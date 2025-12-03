Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

擊破文言文│中文名師親授重點複習 5種常見文言文試題練習必收藏 附答案

更新時間：07:15 2025-12-03
發佈時間：07:15 2025-12-03

文言文練習︳想有效溫習文言文，家長可以利用以下的實用練習跟孩子作重點複習，祝一切測考順利！

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

文言文練習1：副詞練習I

把下列文言文着色的副詞翻譯成白話文，在橫線上填上適當的副詞。

1.
文言文：察眾人之議，專欲誤將軍，不足與圖大事。
白話文： ________ 我察看眾人的議論，是專門想貽誤將軍，不值得與（他們）謀劃大事。

2.
文言文：之所欣，俯仰之間，已為陳跡。
白話文： ________ 所喜歡的東西，在短短的時間內，已經成為了舊物。

3.
文言文：不者，若屬皆為所虜。
白話文：不然的話，你們都 _______ 被他所俘虜。

4.
文言文：是故聖聖，愚愚。
        因此聖明的人所虜。
白話文：不然的話，你們都 ________ 聖明，
愚笨的人 ________ 愚笨

5.
文言文：今以吾眾詐自稱公子扶蘇、項燕，為天下唱，宜多應者。
白話文：現在 ________ 把我們的這些人冒充稱自己公子扶蘇、項燕的隊伍，向全國發出號召，應該有很多響應的人。

（圖片來源：Freepik）
（圖片來源：Freepik）

6.
文言文：不可，不百步耳，是亦走也。
白話文：不對，他們 ________ 沒有跑到一百步而已，這也是逃跑啊！

7.文言文：可以為富安天下，而為此廩廩也！竊為陛下惜之！
白話文：本來可以使天下富足安定，________ 造成這種積貯不足的令人危懼的情形！我私下替陛下痛惜啊！

8.
文言文：秦亦不以城予趙，趙亦不予秦璧。
白話文：此後秦國沒有給趙國城池，趙國也 ________ 沒有把和氏璧給秦國。

9.
文言文：沛公至軍，誅殺曹無傷。
白話文：劉邦回到軍中， ________ 殺掉了曹無傷。

10.
文言文：既而太叔命西鄙北鄙貳於己。
白話文：________ ，太叔命令鄭國西、北邊區的城邑從屬於莊公也從屬於自己。

（圖片來源：Pixabay）
（圖片來源：Pixabay）

文言文練習2：副詞練習II

按句子意思，把被標記的文言文翻譯成白話文，並圈出答案。

11. 莫辭坐彈一曲，為君翻作琵琶行。
A. 更加
B. 再
C. 重新
D. 另外

12. 今日拒之，事不順。
A. 更加
B. 再
C. 重新
D. 另外

13. 楚誠能絕齊，秦願獻商、於地六百里。
A. 已經
B. 將會
C. 突然
D. 果真

14. 少，月出於東山之上。
A. 很久
B. 一會兒
C. 剛才
D. 略微　

15. 臣侍湯藥，未廢離。
A. 曾經
B. 將會
C. 已經
D. 果真　

（圖片來源：Pixabay）
（圖片來源：Pixabay）

文言文練習3：篇章理解


二子學弈《孟子．告子上》

弈秋，通國之善弈者也。使弈秋誨二人弈，其一人專心致志，惟弈秋之為聽。一人雖聽之，一心以為有鴻鵠將至，思援弓繳而射之，雖與之俱學，弗若之矣。為是其智弗若與？曰：「非然也。」

16.  文言文「之」有不同用法，試解釋下列句子中「之」的意思，填在橫線上。
（1）通國之善弈者也   ________
（2）一人雖聽之       ________
（3）思援弓繳而射之   _______
（4）雖與之俱學       ________

17.  試語譯下列句子：
「為是其智弗若與？」
  ________________________________________

18.  綜觀全文，作者認為下列哪一項是導致兩人在學習上有差異的主要原因？請圈出正確答案。
A. 學習的對象
B. 學習的環境
C. 兩人的智力
D. 學習的態度


文言文練習4：人稱代詞

按句子意思，判斷着色的人稱代詞的意思，並連線答案。

（《親子王》製圖）
（《親子王》製圖）

文言文練習5：常用虛詞

按句子的意思，判斷着色的代詞的意思，在括號內填上代表答案的英文字母。
A.近指    B.遠指    C.虛指    D.無指

29. 人弗能應也。（《自相矛盾》）       （ ）

30. 出入若，天下莫不平均。（《荀子》） （ ）

31. 從十五北防河，便至四十西營田。（《兵車行》）   （ ）

32. 時，曹操遺權書。（《資治通鑑》） （ ）

33. 其存其沒，家聞知。（《弔古戰場文》）      （ ）

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

答案：
1. 剛才 2. 以前 3. 將會 4. 更加、更加 5. 果真 6. 只是 7. 卻 8. 始終 9. 立刻 10. 不久 11. C 12. A 13. D 14. B 15. A 16.（ 1）的（ 2） 弈秋的話 / 弈秋的教導（ 3）鴻鵠 / 天鵝 / 牠（ 4）專心致志的人 / 他 17. 這是因為他的才智不及另一人嗎？ 18. D 19. 他 20. 他的 21. 你 22. 你的 23. 我 24. 哪裏 25. 誰 26. 怎麼 27. 這 28. 他們 29. B 30. A 31. C 32. A 33. D

（圖片來源：Freepik）
（圖片來源：Freepik）

查詢：《凝皓六段》 6571 0631 / 凝皓小學教育6661 0642 （WhatsApp）

文：劉佩樺  圖：資料圖片

