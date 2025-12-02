擊破文言文│中文名師傳授文言文應試技巧 先睇題目找「道理」記必要用字要出動英文？

中文文言文︳提到文言文，不止小學生面有難色，連家長都大呼頭痛，就像遇到外星不明生物般驚惶失措。為應對高中文言文課程與DSE的要求，小學中文課程早就加強文言文比重，高小學習已是必然，呈分試也會考核；凡事要考試，就成為試煉。既然這是必須面對的事，我們攜手擊倒，聽取星級中文老師專業意見，學懂攻克訣竅。文言文？「亨」鬆啦！

（圖片來源：PhotoAC）

有計劃循序漸進 家長要協力

很多小五、小六學生看到文言文就認定是「外星文」，凝皓教育小學中文導師吳芷盈（Ms Amy）回想自己小學時，文言文可教可不教，但自成為中文導師後，她就堅持要在小學班教文言文，即使曾有家長反映「文言文好深」。「自己中、小學也就讀直資學校，但小學時完全沒接觸過文言文，直到中學轉校後便遇到第一個學習難題。」首次中文測驗，她完全不懂回答關於文言文問題，同學卻全知道在做甚麼。「因為她們小學都讀過文言文，好像只有我一個人不明白。」

凝皓教育小學中文導師吳芷盈（Ms Amy）（圖：劉佩樺）





學習一種新的語言

為免自家學生重蹈覆轍，就算文言文「好悶」Ms Amy都執意教授，現在更是必要，她認為學習文言文如同學習英文、日文，都是一種新語言，第一印象「好難」只因未接觸過。「我會理解為大部分的字你都懂的，理應學得更快，因為它可說是簡化版的中文。」可是大人、小孩都覺得十分困難。「始終文言文是古人用字，係『以前的字』，現今很多詞彙由此演變而來，但古代一個字已包含多種意思，於是我們只能『估估吓』。」

Ms Amy指現行小學課程的文言文課程其實沒有想像中困難，無論哪一所小學，主要目的皆是讓學生初步接觸。「就如人生初次學日文當然不知就裏，但學會基本原理後就會掌握概念，學習文言文的道理也一樣。」在小學階段，學校大都沒要求同學需讀通所有文言文篇章，熟讀校內的工作紙一般已能應付考試。

（圖片來源：PhotoAC）

先學好成語故事

要讓孩子理解文言文，Ms Amy認為先要建立基礎文化概念，最有效方法就是透過成語故事，讓孩子知道不少成語源自文言文，這比課堂教學更有趣，家長可以嘗試，Ms Amy以中一必讀的《曾子殺豬》作例。「曾子妻子答應兒子，去完街市會殺豬給他吃，就如媽媽答應你做完功課可以打機，要是她反口的話，你可以像曾子兒子般跟爸爸告狀：『曾子話唔可以講大話』 —— 我講笑咋，媽媽們！」每次這樣演繹，同學都捧腹大笑。「透過生活情境類比，孩子不會一味背語譯而納悶，最重要是理解全文意思。」

中國語文課程 – 小四至小六建議篇章（圖片來源：教育局）

再解讀《曾子殺豬》，文中多個「之」字正是Ms Amy口中的一字多義。「這篇章最常考的就是哪些『之』字的意思，像『曾子之妻之市』是曾子『的』老婆『去』市場，兩個『之』各具不同意思。我會教學生，問題是不會無緣無故的，一句內有多個『之』字，就知道它一定有多過一個意思。」嘩，好厲害的思考方式，家長要學！她繼而指出，進階學習是必須牢記常用意思，例如「之」主要解「去」。

（圖：劉佩樺）

老方法 + 拆字法

學好文言文，Ms Amy強調還需用心抄寫，每看完一篇文言文就要抄下陌生字詞，再加上背誦，會促使對下一篇文章更為理解。「不敢說下一篇你一定全都懂，因為熟讀了的字可能是另一個解釋，就如你看一本新書，一定仍有陌生字詞，但只要基礎夠闊夠廣，就會理解得更快。」因此Ms Amy提醒家長，就算孩子就讀的學校不用考文言文，也要鼓勵他們盡早接觸。「真的沒可能等到中一、老師教了一個學期就足以應付測考，學文言文的確需要有計劃，循序漸進學習。」

中國語文課程 – 小四至小六建議篇章（圖片來源：教育局）

閱讀是學語文之關鍵，但要求小學生看文言文工具書未免「太慘」，Ms Amy建議以靈活「拆字法」引發興趣。「講文言文修辭有通假字、單音節詞、雙音節詞、異體通假等，聽到都頭痛，家長可以用自己方法跟孩子拆字，方法不用正統，有效就好，就算孩子解錯也不要緊，重點是有思考、建立信心，知道自己都讀得懂文言文，以及利用如思維導圖來訓練他們拆解字眼。」Ms Amy以常見的「病」字為例，最直接想到「病了」，但很多篇章的「病」都不是此意。「聯想生病時會擔心、害怕，這已是其中一個解釋，如《論語》『不病人之不己知』的『病』，正是擔心、害怕。」

用英文文法記必要用字

家長常有疑惑，無論孩子如何努力，文言文的成績都是「如履薄冰」，因為家長常誤解要解通全文，而這是沒可能的，家長不如改為理解成語中的每一個字，從而打好認字基礎。「好像川流不息是形容車輛或行人絡繹不絕，而『息』是停止的意思，家長可以同解為小息個息，即小休、停止。」Ms Amy不諱言在學習文言文這條路上，家長也要費神協力。至於那些必須死記硬背的必要用字，可嘗試用英文文法來記。「像英文代名詞是he、she、it，套用文言文就是彼、之、其，這三個代詞已同時是他、她、它的意思，加上吾、余是我；汝、爾就是你，這樣已經有助於解讀篇章了。」此外，MsAmy還請家長讓孩子看古裝劇、宮廷片。「小時候看電視，經常見大臣稱呼皇帝為『君』，代表這是一個尊稱的『你』，《尋秦記》的『寡人』就是皇帝對自己的謙稱。睇電視快過睇書呀！」

（圖片來源：PhotoAC）

後記：so sick都好work！



DSE中文科12篇範文中的《念奴嬌•赤壁懷古》，講述蘇軾懷才不遇，鬱鬱不得志，不少小學都會涉獵，Ms Amy也經常拿來做例證。「想想蘇軾是一個中年男人，他分享的個人經歷，作為小學生當然沒有共鳴啊！（係喎！）甚至覺得他好煩，所以讀文言文能夠理解文意已經不俗。」

Ms Amy坦言為了引起同學興趣常講「爛gag」。

「叫學生記住so sick，所以他寫的詩詞都悶悶哋！」

「So sick仲笑咩？」記者先笑了。

「仲笑㗎，哈！最重要將事情變得有趣。」

（圖片來源：PhotoAC）

應試技巧：先睇題目找「道理」

臨場測考時，Ms Amy建議從篇章意義入手，全因大部分文言文都是授以道理，因此先看題目，如提問「主角有甚麼值得批評？」、「主角有甚麼優點？」，即可得知篇章是讚或罵主角，並推想篇章闡釋的道理。「跟白話文一樣，道理一定在最後一段或最後一句；無論題目為何，最終都是考道理，文章很多細節只是例證；因此先掌握道理，便能省下細讀全文的時間。」

（圖片來源：PhotoAC）



文：劉佩樺 圖：劉佩樺、資料圖片、教育局截圖

相關文章︳學中文︳中華傳道會呂明才小學朗讀經典培養語感 校長錦囊：善用AI學習工具增學習趣味

相關文章︳提升中文能力│中文閱讀理解實戰最有用 資深老師呈分試基礎小練習+工作紙即試實力

相關文章︳提升中文能力│中文小練習：標點符號/議論文大綱/寫作豐富段落內容法 附練習編章+升Grade法