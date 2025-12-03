擊破文言文│中文名師親授重點複習 5種常見文言文試題練習必收藏 附答案

文言文練習︳想有效溫習文言文，家長可以利用以下的實用練習跟孩子作重點複習，祝一切測考順利！

文言文練習1：副詞練習I

把下列文言文着色的副詞翻譯成白話文，在橫線上填上適當的副詞。

1.

文言文：向察眾人之議，專欲誤將軍，不足與圖大事。

白話文： ________ 我察看眾人的議論，是專門想貽誤將軍，不值得與（他們）謀劃大事。

2.

文言文：向之所欣，俯仰之間，已為陳跡。

白話文： ________ 所喜歡的東西，在短短的時間內，已經成為了舊物。

3.

文言文：不者，若屬皆且為所虜。

白話文：不然的話，你們都 _______ 被他所俘虜。

4.

文言文：是故聖益聖，愚益愚。

因此聖明的人所虜。

白話文：不然的話，你們都 ________ 聖明，

愚笨的人 ________ 愚笨

5.

文言文：今誠以吾眾詐自稱公子扶蘇、項燕，為天下唱，宜多應者。

白話文：現在 ________ 把我們的這些人冒充稱自己公子扶蘇、項燕的隊伍，向全國發出號召，應該有很多響應的人。

6.

文言文：不可，直不百步耳，是亦走也。

白話文：不對，他們 ________ 沒有跑到一百步而已，這也是逃跑啊！

7.文言文：可以為富安天下，而直為此廩廩也！竊為陛下惜之！

白話文：本來可以使天下富足安定，________ 造成這種積貯不足的令人危懼的情形！我私下替陛下痛惜啊！

8.

文言文：秦亦不以城予趙，趙亦終不予秦璧。

白話文：此後秦國沒有給趙國城池，趙國也 ________ 沒有把和氏璧給秦國。

9.

文言文：沛公至軍，立誅殺曹無傷。

白話文：劉邦回到軍中， ________ 殺掉了曹無傷。

10.

文言文：既而太叔命西鄙北鄙貳於己。

白話文：________ ，太叔命令鄭國西、北邊區的城邑從屬於莊公也從屬於自己。

文言文練習2：副詞練習II

按句子意思，把被標記的文言文翻譯成白話文，並圈出答案。

11. 莫辭更坐彈一曲，為君翻作琵琶行。

A. 更加

B. 再

C. 重新

D. 另外

12. 今日拒之，事更不順。

A. 更加

B. 再

C. 重新

D. 另外

13. 楚誠能絕齊，秦願獻商、於之地六百里。

A. 已經

B. 將會

C. 突然

D. 果真

14. 少焉，月出於東山之上。

A. 很久

B. 一會兒

C. 剛才

D. 略微

15. 臣侍湯藥，未曾廢離。

A. 曾經

B. 將會

C. 已經

D. 果真

文言文練習3：篇章理解



二子學弈《孟子．告子上》

弈秋，通國之善弈者也。使弈秋誨二人弈，其一人專心致志，惟弈秋之為聽。一人雖聽之，一心以為有鴻鵠將至，思援弓繳而射之，雖與之俱學，弗若之矣。為是其智弗若與？曰：「非然也。」

16. 文言文「之」有不同用法，試解釋下列句子中「之」的意思，填在橫線上。

（1）通國之善弈者也 ________

（2）一人雖聽之 ________

（3）思援弓繳而射之 _______

（4）雖與之俱學 ________

17. 試語譯下列句子：

「為是其智弗若與？」

________________________________________

18. 綜觀全文，作者認為下列哪一項是導致兩人在學習上有差異的主要原因？請圈出正確答案。

A. 學習的對象

B. 學習的環境

C. 兩人的智力

D. 學習的態度



文言文練習4：人稱代詞

按句子意思，判斷着色的人稱代詞的意思，並連線答案。

（《親子王》製圖）

文言文練習5：常用虛詞

按句子的意思，判斷着色的代詞的意思，在括號內填上代表答案的英文字母。

A.近指 B.遠指 C.虛指 D.無指

29. 其人弗能應也。（《自相矛盾》） （ ）

30. 出若入若，天下莫不平均。（《荀子》） （ ）

31. 或從十五北防河，便至四十西營田。（《兵車行》） （ ）

32. 是時，曹操遺權書。（《資治通鑑》） （ ）

33. 其存其沒，家莫聞知。（《弔古戰場文》） （ ）

答案：

1. 剛才 2. 以前 3. 將會 4. 更加、更加 5. 果真 6. 只是 7. 卻 8. 始終 9. 立刻 10. 不久 11. C 12. A 13. D 14. B 15. A 16.（ 1）的（ 2） 弈秋的話 / 弈秋的教導（ 3）鴻鵠 / 天鵝 / 牠（ 4）專心致志的人 / 他 17. 這是因為他的才智不及另一人嗎？ 18. D 19. 他 20. 他的 21. 你 22. 你的 23. 我 24. 哪裏 25. 誰 26. 怎麼 27. 這 28. 他們 29. B 30. A 31. C 32. A 33. D

