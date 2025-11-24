小一自行分配學位2026︳全港27間自行超收小學公開！5間熱門小學超收10個以上、小一統一派位指標

小一自行分配學位2026︳今日（24日）為小一自行分配學位2026結果公布，今年共有逾3.7萬名學童申請入讀2026年9月入讀小學官立及資助小學，申請人數創下自2001年以來的新低。當中有19,656名學童於自行分配學位階段獲錄取，成功率為52.3%，較去年的49.4%增加約2.9個百分點，同時創下近20年的新高。未能於今日獲取學位的學生，需參與2026年初的小一統一派位，即小一大抽獎。家長需留意於小一自行分配學位2026中的「超收學校」，為小一派位做好部署。

小一自行分配學位2026︳小一自行分配學位「超收學校」

「超收學校」的出現，其實是因該年在小一自行分配學位的甲類申請人眾多，超過預先為他們為小一自行分配學位預留的學額，所謂甲類申請人就是兄姊在該校就讀、父母是該校校友或教職員等。由於超收會直接影響小一統一派位學額，競爭激烈的學校剩餘名額越少，小一統一派位階段中籤的籤的機會就越低，家長可以參考以下於今年小一自行分配學位2026的超收資料，好好為小一選校做好準備，計劃小一統一派位。

作為傳統名校的喇沙小學為家長熱門心水，常有「超收」情況，今年又有否「超收」?（圖片來源：《星島日報》汪旭峰攝）

樂凱欣校長：家長口碑與多元發展成關鍵

於小一自行分配學位2026中，滬江小學超收12位學生。滬江小學校長樂凱欣向《親子王》記者表示：「衷心感謝家長的信任。在整體收生環境下跌的背景下，學校的申請數字對比去年有所上升，世襲生人數亦較往年為多。」她認為，這有賴於在校學生「讀得開心」，在愉快學習的同時能「學有所成」，令家長放心將弟妹也交托給學校。

滬江小學（圖片來源：受訪者提供）

談及收生上升的原因，樂校長指出，亮麗的中學派位成績是主要吸引力之一，該校有接近七成學生能升讀英文中學。此外，學校在音樂與STEAM教育同樣有卓越表現。「學校的中樂、鼓隊、管弦樂團經常出外表演；在STEAM方面，學生亦有經常出外參與不同的比賽，更屢獲殊榮，去年榮膺『大灣區十佳STEAM學校』大獎。」樂校長強調，在這個世代，學術與課外活動同樣重要，不但要培養學生持續學習的動力，使他們有出色的學業表現，也要讓其個人潛能得以充分發揮。

「1-1-1」學生仍有機會

作為港島區少數出現「超收」的小學，樂校長歸因於學校的優良傳統與家長間的正面口碑。對於手持20分的家長，樂校長派發「定心丸」。她表明，作為一所無宗教背景的學校，20分是「很有機會」獲取的，更鼓勵有心報讀的家長在統一派位階段可將滬江填為「1-1-1」首三志願。「我在叩門階段必會親自接見這類申請者。」她理解當前教育界正出現「音樂椅效應」，因此鼓勵家長不妨一試。

滬江小學樂凱欣校長（圖片來源：受訪者提供）

新界區小一自行分配學位部分超收學校

往年不少沙田、大埔區的熱門地區小學均有超收情況，今年91校網最受歡迎的3間小學均有超收情況，但超收人數不及大埔一間熱門地區名校，今年超收了20個學生。

培基小學（圖片來源：資料圖片）

家長須於11月26或27日註冊

如成功於是次小一自行分現學位2026中被取錄，教育局指獲家長須注意相關學校的註冊安排及註冊所需文件，如小一入學的紙本申請表家長副本或「小一入學電子平台」的電子申請紀錄，以及指定數目的兒童相片；家長亦須於11月26日或11月27日，在學校辦公時間內，前往所申請的小學為子女辦理註冊手續。

