日本料理放題任食蟹腳/龍蝦/新鮮刺身 買一送一長者/小童 四季‧悅放題優惠推介︳親子優惠

快到12月，又是一家大小聚餐的喜慶月份。新一代的長老們不限於愛吃中菜，日式放題也是他們愛吃的菜式，小朋友更是愛吃日本料理，脆卜卜的天婦羅、熱辣辣的大阪燒、清新的加州卷……都是他們的最愛！今日（25日）有日本料理放題優惠，午晚市無限時任食龍蝦盛宴放題，更有買一送一長者或小童，更免除免收長者/小童的服務費，人均$263+即可食盡多款烹調煮法的龍蝦美食。即刻預訂，帶小朋友「飛」去日本親子餐廳大刷一餐。

親子優惠︳日本料理放題任食海膽/牡蠣/新鮮刺身 加$2送長者/小童

日本料理最親民，既有爸媽愛吃的刺身海鮮，也有長輩們喜愛的熱葷，小朋友也可盡情吃香口食物，一家人都大滿足！今日（25日）推出放題優惠的 四季‧悅日本料理，放題以龍蝦為主題，有不同煮法的龍蝦美食等大家，如香芒龍蝦沙律、龍蝦黃金撻、牛油果龍蝦綠茶豆卷、黑松露龍蝦米餅、龍蝦濃汁泡飯，惠顧龍蝦放題，每位可享用半隻芝士焗龍蝦！

（圖片來源：KKday）

還有多款新鮮刺身，如油甘魚、𩶘魚、三文魚、帆立貝、北寄貝、赤貝、馬刀貝等，也有油甘魚、三文魚、吞拿魚、鰻魚、帆立貝、象拔蚌等壽司，還有芥末八爪魚軍艦、蔥吞拿魚蓉軍艦、蟹籽軍艦、鵝肝芝士鰻魚卷、蔥吞拿魚蓉卷、加州卷、芝士炸蝦卷、軟殼蟹卷等。亦很多特色美食可盡情食，如海膽流心忌廉餅、蟹肉忌廉餅、炸吉列蠔、比目魚西京燒、煎鵝肝、蒜茸牛油焗青口、芝士炸蝦卷……等款式多多，也有新增自選湯底暖身鍋物，湯底可選韓式辛辣湯、海帶木魚清湯、壽喜燒湯、香濃豬骨湯，還有甜品等等，包羅萬有，保證能吃到飽！

（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽親子優惠詳情：

【快閃優惠｜1成人送1長者/小童｜人均 HK$258】龍蝦放題｜午晚市無限時任食任飲日式放題｜免長者或小童服務費｜九龍灣/金鐘分店

優惠：1 成人+1長者/小童， HK$526/2位，平均HK$263/位（原價 HK$852/2位）

*該優惠預定1組包含2位，只可以【1位成人+1位長者】或【1位成人+1位小童】使用

*長者指60歲及以上，小童指3-11歲

（現場另收原價加一服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜1成人＋第二位長者/小童HK$12｜人均 HK$284】龍蝦放題｜午晚市無限時任食任飲日式放題｜九龍灣/金鐘分店

KKday 優惠:1 成人+1長者/小童， HK$568/2位，平均HK$284/位（原價 HK$912/2位）

*該優惠預定1組包含2位，只可以【1位成人+1位長者】或【1位成人+1位小童】使用

*長者指60歲及以上，小童指3-11歲

（現場另收原價加一服務費，成人：HK$55.6/位，小童/長者：HK$35.6/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜第2位成人+HK$100】龍蝦放題｜午晚市無限時任食任飲日式放題｜九龍灣/金鐘分店

優惠：HK$626/2 位，人均HK$313/位 （原價HK$526/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜1成人送1長者/小童｜人均 HK$258】「蟹逅四季」蟹放題｜午晚市無限時任

食任飲日式放題｜免贈長者或小童服務費｜九龍灣/金鐘分店

優惠：1 成人+1長者/小童， HK$516/2位，平均HK$258（原價 HK$832/2位）

*該優惠預定1組包含2位，只可以【1位成人+1位長者】或【1位成人+1位小童】使用

*長者指60歲及以上，小童指3-11歲

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

銷售日期：2025年 11月25日15:00至12月1日23:59

使用日期：2025年11月26日至1月31日

地址： 九龍灣宏泰道23號Manhattan Place 1樓101-103號舖 / 金鐘夏慤道16號遠東金融中心UG樓A1號舖

*以上優惠價將於現場另收成人原價加一服務費，免收贈送小童或長者服務費

