孩子抗壓能力的重要性！讓孩子承受錯失後果的3個正/負面影響︳兒童遊戲治療

很多家長找我做個案時都有他們各自的目標，有的希望孩子情緒穩定、有的希望孩子行為得以改善、有的希望提升家庭關係，各式各樣都有，但很少聽到家長希望小朋友抗壓能力有所提升。

從失敗中學習 是成功難以取代

每對家長都希望小朋友健康快樂成長，而家中有長輩的更希望小朋友能在不錯不敗下成長。大家細心留意，長輩會說些共同話題，例如小朋友跌倒，長輩會說是枱放得不好引致；小朋友不能夠專心功課，就在旁說他們很累，應該先休息一下。這種聽起來無傷大雅的說話，卻埋下了小朋友抗壓能力弱的導火線，一句老生常談的話「失敗乃成功之母」，能從失敗中取得的經驗永遠多於你成功了多少次，因為失敗所學到的不止是經驗，還有成功感、自我挑戰、自我肯定、不放棄精神及抗壓能力等，均是成功難以取代的。

（圖片來源：PhotoAC）

但不論是長輩或父母，都希望小朋友可以順利快速地學習，所以教法上會偏向成功邁進。我其中一個個案，是家長會給小朋友學習不同技能，每當小朋友上過數堂，發現小朋友不喜歡，便會另覓地方再學，久而久之小朋友習慣了逃避，這逃避模式會發展成日後抗壓能力弱的基石。

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很多家長會想小朋友多學，但當小朋友遇到困難，家長便很快站出來幫小朋友逐一解答，不讓小朋友承受錯失的後果。在成長過程中，小朋友面臨眾多學習和生活上的選擇。成年人常常關心的是，如何能幫助孩子在這些選擇中取得成功，以及避免因選擇錯誤而帶來的負面影響。然而，正如生活中的許多事情一樣，讓孩子們承受錯失的後果是否真的合適？以下幾點也會對小朋友有不同影響。

讓孩子承受錯失的後果影響1：心理健康的影響

首先，小朋友的心理健康是至關重要的。過早讓孩子承受錯失的後果，可能會對他們的自尊心和自信心造成傷害。如果一個孩子在某個選擇中失敗，成年人如果對其進行過於嚴格的批判，可能會令孩子感到羞愧或沮喪，這種負面情緒在他們的成長過程中可能會長期存在，進而影響其行為和心理發展。

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讓孩子承受錯失的後果影響2：學習的機會

其次，錯失是一種寶貴的學習機會。在成長的過程中，孩子們需要經歷失敗與挫折，以便從中吸取教訓，逐步成長。如果父母過於謹慎，不讓孩子體驗這些錯失帶來的後果，可能會限制他們的學習機會。錯失不僅僅是一種失敗，更是生活中不可或缺的經驗，它幫助孩子辨別甚麼是對，甚麼是錯。

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讓孩子承受錯失的後果影響3：培養獨立性和責任感

此外，讓孩子們面臨適度的錯失後果，有助於培養他們的獨立性和責任感。當孩子意識到他們的選擇會帶來具體的後果時，他們會更認真地思考自己的決定。這種責任感是個人成長和成熟的重要組成部分，對未來的生活和學習都有積極的影響。

抗壓能力應盡早讓小朋友適應及學習，面對現今社會發展，小朋友擁有良好的抗壓力才可做好準備，面對各種挑戰。

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袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

一位在職爸爸，希望透過遊戲治療的方法令家長們輕鬆在家教育小孩。「家」 是教育的起步點，如能在小朋友成長早段介入，往後就能輕鬆管教。家長和小朋友的誤會往往是大家頻率sync不到所致，我會透過這平台讓大家重新認識你的小孩。

袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

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