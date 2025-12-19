大角嘴天主教小學3尖子 「PQRST」學習法5步提升學習效率 玩一英文遊戲豐富詞彙︳尖子學堂

尖子學堂︳在學業路上，每位同學的成功方法都不盡相同。來自大角嘴天主教小學的三位學生 —— 林俊樂、何睿浠和李心悅，他們分別運用「PQRST學習法」、「錯題簿」和「英文麻將」等獨特方法，在學習上取得佳績。他們的分享證明，沒有一套方法適合所有人，關鍵在於找到適合自己的學習模式。

Q1：分享一個你獨門的學習方法？

俊樂：學校教了我們一個名叫「PQRST」的學習方法，將學習分拆成：預覽（Preview）、提問（Question）、閱讀（Read）、總結（Summarize）和測試（Test），一共五個步驟。這方法對我來說非常有用，尤其是常識這類考核範圍廣闊的科目。我會先預覽課文標題和圖片，有個大概印象；然後在空白處提問，例如「這個現象的原因是甚麼？」；帶着問題去仔細閱讀內文及找出答案；讀完後總結重點並寫成簡單的筆記；最後測試自己是否記得住，例如蓋住課本複述一遍。這個方法讓我不再是死記硬背，而是真正理解內容，提升學習效率。

睿浠：從六年級開始，我將所有練習和測驗中答錯的題目，按科目分類抄寫下來，並在旁邊用紅筆標注正確答案和解題思路，建立個人的「錯題簿」。考試前，我不再盲目重溫整本課本，而是集中火力反覆鑽研錯題簿上的問題，避免再犯同樣的錯誤。這個方法是姐姐推薦的，不僅幫我減少因粗心大意而失分的機會，更讓我清晰看見自己的進步，對學習更有目標和信心。

心悅：因為來自新移民家庭，平日在家中較少機會用英文。為了提升英文成績，我會玩「英文麻將」 ——沒錯，是「打麻將」，但出發點並非賭博，而是將當中的中文術語轉換成英文來學習。例如在過程中會接觸到「mahjong」這類詞彙，讓我在娛樂中自然記住單字。這個遊戲是偶然在媽媽手機上發現的，現在已經成為我們母女倆一起玩的學習活動，讓背單字變得有趣不枯燥。

（左至右）李心悅、林俊樂、何睿浠（圖片來源：《親子王》）

清楚規劃溫習時間 確保充足休息

Q2：如何平衡學習與興趣？

俊樂：按需要調整時間表，通常會在學校盡量完成功課，放學回家後會先休息一會兒，然後溫習45分鐘，再休息15分鐘，晚上則留給閱讀或讓自己放鬆一下。若遇到興趣班，如合唱團、敲擊樂，就會縮短每次溫習與休息的時間，例如改為溫習30分鐘、休息10分鐘。我亦會根據興趣與能力取捨活動，例如退出跳繩校隊，改為在空餘時間參加跳繩興趣班，選擇更熱愛的合唱團，讓學習與興趣互不犧牲。

睿浠：與俊樂不同，我會嚴格遵守預先制定的時間表，以及根據「學業優先」的原則取捨。例如當有很多功課，我會選擇不聽音樂，而是做完功課就立即去溫習，溫習到九時半就去睡覺。即使因為參與奧數、STEAM、中樂等課外活動放學遲了回家也不例外，確保有充足的精力去應付翌日的課堂。

心悅：充分利用零碎時間，把握每分每秒。例如小息或飯後會先完成部分功課，放學後直接去補習社，晚上回家再複習一遍。娛樂方面，溫習過程中的每次休息我都會限制自己使用電子設備不超過20分鐘，然後就要回到書本繼續溫習。周末則固定留給拉丁舞及其他活動，如攀石、行山，讓身心充分放鬆。

大角嘴天主教小學（圖片來源：大角嘴天主教小學）

學會接納情緒 適時調整心態

Q3：你會如何紓緩學習壓力？

俊樂：學習以外的時間，我會唱歌。參加合唱團時，專注於歌詞和旋律能令我暫時忘卻煩惱；平時也愛聽林家謙的歌，從中感受積極的訊息。放假時還會跟家人一起外出，去公園玩或者拍風景照，放鬆身心之餘，更可以避免因經常在家裏對着書本溫習而感到苦惱。

睿浠：吹奏嗩吶能讓我沉浸於音樂世界，打籃球和跑步則能釋放壓力。當在數學考試因粗心大意而失分時，我會告訴自己：「有情緒是正常的，要嘗試接納它。」然後通過聽音樂、與朋友聊天來調整心態。

心悅：舞蹈是我的減壓良方。三年級時我曾經從全級20多名跌至32名，當時就是通過跳舞來釋放壓力，同時保持冷靜，仔細從試卷中分析弱項。我相信「退步只是暫時，努力終會進步」，這個信念支撐我在之後的考試重回前列。而明確的目標 —— 入讀伊利沙伯中學，也讓我持續保持動力。

俊樂、睿浠是小六學生，而心悅今年則就讀小五。（圖片來源：《親子王》）

何睿浠 為傳統中樂奏出新氣象

「嗩吶的音色很震撼，能把悲痛發揮得淋漓盡致。」談起心愛的樂器時睿浠眼神發亮。這份投入與專注，同樣體現在他的學業中。嚴謹的學習態度及對學習的堅持，除了源於他對自我的要求，部分也源自三年級時遇到的趙老師。他回憶，當時學業表現不理想，但趙老師的耐心教導讓他不僅成績進步，更學到許多待人處事的道理，讓他立志將來也要成為一名老師。雖然趙老師已經榮休，但他希望自己能像趙老師一樣，幫助和啟發其他學生。

（圖片來源：《親子王》）

何睿浠快問快答

親子王：當初是怎麼開始學習嗩吶的？

睿浠：二年級時學校推行「一生一體藝」，我報名時抽中了嗩吶，就這樣開始了。後來被它強大而富有情感的音色吸引，一直堅持到現在。

（圖片來源：《親子王》）

何睿浠Profile

全班第一名、中樂團校隊、奧數校隊、電子積木奇趣STEAM校隊、水底機械人校隊、英語大使、第77屆香港學校音樂節嗩吶亞軍

林俊樂 從挫折中培養韌性

就讀六年級的俊樂，學業成績名列全級第一，在語文、數理兩類截然不同的科目也能平衡發展，他分享當中的秘訣在於分配時間。「一半時間溫習語文，另一半時間則溫習數理。」面對呈分試及升中這個重要階段，他認為英文是最需要改善的科目，尤其說話方面因非母語而感到吃力，但他已積極透過每周一次的補習班專攻英文grammar與會話。對於升中後可能有更多的科目，如數學，需要以英語授課，他也有信心克服。當然，除了個人努力外，家庭的培養也十分重要。俊樂的父親是一位中學老師，從俊樂初小起便透過生活化引導，例如在超市買東西時讓他計算總額，並自製數學工作紙，成功點燃他對數理的好奇心。課餘時，他參加敲擊樂團，學習演奏馬林巴琴，享受與同學合奏的樂趣。當他四年級成績意外下滑十幾名時，家人沒有責備，而是與他分析原因，從中他更領悟到「失敗乃成功之母」的道理。

（圖片來源：《親子王》）

林俊樂快問快答

親子王：你最喜歡林家謙哪一首歌？

俊樂：<流離者的海>！不單止旋律好聽，當中的歌詞，如「發現有種漂泊，亦能在這世界花海尋找愛」，讓我知道就算遇到挫折，只要努力就可以攻破難關。

（圖片來源：《親子王》）

林俊樂Profile

全級第一名、班長、敲擊樂團校隊、合唱團校隊、2024-25香港青少年及兒童才藝表演協會粵語朗誦亞軍及最佳台風大獎、2025 MathConceptition數學思維大激鬥（香港賽區）P5個人賽銅獎

李心悅 拉丁舞女孩的夢想之路

「救護車車頭上的字為甚麼會反轉？」對日常充滿好奇，正是心悅熱愛常識科的原因。為了準備考試中的時事題，她養成了收看新聞的習慣。課餘時間，她熱愛跳舞，從一年級開始學習拉丁舞，至今已四年，將來更希望成為舞蹈家。「我想將興趣發展為事業，像上樓梯般一步步實現夢想。」此外，她也很有責任感，參加了學校的「大哥哥大姐姐」計劃，利用課餘時間幫助小一新生適應學校生活。

（圖片來源：《親子王》）

李心悅快問快答

親子王：跳舞有甚麼吸引你？你最喜歡哪一種舞蹈類型？哪一種對你的挑戰最大？

心悅：漂亮的服裝和動作是最吸引我的地方。我最喜歡倫巴舞（拉丁舞種的其中一種），因為它的節奏很慢、很浪漫。對我挑戰最大的是鬥牛舞，因為它有很多大幅度的跳躍、旋轉動作，需要很大的力氣和專注力，到現在還在適應呢！

（圖片來源：《親子王》）

李心悅Profile

全班第五名、社交舞校隊、合唱團校隊、2024-25 Creation Dancing Academy紫荊盃倫巴第一名、第75屆香港學校朗誦節普通話詩詞獨誦季軍

文：林詩敏

圖：陳仲樑

相關文章︳光明英來學校3尖子平衡學業興趣不做「書呆子」鞏固記憶要靠溫習次序︳尖子學堂

相關文章︳荔枝角天主教小學3尖子 5招提升溫習效率：針對弱點出擊自製筆記︳尖子學堂