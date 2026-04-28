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中學統一派位2026│校長拆解升中統一派位填表9大誤區 Band1/2/3選校策略相同？

親子
更新時間：07:15 2026-04-28 HKT
發佈時間：07:15 2026-04-28 HKT

中學統一派位2026│升中派位對學生及家長來說，都是一大難題。樂善堂楊仲明學校蕭子亮校長對如何填報升中統一派位表格，有豐富經驗及心得，蕭校長指過往普遍家長填表時會較進取，希望博多幾間Banding較子女水平高的中學，但近年經疫情洗禮、移民潮後，家長心態有所改變，選校時改為保守，冀子女愉快學習。蕭校長認為，家長填表時最重要是清楚小朋友的學習水平、性格及喜好，不要過分高估或低估子女的能力，為他們選報適合的中學。

中學統一派位2026│校長拆解升中統一派位填表9大誤區

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

 

蕭：蕭子亮校長

中學統一派位│誤區1：填表時要填滿所有選校志願？

蕭：統一派位分為甲、乙兩部分，甲部最多可填報三個志願，乙部最多可填報30個志願，蕭校長指視乎家長最心儀的中學是在他區或本區校網內、有多少間心儀中學，以決定甲部是否填滿三個志願；而乙部則建議家長盡量填滿。以下是蕭校長整合數個選校例子供家長參考：


（A）當家長最心儀的中學在本區校網內如在子女所屬校網內，家長有一間非常心儀的中學，家長應在甲部首志願揀選該校，第二和第三志願則可「漏空」，然後再在乙部首志願再揀選該校，避免在派位時，有機會誤派入甲部第二和第三志願，浪費乙部再選該校的機會。


（B）當家長在本區校網內有2至3所心儀中學如家長在子女所屬校網內，有兩至三所心儀中學，家長在甲部的三個志願，可全部填滿，並再在乙部按策略於首三志願揀選該三校其中兩至三間，其他志願亦要盡量填滿。


（C）當家長的心儀學校在所屬校網外如家長的心儀學校在所屬校網外，家長可在甲部首志願揀選該校，甲部第二志願和乙部首志願，則填所屬校網內最心儀的中學。

中學統一派位│樂善堂楊仲明學校蕭子亮校長拆解升中大抽獎填表9大誤區（圖片來源：受訪者提供）
中學統一派位│樂善堂楊仲明學校蕭子亮校長拆解升中大抽獎填表9大誤區（圖片來源：受訪者提供）

中學統一派位│誤區2：派位只會派學生在甲、乙部分有填報的選校志願？

蕭：各校網內的學校數目，再加上個別校網有借位情況，一般而言，學生可填滿30個選校志願，惟部分家長認為，「Band 1學生無理由揀Band 3學校」、「Band 3學生揀Band 1學校都無用」，在乙部只填選約10所學校。提醒家長，此做法有一定風險，若學生填報的10個志願皆落空，電腦會待全港學生完成派位後，再看看哪所學校有剩餘學額，才派位給他，以往曾有九龍校網的學生，在此情況下被派往他沒有選報的離島區中學，令學生及家長大失所望。

（圖片來源：Freepik）
（圖片來源：Freepik）

誤區3：中學校網如何劃分？如學生在升中前搬屋，如何處理？

蕭：升中校網是按地方行政的分界，把全港劃分為18個學校網，每個校網包括本區參加的中學，亦有他區中學提供的學位，但他區學額每年都可能會改變，例如在觀塘校網內，會有部分西貢區的中學借出學額，如觀塘區的小六生選報該些中學，有機會被派往西貢區。根據現行政策，除經申請跨網派位而獲批准者，原則上，學生所屬的升中校網為其就讀小學坐落的行政區，而非學生的居住地區。

（圖片來源：中學概覽2024/2025）
（圖片來源：中學概覽2024/2025）

如學生在派位前搬屋，希望將來在新的校網升讀中學，家長需在指定日子申請跨網派位，首輪申請在12月，而最後一輪則為3月，以今年為例，首輪申請由2024年12月至2025年1月初，最後一輪申請則截至2025年3月初，故今年的申請跨網派位期已完結。
家長必須經就讀的小學提出申請，填寫教育局跨網派位申請表、提交申請跨網派位家長信及有關證明文件，最近期住址證明副本，例如已蓋釐印的租約、差餉 / 地租通知書、公屋租約 / 租卡、煤氣、電力公司及水務署繳費單等。

誤區4：如獲准跨網派位，學生在新學校網的派位組別（Banding）與舊校網相同？

蕭：獲准跨網派位的學生，會以原屬學校網小學經調整後的校內成績，與新學校網的學生經調整後的校內成績比較，以決定該學生在新學校網內所屬的派位組別。由於不同校網的學生水平會略有差異，所以學生在不同校網內的派位結果，也可能不盡相同，例如學生在原校網內屬第二組別Band 2，但跨區新校網內的學生整體成績偏低，該學生的派位組別或將可升至Band 1，反之亦然。

外籍老師為學生進行模擬升中面試，讓學生熟習面試流程。（圖片來源：受訪學校提供）
外籍老師為學生進行模擬升中面試，讓學生熟習面試流程。（圖片來源：受訪學校提供）

不同Banding的選校策略

誤區5：Band 1、Band 2、Band 3學生的選校策略相同？

蕭：家長選校時，需因應子女的Banding、區內學額數目等因素調整策略，基本概念是「第一、二志願可較進取，第三、四志願則要訂下保險線」。所謂「保險線」是指家長、學生對該校也有好感，若子女被派該校時，家長也可接受的學校。下是蕭校長為家長提供的選校參考：


（A）如子女是Band 1學生在乙部第一、二志願可揀選最心儀的Band 1學校，第三志願開始，需開始較保守的選擇，可選一些Band 1尾、Band 2頭正在冒升的學校，後面的志願則應填寫Band 2學校。


（B） 如子女屬Band 1尾、Band 2頭的學生選校策略應傾向保守，但家長仍可在乙部第一志願，揀選最心儀的Band 1學校，第二志願開始，應填寫Band 2學校，避免當未能入讀受Band 1學生歡迎的中學時，有機會被派去沒有揀選的學校。

蕭校長提醒家長，不要過分高估或低估子女的能力。
蕭校長提醒家長，不要過分高估或低估子女的能力。


（C）如子女是Band 2學生家長宜向小學老師查詢子女屬Band 2前列或中游學生，若學生屬Band 2頭，家長可因應子女的能力、學習動機、興趣等因素，考慮是否值得在首志願「博一博」一間Band 1中學，該中學最好屬區內中游、或正在冒升的Band 1中學；而在第二志願開始，家長應填報Band 2學校。


（D）如子女是Band 3學生情況與Band 2學生相若，家長宜向小學老師查詢子女屬Band 3前列或中游學生，再作出選校決定。由於近年學生人數下降，部分校網學額充裕，學生有機會博入Banding略高的學校。

誤區6：每所小學各個Banding的學生比率不會改變？

蕭：每個學生的呈分試成績都會影響其校內排名，教育局會根據學生呈分試成績，以及學兄姊的「中一入學前香港學科測驗」成績（俗稱中一編班試，Pre-S1）作出調節，因為每次應考Pre-S1人數，和小六學生人數都不同，所以分數會以百分比調整。每個學生會配對學校最近兩次的Pre-S1成績，自2012年起，全港有呈分既小學，只有雙數年畢業的學生所考取的Pre-S1成績，會用作日後為相關小學學生配對之用。

老師仔細分析學生的強、弱項，提升學生的自信。（圖片來源：受訪學校提供）
老師仔細分析學生的強、弱項，提升學生的自信。（圖片來源：受訪學校提供）

由於每所小學的試卷深淺程度不一，教育局要比較呈分試的成績，必需有統一比較的衡量標準，遂以Pre-S1成績調節，全港小六學生均須應考，教育局根據Pre-S1成績，最後整理出全港學生的成績次第（Rank Order）（RO成績），由高至低排列出每位學生的平均分，再把三分之一的學生，分別分到Band 1、Band 2和Band 3所屬的組別。最近一次Pre-S1在2024年7月舉行，是新冠肺炎疫情以來首度恢復抽樣安排，是次抽樣成績將影響來屆升中學生派位組別。
具體來說，例如甲小學之前的Pre-S1整體成績好，今年該校便可有較高百分率的學生劃入Band 1，如前50%；又如乙小學的Pre-S1的整體成績下滑，該校便可能只有前20%的學生劃入Band 1。

了解女子的派位組別

誤區7：家長難以具體掌握子女的Banding？

蕭： 如家長想知悉子女所屬的Banding，可透過就讀學校向班主任、校長查詢；但家長需要注意，派位組別會分為全港派位組別及校網派位組別，全港派位組別是分配甲部全港校網的學位，而校網派位組別則是分配乙部本區校網的學位。學生所屬的全港派位組別及校網派位組別不一定相同，因此，家長及學生應向學校老師查詢，由老師評估學生在全港派位組別及校網派位組別中屬於哪一個Banding。
建議家長要與學校緊密聯繫，出席學校舉辦的家長晚會、家長講座及選校工作坊，再三向學校確認子女所屬的組別，並了解學校過往數年的升中派位結果，參考以往與本屆相同水平學生的畢業生，他們獲派哪些中學，藉以作好準備。 

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

誤區8：選校表格簡單易明、填表時不易出錯？

蕭：家長填表前應深思熟慮，仔細填寫，以本校為例，學校會先派發表格的影印本予家長試填，再由老師檢視，核實過後家長始填寫正式的選校表格。蕭校長分享以往家長填表出錯的例子：

樂善堂楊仲明學校舉辦升中家長晚會，講解填表需知。（圖片來源：受訪者提供）
樂善堂楊仲明學校舉辦升中家長晚會，講解填表需知。（圖片來源：受訪者提供）

點擊圖片瀏覽升中派位選校填表出錯大熱陷阱：


 

誤區9：受歡迎的中學，一定適合自己子女？ 

蕭：坊間不少名校備受追捧，家長或抱「人報我報」的心態，事實上，家長如何判斷子女適合哪一間中學呢？個人為家長提供的選校錦囊是，建議家長詳細了解子女的本質、性格及學習表現、本區校網的中學資料，並進行分析，了解心儀中學的辦學宗旨、學校特色、語文政策、課程發展、新高中學制的增值成績、校風、學生支援、課外活動等，以及受歡迎程度，再決定選校次序。家長亦可在返學、放學時間，到中學附近的商場、車站，觀察該校學生的行為舉止，看看是否符合自己的心水。

老師仔細分析學生的強、弱項，提升學生的自信。（圖片來源：受訪學校提供）
老師仔細分析學生的強、弱項，提升學生的自信。（圖片來源：受訪學校提供）

文：佘君儀  圖：資料圖片、受訪學校提供

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