:00

地點：由維多利亞公園出發，途經記利佐治街及崇光百貨，至東角道折返

