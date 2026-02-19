新春飲食指南︳營養師教路減少「節後肥」+改善食滯法 2款消滯食物+3日消滯餐單推介｜親子健康

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新時間：10:30 2026-02-19 HKT
新春飲食指南｜每逢新春佳節，特別多美食佳餚，從甜甜的年糕到酥脆的笑口棗，再到充滿誘惑的全盒零食，這些高糖、高油、高鹽食物總讓人難以抗拒，導致不止出現粗腰巨腩，甚至是便秘「肚谷谷」等腸胃不適問題。因此，對於家長和小朋友來說，節後應如何調整飲食，才能達到消滯減肥的效果呢？ 

新春飲食指南｜新年美食超高卡 兩件糕點+賀年小吃=605卡路里

在新春期間，稍不留神，熱量攝取就會大大超標。理論上，只要多吃3,500卡路里，就可能增重一磅。舉個例子，吃一塊煎年糕（130卡）、一塊蘿蔔糕（75卡），兩粒笑口棗（110卡）、一件糖蓮藕（80卡），再加兩條牛油蛋卷（210卡），這樣總共就吃進了605卡路里！還未包括朱古力、軟糖等零食，如果這樣的吃法持續一星期，體重增加二至四磅是很正常的。如果本身容易水腫，體重可能會看起來增加得更多。

吃一塊煎年糕（130卡）、一塊蘿蔔糕（75卡）就已吸收超過200卡！（圖片來源：Shutterstock）
農曆新年後有「節後肥」增磅怎辦？

想減掉多餘熱量？運動是最直接的方式！這不僅能幫助消耗熱量，還能促進新陳代謝。家長不妨參考以下的活動熱量消耗表，和小朋友一起選擇適合的活動！ （計算方法：以一個體重45公斤兒童為例，其所消耗熱量為0.162 x 30 x 45 = 219卡）

（圖片來源：Freepik）
活動項目 每分鐘每公斤體重
所消耗的熱量*		 運動30分鐘
所消耗的熱量**（卡）
做家務 0.062 86
乒乓球 0.068 92
羽毛球 0.098 132
跑步 0.134 181
籃球 0.138 186
蛙泳 0.162 219
跳繩 0.162 219

*卡 / 分鐘 / 公斤 
**以體重45公斤的兒童計算

新春飲食指南｜暖水配水果 腸胃輕鬆無負擔

過年期間的飲食往往高脂、高鹽、低纖維，再加上飲水不足，容易引起便秘、口臭和「肚谷谷」等不適。想改善這些情況，建議節後多吃清淡、易消化的食物，搭配空腹時吃一份水果加一杯暖水。水果中的水溶性纖維能幫助清理宿便，對腸胃非常有益。

（圖片來源：PhotoAC）
如果有水腫的情況，可以選擇高鉀水果，例如香蕉、奇異果、番石榴、無花果、哈密瓜或蜜瓜。這些水果的鉀含量較高，有助排走體內多餘的鈉質，改善水腫問題。

新春飲食指南｜白粥救急 溫和護腸胃

如果節後出現肚瀉，腸胃會相對脆弱，容易因水分和電解質流失而感到虛弱。這時需要選擇易消化、溫和的食物，幫助腸胃恢復健康。白粥就是一個非常好的選擇，因為它清淡且容易消化，能溫和地滋養腸胃。同時，白粥還可以幫助補充水分，避免脫水的情況。不過，如果肚瀉情況嚴重或持續不見好轉，建議及時就醫。

（圖片來源：PhotoAC）
消滯食物推介1：綠茶、普洱茶、紅茶

茶中的單寧酸和咖啡因，可以刺激胃酸分泌，幫助消化。不過，記得不要飲太濃的茶啊！因為攝取過多的單寧酸和咖啡因，可能會影響身體對鐵質的吸收，尤其是小朋友，建議茶水泡得淡一點。

（圖片來源：Freepik）
消滯食物推介2：木瓜、菠蘿、奇異果

有些水果富含天然消化酵素，能加快分解蛋白質，避免食物因長時間停留在胃部而帶來的飽滯感。比如，木瓜含木瓜蛋白酶，菠蘿含鳳梨酵素，而奇異果則含奇異果酵素ctinidin。不過，要從水果中攝取更多消化酵素，有一個小秘訣 —— 最好選擇還未完全熟透的水果，因為它們的消化酵素含量更高。當水果完全熟透後，酵素會被水果本身消耗掉，消滯效果自然會減弱。

（圖片來源：PhotoAC）
「消滯」不是消脂！ 

很多人以為大魚大肉後，多吃幾個水果或多飲幾杯茶，就能達到減肥效果。事實上，「消滯」的真正意思是幫助腸胃消化、促進排便、減少肚脹飽滯的感覺，並不等於消脂減肥！如果想要達到真正的減肥效果，還是需要控制飲食熱量，加強運動，才能讓體重健康下降。

（圖片來源：PhotoAC）
新春飲食指南｜女士「 3日消滯餐單」 

由於每人體質不同，以下餐單配搭僅屬建議及只供參考：

點擊圖片瀏覽女士「 3日消滯餐單」 ：

文：Audrey Tam

圖：FreePik、PhotoAC、Shuttlerstock

Audrey Tam
香港認可註冊營養師，畢業於香港大學，主修食品及營養科學，其後於澳洲悉尼大學取得營養科 學碩士學位。現時為澳洲營養師協會會員及香港營養師協會會員，曾為醫院、公私營機構、展覽、中小學等擔任營養講座導師，亦曾於多間香港老人院舍及日間中心擔任顧問營養師，現為香港一間大型非牟利機構擔任顧問營養師。以「Eat More Not Less」的理念，推廣健康均衡飲食。

