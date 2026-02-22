善用AI幫助SEN孩子學習 善用演算法分析學習方式 分析情緒變化｜SEN學堂

近年來，人工智能（Artificial Intelligent，簡稱AI）技術迅速發展，於商業社會及坊間成為熱門話題。家長們又有沒有想過，AI也能為SEN孩的學習提供嶄新方法的可能性？事實上，AI能夠透過個人化學習工具、輔助溝通技術及智能支援系統等，為SEN孩提供更切合其需要的學習方式，幫助他們發揮潛能。

AI演算法析學習習慣

SEN孩因應不同的個別需求，可能面對語言、社交、感官或注意力集中等挑戰，而傳統教育方式未必能完全滿足他們的需求。AI技術的發展讓SEN教育更具適應性，並更加個人化，使每個SEN孩都能找到適合自己的學習方式。例如，智能學習應用程式能透過AI演算法分析孩子的學習習慣，提供適合的教材與練習，並適時調整難度，以符合孩子的能力；對於有閱讀障礙的孩子，AI可以透過語音朗讀功能幫助他們理解文章內容，或者透過影像辨識技術協助孩子識別文字，提高辨認文字的能力；對於語言發展遲緩或有溝通障礙的孩子，AI能夠成為重要的溝通輔助工具，例如語音識別技術可透過文字轉語音方式，幫助孩子表達想法，提升溝通能力。這些工具的即時反饋機制也讓孩子能夠在學習過程中獲得持續的鼓勵，從而增強他們的學習興趣。

（圖片來源：PhotoAC）

除了幫助SEN孩學習，AI也能為老師和家長提供實用的支援，以更有效地支持孩子的學習和成長。透過智能學習平台，師長可以監測孩子的學習進度，掌握哪些領域需要更多支援。此外，AI能根據孩子的學習數據提供個人化教育建議，幫助學校和家長制定合適的學習計劃。同時，某些AI應用程式能分析孩子的情緒變化，協助老師和家長了解孩子的心理狀態，並提供應對策略，以改善孩子的情緒管理和社交互動。

（圖片來源：PhotoAC）

吸收知識變得有趣 使用要注意3點

儘管AI有助SEN孩學習，但家長在選擇及使用AI工具時仍需抱持謹慎的態度。首先，家長應確保所選用的工具具備數據保護措施，以保障孩子的個人私隱；其次，雖然AI能夠提供教育支持，但家長仍然需透過實體的人際互動與真實情境學習來幫助孩子全面發展社交能力，這對一些有社交障礙的SEN孩尤為重要；最後，家長宜與老師及專業人士合作，共同評估AI工具是否適合孩子的需求，以確保科技能真正發揮其輔助作用。

（圖片來源：PhotoAC）

科技的進步帶來嶄新的學習方式，透過善用AI，我們可以為SEN孩創造更具包容性與個人化的學習世界，幫助他們發揮潛能，迎接更美好的未來。隨着AI技術的不斷發展和進步，有望SEN孩的學習旅程將變得更加豐富、充實、有趣，並讓他們有機會在多元化的社會中發展自己獨特的才能與價值。

（圖片來源：PhotoAC）

林碧儀 （Maggie） — 「五個SEN孩的媽媽」Facebook專頁版主

育有五個SEN孩子的在職媽媽，在疫情之下帶領小朋友採訪好人好事，以細膩筆觸把故事紀錄下來，出版 《疫下有情天》 一書，期望藉此向社會大眾發放正能量，展現港人獨有的獅子山精神，並在這裏與大家分享照顧SEN孩子的點滴。

