DSE狀元│仁愛堂田家炳小學培育出終極狀元 校長：提供多元化發展機會

DSE狀元︳仁愛堂田家炳小學曾燕琼校長是看着終極狀元王海博長大的，曾教過他視藝，對於這位從小在學術上表現天賦的男生，曾校長最為動容不止是他對學問追求的殷切，還有他凡事肯嘗試的熱情，以及謙遜待人。曾校長形容，所有教過海博的老師都對其印象深刻，因為他細細個已經表現出「求知若飢，虛心若愚」（Stay hungry, stay foolish.）的特質。「他是那種凡事都問得很深入的學生，因此在四至六年級時，特意安排一位學識淵博且在教導資優學生方面經驗豐富的老師作為班主任，可即時解答他的學習疑問。」

家長要全力支援

學校能有一位「終極狀元」的校友固然出色，家長亦難免關注孩子的學業成績，曾校長揚言現代教育的重點不僅在於學術成就，更在於為孩子提供多元化的發展機會；學校安排了各式各樣的活動，鼓勵孩子根據興趣自由參與。「學生的自信心、個人能力及自我肯定並非一蹴而就，而是通過參與活動、興趣班或校隊，逐步累積而成。」既然學校提供了多元化的平台，家長應如何配合呢？「多支持、多鼓勵、少比較。」她經常提醒家長勿以成績或他人作為比較標準，例如家長看到海博的優異表現，常問：「校長，狀元喎！你打算如何再培訓學弟學妹呀？」曾校長的回應是每個孩子都是獨特的，因材施教才是教育的王道。「海博的父母在學習上全力支持兒子，卻不過多干涉或左右其決定，展現了全程的信任，這種方式值得其他家長參考。」

（圖：李沃濤）

兩大教學方向

田小自去年以「體驗式學習提升學生學習興趣」的教學方向，旨在解決學生對學習缺乏主動性的問題，當中亦發現通過體驗活動學習是最有效的方法之一。「以中文科為例，課堂中融入戲劇教學元素如角色扮演，並配合課題安排校外參觀，可加深學生的體驗，像去年四年級配合跨學科環保和保育主題，前往海洋公園觀察動物，從而增強學習的真實感。」此外，學校也重視語文讀寫能力的培養，這是與人工智能（AI）的發展密切相關。去年，田小與騰訊簽署了一項先導計劃，曾校長強調在AI時代，學生需學會精準下達指令，而語文表達能力在其中至為關鍵。「現今學生閱讀量普遍偏低，需要進一步加強語文能力的培養。我們早已在中、英文科引入不同電子學習及AI學習平台。」英文科採用一個線上電子書平台，讓學生可以閱讀、跟讀並練習發音。當學生完成英文寫作後，可通過另一AI平台進行自動批改與修訂，即時獲得回饋。

（圖：李沃濤）

從最基礎開始學中文

提升語文能力是近年家長關注的焦點，尤其是中文。「學校的中文教學紮實，許多學生升讀中學後中文成績優異，不少更考獲優異佳績。關鍵在於從一年級開始，學校便注重筆順、認字與朗讀的基礎訓練。」現今小學已甚少從筆順糾正入手，田小卻一直堅持。此外，老師鼓勵學生朗讀課文，並由家長提供回饋，例如使用印仔作為激勵。

（後左三）仁愛堂田家炳小學曾燕琼校長（圖：李沃濤）

眼見許多家長和學生忽略了「識字量」重要，往往買大量練習給孩子完成，導致連題目都無法正確理解，影響答題表現，學校特別為一年級家長開設「家長學堂」，指導家長如何幫助孩子掌握中、英、數三科的要求，並教導他們使用各種學習平台來輔助孩子學習。 「一至三年級設有『點讀筆課程』，學生只需點擊書本指定位置，點讀筆便會朗讀內容，英文拼音課程也結合了點讀筆的使用。」曾校長坦言，部分家長過往的教學方式與現代教育已有很大差異，未必適用；有些家長甚至缺乏有效的輔導方法。因此，通過家長學堂建立正確的支援方式，對提升孩子的學習成效尤為重要。

選合適的中學



田小的升中派位成績向來出色，但曾校長強調，選擇中學的首要原則是「為孩子選擇合適的中學」。他建議四年級家長應開始參觀心儀中學，並提醒家長尊重孩子的意願。曾校長分享：「近年常有學生考上區外名氣較高的學校，但最終選擇於區內的中學就讀，而西貢區有很多優質的中學可供選擇。我會勸告家長尊重孩子的決定，因為未來六年在學校生活的，是孩子本人。而且六年後，大家都要參加同一個公開考試，實在不必過分計較學校的名氣。」

（圖：李沃濤）



全港首創冰運會

田小是早期發展冰球的小學之一，多年來已非常成熟，不少港隊成員都是「我來自田小」，也是唯一一間舉辦冰運會的學校，轉眼將迎來第三屆。「最初是負責的周主任提出，既然同學在冰球方面表現不錯，還何不為他們辦冰運會？我們很幸運，有地域之便（LOHAS），當時她們是新場地，彼此一拍即合。」當同學知道有冰運會都加緊練習，而畢業生、校隊都紛紛回來指導師弟妹，造就了氛圍，同時向家長展示學校成果。

田小是早期發展冰球的小學之一，也是唯一一間舉辦冰運會的學校。（圖片來源：受訪者提供）

現在從三年級開始，冰球已成為田小體育常規課程，每位同學都有機會學習，曾校長最希望將將冰球傳承下去，並在社區延伸。「冰運會邀請區內的幼稚園體驗，有些小朋友好可受，會跟我說以後要來田小讀書，因為他們要打冰球呢！」

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

文：劉佩樺 圖：資料圖片

相關文章︳DSE狀元│從小學開始狀元路打好基礎 出產狀元8所中學附有直屬小學

相關文章︳DSE狀元│終極狀元王海博冀以雙手幫助病童 升中受挫敗反成動力